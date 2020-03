Tối ngày 6-3, thành phố Hà Nội đã họp khẩn sau khi phát hiện ca bệnh thứ 17 là 1 người phụ nữ Việt Nam, đang sinh sống tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Dân trí) Cũng ngay trong tối 6-3, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn, phong tỏa khu vực phố Trúc Bạch để kiểm soát dịch bệnh Xe cứu thương và lực lượng y tế đã được triển khai đến khách sạn, nơi bệnh nhân số 17 ở để tiến hành khử khuẩn Khu vực khách sạn này sau đó cũng đã được niêm phong và ngừng hoạt động Được biết, bệnh nhân số 17 là quản lý khách sạn này. Trước đó, ngày 16-2, bệnh nhân đã từ Hà Nội bay đến London (Anh) thăm chị gái. Hai chị em cùng nhau đến Milan (Italy) tham dự Tuần lễ thời trang Milan vài hôm và trở lại London vào ngày 20-2. Ngày 25-2, bệnh nhân tiếp tục đi tàu đến Paris (Pháp) du lịch Rạng sáng ngày 1-3, bệnh nhân lên máy bay mang số hiệu VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ London về Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh, bệnh nhân 17 đã không khai báo đầy đủ hành trình di chuyển của mình, bởi vậy cô đã không bị đưa tới khu cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe Được biết, bệnh nhân đã có biểu hiện ho, mệt mỏi từ ngày 29-2, song không đi khám hay khai báo y tế. Khi trở về Hà Nội, bệnh nhân 17 chủ động tự cách ly trong phòng và hạn chế ra đường, tiếp xúc với người ngoài Ngày 5-3, bệnh nhân đã tới khám tại bệnh viện Hồng Ngọc sau nhiều ngày ho, sốt và mệt mỏi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 để xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với Covid-19 Ngay khi có thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu phố Trúc Bạch và bệnh viện Hồng Ngọc, đồng thời triển khai khoanh vùng, xác định danh tính những ca tiếp xúc F1,F2,F3... để cách ly, theo dõi Khu phố Trúc Bạch cũng thường xuyên được phun khử khuẩn để đề phòng lây lan. Sau khi ca bệnh thứ 17 được phát hiện, các tỉnh, thành phố cũng nhanh chóng xác định, cách ly những người có liên quan để theo dõi tình hình dịch bệnh. Ngày 7 và 8-3, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca bệnh mới liên quan tới bệnh nhân 17 bao gồm: 1 nam bệnh nhân 61 tuổi (trú tại phố Trúc Bạch) đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 17, lái xe và bác gái bệnh nhân 17 Những người sinh sống tại khu vực bị phong tỏa cũng được hỗ trợ lương thực, thực phẩm mỗi ngày (Theo: Nhân dân) Các nhân viên, bác sĩ tại bệnh viện Hồng Ngọc cũng được đưa đi xét nghiệm và tất cả cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 Nhân viên bệnh viện Hồng Ngọc nhận thực phẩm tươi mới mỗi ngày trong thời gian bị phong tỏa, cách ly 10 hành khách khác trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân số 17 cũng đã được xác định dương tính với Covid-19. Tất cả đều là du khách nước ngoài, nghỉ tại Hà Nội 1-2 hôm và tới thăm các tỉnh khác, trong đó có 7 người quốc tịch Anh, 1 người Mexico và 1 người Iceland. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định lịch sử di chuyển của những người này và nhanh chóng cách ly, phong tỏa thêm 1 vài khách sạn ở Hà Nội, nơi các bệnh nhân này từng lưu trú Có 3 khách sạn tại khu vực quận Hoàn Kiếm đã được phong tỏa và khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh là khách sạn Metropole, khách sạn Golden Silk và khách sạn Conifer (Ảnh: Thanh nhiên) Rào chắn được dựng bên ngoài khách sạn bị phong tỏa ở Hà Nội Ngày 8-3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sau khi xuất hiện nhiều ca bệnh mới trong nước. Phó Thủ tướng khẳng định, cuộc chiến chống dịch bệnh đã bước sang giai đoạn mới và kêu gọi toàn dân chung sức phòng chống dịch bệnh Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng kêu gọi, khuyến khích toàn dân khai báo y tế để hỗ trợ quá trình theo dõi và xác định sớm những trường hợp nhiễm bệnh, từ đó chủ động hơn trong công tác điều trị bệnh. Cổng thông tin khai báo y tế toàn dân và ứng dụng khai báo y tế toàn dân đã được mở vào ngày 10-3 để người dân sử dụng (Ảnh: Tuổi trẻ) Trong thời gian đó, những ca nhiễm bệnh được đội ngũ y bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị Tuy nhiên, hiện nay có 2 ca bệnh còn trong tình trạng nguy kịch là bệnh nhân nam 69 tuổi (quốc tịch Anh) và bệnh nhân nữ 64 tuổi (bác của bệnh nhân 17). Cả 2 trường hợp này đều được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh để điều trị Bộ Y tế đã cử các chuyên gia hàng đầu tới hội chẩn và điều trị cho 2 trường hợp nặng này. Cả 2 bệnh nhân đều có bệnh lý nền, bệnh nhân Anh bị huyết áp, đái tháo đường loại 2, còn bệnh nhân nữ bị rối loạn tiền đình. Hiện, cả 2 người này đang được lọc máu và hỗ trợ máy thở do tình trạng suy hô hấp. Bộ Y tế cũng tính đến trường hợp dùng ECMO để duy trì sự sống nếu tình hình các bệnh nhân trở nặng hơn Ngày 19-3, sau gần 2 tuần kể từ khi dịch bệnh xuất hiện trở lại ở Việt Nam, Bộ Y tế thông báo 1 tin tích cực rằng nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong đó có bệnh nhân số 17. Các bệnh nhân này vẫn tiếp tục được theo dõi và xét nghiệm thêm trước khi xuất viện Đến tối 20-3, sau 2 tuần cách ly, khu phố Trúc Bạch chính thức được gỡ bỏ rào chắn Lực lượng chức năng đã có mặt để tháo dỡ hàng rào trong sự vui mừng của người dân tại khu phố này Trong 2 tuần qua, phố Trúc Bạch không ghi nhận thêm ca bệnh mới, lây nhiễm từ bệnh nhân 17 nên đã đủ điều kiện để gỡ bỏ phong tỏa Đây là 1 tin mừng đối với người dân khu phố này nói riêng và người dân thủ đô nói chung, khi lực lượng chức năng đang làm rất tốt nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Lực lượng chức năng tháo gỡ và chở các hàng rào cách ly khỏi khu vực này Khu phố Trúc Bạch giờ đây đã được xác định là an toàn Nhiều trẻ em cũng vui mừng, cẩm cờ Tổ quốc ăn mừng dịp này Tuy nhiên, số ca nhiễm bệnh tại Việt Nam vẫn tăng lên mỗi ngày do nhiều hành khách từ nước ngoài nhập cảnh vào. Việt Nam đã ngừng cấp thị thực cho những người đến từ Châu Âu, còn những người Việt Nam trở về nước từ Châu Âu sẽ được đưa đi cách ly, theo dõi tập trung trong 14 ngày để đề phòng lây lan dịch bệnh Nhiều nguồn bệnh mới cũng được xác định. Để phòng tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết từ giờ đến cuối tháng 3-2020.

