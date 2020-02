Theo thông tin từ Bộ Y Tế, tính tới 21h ngày 31-1-2020 đại dịch do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra tiếp tục lây lan với tốc độ chóng mặt với 9.958 ca mắc được ghi nhận trên toàn thế giới, Trung Quốc chiếm 9.810 ca. Hiện có 213 trường hợp tử vong đều tại Trung Quốc Để phòng dịch bệnh do virus corona, chính phủ Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Vũ Hán - Nơi khởi phát dịch bệnh từ ngày 23-1-2020. Khẩu hiệu "Không đến Vũ Hán, không rời Vũ Hán" và nhiều biện pháp "phong thành" nặng tay đã biến Vũ Hán từ một đô thị phồn hoa với 11 triệu dân nay hoang vắng như thành phố chết (Ảnh vệ tinh ngày 12-1 (trái) và 28-1 cho thấy sự thay đổi rõ rệt ở Vũ Hán sau lệnh phong tỏa) Trước khi dịch bệnh xảy ra, Vũ Hán (vùng đô thị gồm 3 khu: Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương) - Thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc là một trong những trung tâm quan trọng của miền trung Trung Quốc, cả về kinh tế, thương mại, công nghệ thông tin, giáo dục và đặc biệt là giao thông vận tải Nhờ có vị trí đắc địa là một cảng nội địa nằm ở bắc sông Trường Giang, trải dài từ viễn tây Trung Quốc đến Thượng Hải, Vũ Hán trở thành điểm kết nối nhiều tuyến vận tải đường thủy, đường sắt, đường bộ và cao tốc giữa các thành phố với nhau Đây cũng là nơi khai sinh ngành công nghiệp thép Trung Quốc với các quặng sắt và than từ các mỏ lân cận. Vũ Hán còn là một trung tâm sản xuất lớn của hàng dệt may, dược phẩm, ô tô và các sản phẩm tiêu dùng... Nhờ thế thành phố trên trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Theo chính quyền địa phương, đã có 300 tập đoàn hàng đầu thế giới đầu tư vào Vũ Hán, trong đó có nhiều cái tên nổi trội như Walmart, Honda, Nissan, PSA Citroen Peugeot... Vũ Hán không chỉ là trung tâm về kinh tế, thương mại mà còn là nơi hội tụ nhiều kì quan thiên nhiên tuyệt đẹp và lưu giữ lại nhiều vết tích cội nguồn của dân tộc Trung Hoa Ngược dòng quá khứ, trong giai đoạn trước thời Tần (770 TCN - 221 TCN) Vũ Hán là đất của nhà Chu (triều đại phong kiến nối tiếp sau nhà Thương và trước nhà Tần. Nhà Chu tồn tại trong khoảng 800 năm, lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc). Vì thế đây là cái nôi của nền văn minh Chu rực rỡ Đến năm 1911, Vũ Hán là nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Vũ Xương - Chất xúc tác cho cách mạng Tân Hợi, chấm dứt triều đại nhà Thanh và hàng nghìn năm phong kiến, khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc (chính phủ này đã bị lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại năm 1949 và thành lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa). Tất cả những khoảnh khắc lịch sử đó đều được lưu giữ lại tại Bảo tàng tưởng niệm Vũ Xương nằm trên số 1 đường Wuluo (huyện Vũ Xương) Vũ Hán còn là quê hương của Hoàng Hạc Lâu – một trong ba công trình nhà tháp văn hóa lớn, nổi tiếng và đặc sắc nhất của Trung Quốc (còn gọi là Tam đại Văn hóa Danh lâu) Công trình vốn là một đài quan sát quân sự, được xây dựng từ năm Hoàng Vũ thứ 2 đời nhà Ngô thời Tam Quốc (tức năm 223 Tây lịch), trên vực đá Hoàng Hạc của núi Xà Sơn, ở bờ nam sông Trường Giang (thuộc huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc)

Đây là công trình cổ kính được nhiều người biết đến thông qua án thơ của Thôi Hiệu (bài "Hoàng Hạc Lâu") và Lý Bạch (bài "Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng"). Ngoài ra, đại thi hào Nguyễn Du khi đi sứ nhà Thanh qua lầu Hoàng Hạc, trong "Bắc hành tạp lục" cũng đã viết bài thơ "Lầu Hoàng Hạc" Đây là thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với trận Xích Bích, Khổng Minh mượn gió đông, Tôn Quyền xem trận thế, Khuất Nguyên viết Ly tao, Nhạc Phi trần tình biểu... trong thời Tam quốc diễn nghĩa Hoàng Hạc Lâu nguyên thủy gồm có 3 tầng làm bằng gỗ được chạm trổ tinh vi và trên đỉnh làm bằng đồng. Tuy nhiên do chiến tranh, cháy nổ mà lầu đã trải qua 12 lần tu sửa, xây cất lại. Lầu hiện tại là một công trình gồm 5 tầng được xây lại bằng vật liệu hiện đại, có thang máy phục vụ cho du khách di chuyển thuận lợi hơn Ngoài ra, Vũ Hán nổi tiếng bởi vẻ đẹp "tự tình" của thiên nhiên vào mùa xuân. Khi tháng 2, 3 là thời điểm cho 6000 gốc hoa với hơn 300 chủng loại hoa trong thành phố đua nhau khoe sắc, tạo nên sắc giới như chốn "bồng lai tiên cảnh" Địa điểm thích hợp để thưởng trọn mùa xuân của Vũ Hán chính là khu vực cảnh quan Đông Hồ với hệ thống thực vật, rừng mận, hoa anh đào và đầm sen... đẹp đến mê hồn Thành phố còn sở hữu cầu Trường Giang Vũ Hán dài 1670m - Cây cầu đầu tiên bắc qua con sông nổi tiếng này. Cầu xây dựng từ những năm 1957, nối 3 trấn đã phân chia Vũ Hán: Vũ Xương, Hán Thủy, Hán Dương lại với nhau. Thiết kế của cầu độc đáo với 2 tầng riêng biệt: Tầng dưới dành cho xe lửa, tầng trên dành cho 4 làn đường ô tô. Hiệu ứng đèn LED trang trí xung quanh giúp công trình tỏa sáng lung linh trên mặt nước vào ban đêm





Bên cạnh đó, phố đi bộ Giang Hán, hẻm Hộ Bộ, công viên thung lũng hạnh phúc Vũ Hán... đã tạo cho thành phố nơi đây mang vẻ đẹp hài hòa giữa cổ kính và hiện đại làm "say" lòng người Đặc biệt hơn, Vũ Hán còn là quê hương của nàng "Tiểu long nữ" - Lưu Diệc Phi đã làm khuynh đảo màn ảnh xứ Trung với kiệt tác "Thần điêu đại hiệp" (2006) Vũ Hán cũng vinh dự là một trong 8 thành phố của Trung Quốc đăng cai giải đấu FIFA CLub World Cup (Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới) vào năm 2021 Ngoài ra theo kế hoạch ban đầu, thành phố Vũ Hán được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trao quyền tổ chức vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, Vũ Hán mất quyền đăng cai do dịch nCoV hoành hành. Địa điểm lựa chọn thay thế Vũ Hán (Trung Quốc) là thành phố Sydney (Ausytralia)

