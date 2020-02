Shar Pie, tên phiên âm là Sa Bì, là một giống chó cổ có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Được biết, chó Shar Pie có cùng tổ tiên với giống chó Chow Chow nổi tiếng

Shar Pie là giống chó đơn sắc với bảng màu lông trải dài từ đen cho tới kem nhạt, bao gồm màu nâu socola, xanh nước biển, đỏ và vô số sắc độ khác nhau

Điểm nổi bật nhất của giống chó này chính là lớp da nhăn nheo xếp thành từng nếp trên mặt và khắp cả cơ thể

Chó Shar Pie sở hữu bộ lông ngắn nhưng dày và mượt

Chó Shar Pie có kích thước khá cân đối, hài hòa với chiều cao khoảng từ 46-50cm và trọng lượng từ 20-27kg. Các cá thể đực thường có thân hình lớn và "đô con" hơn con cái

Từ khi còn nhỏ, Shar Pie đã sở hữu lớp da nhăn vô cùng ngộ nghĩnh. Càng lớn lên, lớp da ấy càng phát triển, tạo nên những nếp gấp lớn trên đầu cổ và vai. Đuôi của chúng vươn cao, thon gọn với chóp đuôi uốn cong sang một bên lưng

Giống chó Shar Pie tiêu chuẩn có cái đầu lớn, phần mõm giống như hà mã cùng đôi môi dày. Chúng sở hữu chiếc lưỡi dài màu xanh đen vô cùng đặc biệt và đôi tai nhỏ

Đôi mắt của chúng nhỏ, trùng xuống do bị những nếp nhăn phía trên mắt che lại khiến thị lực của Shar Pie không được tốt

Shar Pie là loài chó độc lập, dè dặt và rất cảnh giác với người lạ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì chúng từng được nhân giống để trông nhà, chăn gia súc và chiến đấu chống lại thú dữ

Tuy nhiên, đây là một giống chó trung thành, tận tụy và yêu thương chủ nhân. Mặc dù sở hữu thân hình đồ sộ trông có vẻ nặng nề, lười biếng nhưng thực tế, chó Shar Pie khá hoạt bát, nhanh nhẹn và thích vui đùa

Nếu như muốn sống hòa thuận, chúng ta nên cho Shar Pie làm quen với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em và các vật nuôi khác ngay từ khi chúng còn nhỏ

Shar Pei còn là một chú cún phàm ăn. Chúng có thể ăn tất cả những gì mà chủ cho nên rất dễ mắc bệnh béo phì nếu lười vận động. Do đó, chúng ta nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, hợp lý cho Shar Pie, đồng thời đưa chúng ra ngoài thường xuyên để chúng không bị cuồng chân và giảm thiểu chứng béo phì

Vào những năm 1970-1980, giống chó Shar Pie đã phải trả giá đắt cho sự nổi tiếng của mình. Thời điểm ấy, Shar Pie nổi lên như một "thú chơi" khiến mọi người ai ai cũng mong muốn sở hữu chúng

Chính bởi lẽ đó, nhiều giống chó con bị gây giống một cách bừa bãi, vô trách nhiệm. Họ đem bán Shar Pie cho những người "thèm" mua giống chó này với giá cực kỳ hấp dẫn. Trong nhiều năm liền, Shar Pie phải mang trong mình các vấn đề liên quan đến da và mắt

Sau khi "thú chơi" hạ nhiệt, những người yêu chó đã dành toàn bộ tâm huyết của mình để tạo ra những cá thể chó Shar Pie khỏe mạnh trong tương lai. Nhờ đó, nguồn gen của loài chó này đã được bảo tồn và trở nên đa dạng hơn rất nhiều

Nuôi chó Shar Pie khó ở việc chăm sóc đôi mắt bởi mắt của chúng thường gặp phải căn bệnh mắt cụp và thường phải can thiệp bằng phẫu thuật, nếu để lâu có thể ảnh hưởng tới nhãn cầu

Một vấn đề quan trọng nữa đó chính là những nếp nhăn trên cơ thể của Shar Pie bởi chúng rất khó vệ sinh. Do đó, sau khi tắm cho cún, bạn cần lau khô và sạch những vết nước bám trên cơ thể để tránh nấm và các bệnh da liễu khác

Nhờ ngoại hình độc đáo có "một không hai" của mình, chó Shar Pie đã từng được xuất hiện trên trang bìa tạp chí LIFE của Mỹ. Kỷ lục Guinness cũng đã tuyên bố Shar Pie là giống chó hiếm nhất trên trái đất

