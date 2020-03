Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, trong quả anh đào chứa lượng lớn chất xơ và melatonin tự nhiên cực kỳ có lợi cho giấc ngủ của con người

Cụ thể, chất melation được coi là một chất có vai trò quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ và tuần hoàn năng lượng của cơ thể

Do đó, nếu bạn là một người bị mắc chứng mất ngủ kinh niên thì bạn nên ăn hoặc uống nước ép anh đào ít nhất 2 lần/ ngày để tình trạng mất ngủ được cải thiện, tâm trạng được thư giãn và thoải mái hơn

Bên cạnh là một loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả cũng như có lợi cho hệ tiêu hóa thì gạo lứt được đánh giá là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe vì có nhiều chất xơ hơn gạo trắng

Chúng ta đều nghĩ rằng, mình không cần nhiều năng lượng trong khi ngủ, tuy nhiên, trên thực tế, bộ não và cơ thể của bạn sẽ vẫn cần glucose để duy trì hoạt động

Nếu lượng đường giảm xuống quá thấp, nó có thể dẫn đến việc giải phóng các hoóc môn adrenaline và cortisol, dễ khiến bạn tỉnh giấc, do đó, gạo lứt được coi là một lựa chọn tuyệt vời để cải thiện tình trạng này

Theo chuyên gia dinh dưỡng Cassandra Barns giải thích: "Chất carbohydrate giải phóng chậm có trong gạo lứt hay bánh mỳ đen sẽ giúp duy trì lượng đường (glucose) trong máu của bạn ổn định và cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể bạn

Do đó, để tránh bất chợt tỉnh giấc giữa đêm, bạn nên ăn các thực phẩm giàu carbohydrate giải phóng chậm như một khẩu phần gạo lứt hoặc bánh mỳ mạch đen, vào bữa tối

Măng tây được coi là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, cung cấp nhiều năng lượng cho con người với vitamin A và C

Ngoài đặc điểm chứa nhiều vitamin B, canxi, magie, măng tây còn được biết đến là một loại rau chứa nhiều folate - một loại vitamin đem đến cho con người cảm giác buồn ngủ và ngủ ngon hơn

Do đó, ăn loại thực phẩm này vào buổi tối, bạn sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon và sâu hơn

Các loại thực phẩm chứa nhiều magie như các loại quả hạnh và hạt chưa qua chế biến như hạt bí ngô hay hạt hướng dương được coi là một trong những lựa chọn hữu ích dành cho những người có chứng mất ngủ

Lí do được đưa ra rằng bởi vì hợp chất magiê có trong các loại quả này khi vào cơ thể sẽ khiến cho các sợi cơ trong cơ thể chúng ta thư giãn

Đồng thời, chúng cũng sẽ tham gia vào quá trình duy trì hoạt động chức năng bình thường của tuyến tùng trong bộ não, cơ quan sản sinh hoóc môn melatonin điều phối chu kỳ thức - ngủ và giúp chúng ta buồn ngủ

Theo tiến sĩ Marilyn Glenville, một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Anh, mỗi ngày mọi người nên ăn các loại thực phẩm chứ nhiều magie để tốt cho não và nâng cao chất lượng giấc ngủ

Nước dừa được biết đến là một loại nước giải khát cực kỳ có lợi cho sức khỏe như chống viêm nhiễm, làm đẹp da hay có lợi cho hệ tiêu hóa

Bên cạnh đó, theo chuyên gia dinh dưỡng Cassandra Barns, một cốc nước dừa nguyên chất, đặc biệt là nước dừa non, vào buổi tối có thể giúp bạn có giấc ngủ thư thái vào ban đêm

Bởi, nước dừa là một nguồn cung cấp dồi dào và cân bằng các khoáng chất điện phân như canxi, magiê, kali, phôtpho và narti giúp cho các hoạt động của các cơ, dây thần kinh và quá trình hyđrat hóa của cơ thể được diễn ra bình thường

Chúng ta đều biết rằng, các loại thực phẩm giàu protein, chẳng hạn như thịt, cá, đậu, các loại hạt mầm và quả hạch có vai trò cung cấp chất đạm cùng các chất dinh dưỡng cho cơ thể

Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này còn có vai trò vô cùng thiết yếu trong việc hỗ trợ ngủ đêm ngon giấc hơn

Theo Shona Wilkinson, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của trang nutricentre, các thực phẩm giàu protein cung cấp amino axit tryptophan chuyển đổi thành các hoóc môn serotonin và melatonin - đặc biệt cần thiết cho việc ngủ ngon

Nhiều người thường có thói quen uống trà trước khi ngủ, tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên tránh xa những loại trà chứa hàm lượng caffeine cao trước khi lên giường, vì chúng có thể gây mất ngủ

Thay vào đó, các loại trà thảo mộc có tác dụng an thần như trà hoa cúc, trà rễ cây nữ lang hay trà hoa lạc tiên có thể rất có ích cho giấc ngủ ban đêm

Cụ thể, việc uống những loại trà này gắn liền với sự gia tăng giải phóng glycine, một chất thư giãn các dây thần kinh và các cơ cũng như có tác dụng giảm đau nhẹ

