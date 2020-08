Khi đặt chân tới Mexico, một trong những trải nghiệm ẩm thực thú vị nhất cho nhiều du khách có lẽ là việc được thưởng thức những món ăn chế biến từ Ahuatle Ahuatle là trứng của một số loài côn trùng sống bên những bờ hồ, ao nhỏ và đầm phá ở miền trung Mexico, tuy nhiên thực khách phương Tây gọi chung là "trứng muỗi" (Ảnh: AFP) Trong quá khứ, Ahuatle được coi là "cao lương mĩ vị" và chỉ phục vụ cho tầng lớp hoàng tộc ở Mexico Hiện nay, nguyên liệu này có nguy cơ biến mất do ô nhiễm nguồn nước, nên càng hiếm có khó tìm hơn. Do đó, giá bán trên thị trường của Ahuatle khá đắt đỏ, một lọ nhỏ giá có thể lên tới 50 USD Tuy là nguyên liệu có phần "kinh dị", nhưng dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người Mexico, Ahuatle lại được chế biến thành rất nhiều món đặc sản có hương vị hấp dẫn, độc lạ Để trở thành nguyên liệu nấu ăn, Ahuatle sau khi thu hoạch sẽ trải qua nhiều công đoạn sơ chế như rửa sạch với nước, phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời... Vị nguyên bản của Ahuatle được mô tả là chua chua, cay cay, ngọt ngọt và không quá béo ngậy Sau khi sơ chế, Ahuatle có thể chế biến thành nhiều món ăn, nổi tiếng nhất kể đến món Ahuatle hoa cúc (hay còn gọi là món "trứng muỗi" hoa cúc). Nguyên liệu chính của món ăn bao gồm Ahuatle, hoa cúc, tôm càng nhỏ, hành tây, bơ... Mặc dù các loại nguyên liệu tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau, nhưng khi kết hợp lại tạo ra hương vị rất đậm đà, mùi thơm kích thích Ngoài ra, Ahuatle cũng được dùng để chế biến thành các món bánh hấp dẫn như bánh kếp, bánh chiên... Cách làm món bánh từ Ahuatle cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, đem trộn Ahuatle cùng rau và trứng để có hỗn hợp bột bánh đặc sệt. Tiếp theo, làm nóng chảo và thêm một chút dầu vào. Sau cho một muỗng hỗn hợp bột bánh vào chảo, tạo hình tròn, lật bánh chín đều là được Đối với những món bánh làm từ Ahuatle, người Mexico thường ăn cùng bí ngòi và nước sốt từ xương rồng Những món ăn được chế biến từ Ahuatle được đánh giá là có hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao. Do đó, nếu có dịp ghé thăm Mexico, bạn hãy mạnh dạn thưởng thức những món ăn kể trên để cảm nhận rõ hơn hương vị ẩm thực truyền thống của đất nước này Không chỉ có Mexico mới nổi tiếng với những món ăn chế biến từ trứng của côn trùng, tại một số tỉnh của Việt Nam cũng có những món đặc sản ngon nức tiếng được làm từ nguyên liệu đặc biệt này. Tuy nhiên, trứng dùng để nấu ăn ở đây là trứng của con kiến - loại côn trùng thuộc bộ Cánh màng Đầu tiên có thể kể đến món xôi trứng kiến, đây là một trong những món đặc sản nổi tiếng của người Tày - một dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở vùng núi phía bắc Việt Nam Món ăn này được chế biến từ những nguyên liệu bình dị như: Trứng kiến, gạo nếp nương, củ kiệu, mỡ gà... Đặc biệt, trứng dùng để tạo nên "linh hồn" của món ăn phải là trứng kiến đen Thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch trứng kiến đen là vào khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch, khi đó trời đã chuyển mình sang xuân ấm áp, kiến bắt đầu quá trình sinh sản mạnh mẽ, trứng của kiến đen lúc này vừa to, béo, chắc nịch, ăn rất ngon Trứng sau khi thu hoạch sẽ được đem làm sạch, xào cùng củ kiệu và mỡ gà. Gạo nếp nương thì đem ngâm trong nước ấm rồi đem đi đồ xôi. Sau khi xôi chín, người Tày sẽ đem trứng kiến đã xào trộn đều lên là xong Xôi trứng kiến ngon nhất là ăn khi còn nóng. Lúc này, xôi nóng dẻo tỏa mùi thơm hấp dẫn, ăn một miếng đã có thể cảm nhận vị rõ béo ngậy, ngòn ngọt của trứng kiến và gạo nếp. Đặc biệt, hạt trứng kiến chắc nịch nhai kỹ còn nghe rõ tiếng lép bép khá "vui miệng" Bên cạnh xôi trứng kiến, bánh trứng kiến cũng là món ăn độc đáo làm từ loại nguyên liệu đặc biệt này. Được biết, bánh trứng kiến là món đặc sản của người Tày vùng Bắc Kạn, Cao Bằng Bánh trứng kiến được làm từ bột nếp nương dẻo thơm. Nhưng điểm đặc biệt để loại bánh này hấp dẫn thực khách là ở phần nhân bánh Để làm nhân bánh, người Tày sau khi rửa sạch trứng kiến sẽ đem xào cùng hành phi, rau thì là thái nhỏ và nêm chút muối để miếng bánh đậm vị. Đôi khi, người Tày còn cho thêm thịt lợn xay nhỏ vào xào cùng để nhân bánh hấp dẫn hơn Ngoài ra, điều đặc biệt của món ăn còn nằm ở lớp lá gói bánh. Lá để gói bánh trứng kiến không phải lá chuối, lá dong như nhiều loại bánh khác, mà dùng lá vả non để gói. Khi ăn, chúng ta có thể ăn luôn cả lá Sau khi tạo hình và gói lại, bánh sẽ được đem đi hấp cách thủy trong thời gian từ 40-45 phút. Khi bánh chín, người ta sẽ bày bánh trứng kiến ra đĩa, cắt làm đôi và thưởng thức Bánh trứng kiến có vị bùi ngậy của lá vả quyện với lớp vỏ gạo nếp dẻo thơm và lớp nhân trứng kiến đậm đà mang đến hương vị khá độc đáo so với những loại bánh nếp quen thuộc Ngoài ra, những món ăn khác như canh trứng kiến, trứng kiến xào mỡ hành, nộm trứng kiến, chả trứng kiến lá lốt... cũng là món ăn ngon được chế biến từ trứng kiến bạn có thể thưởng thức nếu có cơ hội







