Nếu bạn đã quá quen với những món mì nóng thì hãy đặt chân tới Hàn Quốc để có cơ hội thưởng thức món mì Naengmyn (hay còn gọi là mì lạnh) Điều đặc biệt của món mì lạnh là sợi mì rất nhỏ, thường được làm từ bột kiều mạch và sắn dây. Ngoài ra, người ta cũng có thể sử dụng các nguyên liệu khác như khoai tây, khoai lang, cây dong... để làm sợi mì Khi trình bày món ăn, người đầu bếp sẽ cuộn mì đã luộc thành hình tròn nhỏ, sau đặt vào chính giữa bát. Bên trên mì sẽ xếp các nguyên liệu như dưa chuột, giá đỗ, lê... đã sơ chế cùng thịt thái lát và trứng luộc cắt đôi, sau cùng chan nước dùng đã ướp lạnh vào là xong Món mì này được người Hàn ưa chuộng sử dụng trong mùa hè nhằm giúp giải nhiệt cho cơ thể. Món ăn cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thực tế, phim truyền hình nổi tiếng của đất nước này Hiện nay, mì lạnh có rất nhiều phiên bản hấp dẫn, thu hút nhiều thực khách tới thưởng thức Trong các phiên bản của mì lạnh, ấn tượng nhất phải kể đến món mì đậu nành lạnh (tên tiếng Hàn là Kongguksu) Sự độc đáo của món ăn nằm ở nước dùng được làm từ đậu nành nguyên chất. Để nước dùng thêm phần đậm đà, người Hàn còn cho thêm chút muối, vừng rang, hạt điều...

Món mì đậu nành lạnh thường được ăn kèm với các nguyên liệu như dưa chuột, cà rốt, cà chua... Do đó món ăn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai là tín đồ của ăn chay Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận rõ vị nước dùng đậm đà, thơm mùi đậu, lại còn thanh mát nhờ được ướp lạnh, sợi mì thì dai dai, dưa chuột, cà rốt giòn sần sật... Vào mùa hè, người Hàn còn thả vào nước dùng một vài viên đá lạnh để hương vị món ăn tươi mát và sảng khoái hơn. Đối lập với những đặc sản cay nóng, đỏ rực quen thuộc của xứ kim chi, món mì đậu nành lạnh quả là "cao lương mỹ vị" quá hoàn hảo cho một ngày hè nắng nóng

Nếu là "mọt" phim Hàn, chắc chắn bạn sẽ nhiều lần thấy hình ảnh của bát mì tương đen (tên tiếng Hàn là Jajangmyeon) xuất hiện trên màn ảnh Nhờ có hình thức và hương vị độc đáo nên món mì tương đen chiếm được cảm tình của đông đảo người dân Hàn cũng như nhiều du khách nước ngoài Điểm độc đáo của món mì này nằm ở phần nước sốt đen đặc sánh gồm tương Chunjang trộn với rau củ và thịt thái hạt lựu được chiên qua dầu ăn Khi thưởng thức mì tương đen, người Hàn thường ăn kèm với củ cải muối hoặc kim chi. Lúc này, vị dai giòn của sợi mì hòa quyện cùng nước tương đen đậm đà, vị hơi cay của kim chi, chua ngọt của củ cải muối, ngọt của thịt… sẽ tạo nên hương vị vô cùng độc đáo Món mì này được người dân xứ sở Kim chi ăn quanh năm nhưng ăn nhiều nhất vào ngày 14-4 (ngày lễ không chính thức của người độc thân ở Hàn) nhằm để quên đi nỗi cô đơn và để sớm tìm được người tri kỉ, ý trung nhân Jjambbong (mì hải sản cay) là cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách những món mì ngon "nức tiếng" của ẩm thực Hàn Quốc Nguyên liệu chế biến mỳ Jjambbong gồm có mỳ, thịt lợn, tôm, trai, mực, các loại rau củ cùng các gia vị gồm gừng, tỏi, hạt tiêu cay... Đặc biệt, nước dùng của món mì này được làm từ 4 loại ớt cay khác nhau Do đó, món mỳ Jjambbong có độ cay khiến nhiều tín đồ ăn cay cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, món ăn này vào mùa đông lại được khá nhiều người Hàn Quốc ưa chuộng Mỳ cắt (tên tiếng Hàn là Kalguksu) là món mì truyền thống của Hàn Quốc. Đây là món ăn bạn không thể bỏ lỡ nếu có cơ hội tới Hàn Quốc Sợi mì của mì cắt được làm thủ công từ bột mì, trứng và bột đậu nành. Đặc biệt, sợi mì không ép và kéo sợi như những loại mì thông thường mà được cắt bằng dao Một bát mì cắt thường có mì, các loại rau, thịt và nước dùng là nước hầm gà, món ăn được ăn kèm với củ cải muối, kim chi, dưa chuột. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận rõ sợi mì to, dày, giòn cùng vị ngọt của nước hầm gà, chút cay của kim chi… sẽ khiến bạn muốn ăn mãi không thôi

