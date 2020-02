Đền Cô chín hay còn gọi là đền Chín Giếng, nổi tiếng linh thiêng nhất nhì xứ Thanh. Hằng năm vào thời điểm này, người dân trên khắp cả nước đều đến đây để thăm viếng, cầu mong những điều bình an và may mắn, nhưng nay bỗng vắng vẻ Đền Bà Triệu (Thanh Hóa) có những ngày gần như không có người lui tới Theo ghi nhận vào chiều 4-2, đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) thưa vắng người dân và khách du lịch đến hành lễ Lượng người đến đền chỉ đạt khoảng 30% so với hàng năm Đền Kim Liên nằm trên phố Xã Đàn (Hà Nội) cũng chỉ có vài khách đến dâng hương và ghi công đức Đền Voi Phục (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) hằng năm phải qua rằm tháng Giêng mới vãn khách, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách đã giảm đi rất nhiều Chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng 3-2 trong tình trạng không một bóng người Bên ngoài cửa, nhà chùa cho treo bản thông báo về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona của trạm y tế phường Trần Hưng Đạo cấp bằng ba thứ tiếng Việt Nam, Trung Quốc, Anh Sân chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng vắng lặng, người dân đến hành lễ đều đeo khẩu trang kín mít Chùa Phúc Khánh vốn nổi tiếng linh thiêng bậc nhất Hà Nội, nay cũng không đông người đến cúng lễ, chủ yếu là người dân tại địa phương và người làm việc gần chùa Đường lên chùa Yên Tử (Quảng Ninh) thưa thớt khách, không chỉ dịch bệnh mà thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến việc hành lễ của người dân Xe điện ít khách một cách đáng kể, nhiều xe còn xếp hàng dài chờ khách Kéo theo đó là sự ế ẩm của các hàng quán Bến Yến tại chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội trở nên vắng lặng đến lạ thường, không còn cảnh chen chúc như những năm trước Đồng thời, động Hương Tích cũng chỉ lác đác du khách đến cầu phúc đầu năm mới Khách đến thăm viếng chùa Vĩnh Nghiêm (nằm trên địa bàn quận 3, TP. HCM) đều đeo khẩu trang để phòng chống bệnh dịch Chùa Giác Lâm (quận Tân Bình, TP. HCM) vốn đông khác du lịch trong và ngoài nước đến thăm viếng, đặc biệt là dịp sau Tết. Nhưng nay cũng vắng hiu, không một bóng người Hội Lim (Bắc Ninh) được tổ chức thường niên từ 12-14 tháng Giêng với lượng khách tham dự đông đảo nhưng nay lại vắng lặng, hiu hắt Khu vực tổ chức các hoạt động vui chơi, ca hát trong Hội Lim cũng không một bóng người lui tới Không còn cảnh người dân chen lấn xin lộc tại các ban thờ Thần, Phật Các cửa hàng bán đồ lưu niệm trải dài theo hai lối lên chùa, đền cũng không có khách mua

