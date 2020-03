Nha Đam (hay còn gọi là Lô Hội) là một loại quen thuộc với chúng ta. Loài cây này được biết tới với những lợi ích như trị bệnh, làm đẹp, làm thuốc dùng sát khuẩn, kháng viêm, tốt cho dạ dày và đường ruột, khỏe tim hoạt huyết, giảm đau, giúp trấn tĩnh và phòng ngừa lão hóa

Bên cạnh những lợi ích về sức khỏe thì ít ai biết rằng loài cây này cũng là một "chiếc máy" báo hiệu mức độ ô nhiễm không khí vượt ngưỡng cho phép qua những đốm râu trên cây

Lý do bạn nên có một cây Nha Đam trên bàn làm việc hoặc trong phòng của mình là do chúng có tác dụng tốt trong việc lọc không khí, loại bỏ bụi mịn, các loài vi khuẩn và các chất độc hại như fomandehit, benzene…

Ngoài giá trị làm cảnh, cây Nha Đam còn mang ý nghĩa phong thủy mang tài lộc, may mắn cho gia chủ. Màu xanh lá mang tới cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng, tốt cho trí não của con người

Cây Trầu Bà là một loại cây được nhiều người lựa chọn để trồng trong nhà do chúng được đánh giá là một trong số ít cây cảnh nội thất có thể hấp thu đặc biệt hiệu quả khí độc Fomaldehyde lên đến 75%

Loài cây này có thể hấp thụ các khí độc gây bởi hiệu ứng nhà kính, bụi mịn, các khí sinh ra do dùng điều hòa lâu ngày, mang đến không gian trong lành, tránh nhiễm bệnh cho các thành viên

Bên cạnh đó, cây Trầu Bà còn có nhiều lợi ích đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với các thiết bị điện tử do chúng có khả năng hấp thụ tất cả các chất phóng xạ từ máy tính, TV, máy in…

Do là một loài cây dễ trồng, sinh trưởng nhanh mà không mất nhiều thời gian chăm sóc nên cây Trầu Bà thường được trồng theo hai dạng: trong chậu treo hoặc chậu to đặt ở góc phòng

Cây Trầu Bà thường được dùng làm quà tặng các sỹ tử với nhiều lời chúc đỗ đạt, do trong phong thủy, chúng có ý nghĩa có tác dụng lớn để giải tỏa sát khí, thúc đẩy sao thi cử, mang đến nhiều niềm vui, tài lộc cho gia đình

Có tên khoa học là Bamboo Palm, các nhà nghiên cứu của NASA cho biết, Cọ Lá Tre là một trong số ít các loài cây có khả năng lọc không khí và bỏ benzene và tricloetylen khá tốt

Loài cây này được lựa chọn để trồng trong nhà để vừa làm cảnh vừa điều hòa và làm sạch không khí do không cần nhiều ánh sáng, ngược lại, chúng có nhu cầu lớn về độ ẩm

Chúng ta đều biết rằng, hoa hồng là một loài hoa được nhiều người lựa chọn để chăm sóc trong nhà do chúng rất đẹp và giàu vitamin C cùng nhiều dưỡng chất quan trọng, có lợi cho sức khỏe

Nước hoa hồng có thể thúc đẩy máu lưu thông trong cơ thể con người làm trẻ hóa làn da và dưỡng ẩm da, do đó chúng thường được sử dụng như thuốc nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa

Ngoài ra, hương thơm của hoa có thể làm giảm stress, đẩy lùi nguy cơ trầm cảm, mang lại cảm giác hạnh phúc và dễ chịu

Bạn có thể uống trà pha từ cánh hoa hồng để tăng sức đề kháng, giảm đau bụng kinh...

Cỏ Lan Chi (Cây Dây Nhện) được viết đến là một loài cây có tác dụng làm sạch không khí trong nhà cực tốt. Theo các nghiên cứu, chỉ với 1 chậu nhỏ Lan Chi, nó cũng đã có thể làm sạch không khí trong không gian lên đến 200m2

Ngoài ra, nó còn có thể chuyển hóa chất khí gây ung thư trong không khí như Aldehyde formic thành đường và amoni acid

Cỏ Lan Chi được đánh giá là một loại cây dễ chăm sóc, đặc biệt, chúng có thể sống trong môi trường nước trong một thời gian dài nếu được tắm nắng thường xuyên

Trong phong thủy, Lan Chi được xếp vào loại cây cảnh mang lại may mắn, sự kiên trì và tài lộc cho con người

Cây Lan Ý là một trong những loài cây được xếp trong danh sách có tác dụng làm sạch không khí cực kỳ hiệu quả

Lý do là do chúng có khả năng làm giảm các chất khí Xylene, Formaldehyd - là những khí thải độc hại được thải ra từ xe gắn máy, các loại xe có gắn động cơ, chất thải của ngành nhựa, ngành đồ da, ngành sơn…

Hay loại bỏ benzen - hóa chất dùng trong nhiều loại bột giặt, hồ dán, nhựa, sơn

Các khí formaldehyde - có trong nhiều loại vật liệu dán tường, lớp cách nhiệt hay trichloroethylene - hóa chất dùng trong quá trình giặt khô và toluene cũng được cây Lan Ý lọc sạch

Trong phong thủy, cây lan ý mang biểu tượng của sự may mắn, thành đạt và thịnh vượng. Vì vậy, bạn nên đặt một chậu cây lan y trên bàn làm việc để cải thiện phong thủy

