Hachiko là chú chó giống Akita, sinh ngày 10-11-1923 tại một trang trại gần thành phố Odate, quận Akita, Nhật Bản. Chú được giáo sư Hidesaburo Ueno mang về nuôi tại ngôi nhà cách ga Shibuya không xa (một nhà ga nằm ở Shibuya, Tokyo) Hàng ngày như thường lệ, Hachiko sẽ tiễn giáo sư Ueno đến nhà ga Shibuya và lúc sáng sớm. Và đến 3h chiều, Hachiko lại ngồi trước cửa nhà ga để chờ giáo sư đi làm về Tuy nhiên, vào ngày 21-5-1925, giáo sư Ueno đã không bao giờ trở về nhà được nữa. Ông bị xuất huyết não đột ngột và qua đời trong lúc đang giảng bài trên giảng đường đại học, để lại Hachiko ngày ngày đến ga chờ đợi trong suốt 9 năm, 9 tháng và 15 ngày sau đó Câu chuyện cảm động về chú chó trung thành khiến người dân địa phương và báo chí chú ý. Nhiều người đến ga Shibuya chỉ để thăm Hachiko, cho nó ăn, hoặc xoa nhẹ vào đầu để chúc may mắn Đến ngày 8-3-1935, Hachiko trút hơi thở cuối cùng tại chính nơi mà chú đã đứng đợi chủ nhân của mình. Nhiều người nói, cuối cùng Hachiko cũng đã gặp được giáo sư Ueno sau gần 1 thập kỷ chờ đợi Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người ta đã dành hẳn một ngày để tang Hachiko. Trước đó, vào tháng 4-1934, người dân Nhật Bản đã góp tiền dựng một pho tượng đồng cho Hachiko. Tuy nhiên, vài năm sau đó, nước Nhật rơi vào chiến tranh, bức tượng Hachiko đã bị lấy đi để làm vũ khí Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, Hachiko lại một lần nữa được tạc một bức tượng mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày nay. Ngoài ra, câu chuyện cảm động của Hachiko còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều bộ phim, tiểu thuyết... Ngay sau khi phóng thành công vệ tinh Sputnik-1 vào ngày 4-10-1957, các nhà khoa học Liên Xô nhanh chóng xúc tiến việc phóng tàu vũ trụ Sputnik-2 mang theo chú chó Laika - sinh vật sống đầu tiên bay vào vũ trụ Laika vốn là chú chó vô chủ và được các nhà khoa học nhận nuôi vì có những tố chất trở thành "phi hành gia" như khả năng sinh tồn cao, thông minh, nhanh nhẹn... Trước khi nhận nhiệm vụ bay vào vũ trụ, chó Laika đã trải qua những cuộc thử nghiệm và tập luyện nghiêm ngặt. Đến ngày 3-11-1957, tại sân bay vũ trụ Baikonur, Sputnik-2 được phóng lên quỹ đạo, mang theo chú chó huyền thoại này Tàu Sputnik-2 được phóng thành công nhưng ngành công nghiệp hàng không vũ trụ lúc bấy giờ chưa đủ phát triển để bảo toàn tính mạng cho chú chó nhỏ. Laika đã qua đời sau vài giờ khi tàu vũ trụ rời bệ phóng do tình trạng căng thẳng và nhiệt độ cao, nguyên nhân là do lỗi chức năng hệ thống kiểm soát nhiệt Mặc dù không có cơ hội sống sót trở về, nhưng sự hy sinh của Laika không hề uổng phí, bởi nó đã giúp chứng minh một điều quan trọng, đó là: Sinh vật sống có thể tồn tại trong tình trạng không trọng lực ngoài không gian Đồng thời, chuyến bay cảm tử của Laika đã giúp các nhà khoa học cải tiến được tàu vũ trụ. Minh chứng là 3 năm sau, vào ngày 19-8-1960, các nhà khoa học đã phóng thành công tàu Sputnik-5 đưa cặp chó Strelka và Belka bay vào vũ trụ và an toàn trở về. Chuyến thám hiểm không gian của hai chú chó này đã tạo tiền đề cho chuyến bay vào vũ trụ lịch sử của Yuri Gagarin vào ngày 12-4-1961 Đến nay, nhiều loài vật khác cũng đã được đưa vào không gian, nhưng Laika vẫn được nhắc tới nhiều nhất vì đã mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử nhân loại - kỷ nguyên chinh phục không gian Chú chó Uggie (sinh ngày 14-2-2002) thuộc nòi Jack Russell là một "tài tử động vật chuyên nghiệp" khi góp mặt ở nhiều bộ phim như What’s up Scarlett, Wassup Rockers (2005), Mr. Fix It (2006)… Đặc biệt, Uggie là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của bộ phim "The artis" (bộ phim giành 5 giải Oscar)

Trước khi nổi tiếng, Uggie đã trải qua 2 đời chủ và phải sống những tháng ngày buồn tủi trong trại trú ẩn dành cho động vật. Sau đó, Uggie được huấn luyện viên động vật Omar Von Muller cứu thoát và được chuyển đến trại huấn luyện ở Los Angeles, Mỹ. Tại đây, Uggie nổi lên như một ngôi sao vì sự dễ thương và khả năng làm trò đa dạng Sự thông minh cùng khả năng diễn xuất tài tình đã giúp Uggie lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhà làm phim, trong đó có Michel Hazanavicius - đạo diễn phim "The artist" (bộ phim hài, lãng mạn của Pháp). Diễn viên của bộ phim đều công nhận Uggie là một diễn viên bốn chân tài năng, dễ mến. Còn đạo diễn Michel thì khẳng định chắc nịch: "Sẽ không có một "The artist" thành công như vậy nếu không có Uggie." Với sự thể hiện xuất sắc trong phim "The artist", Uggie đã được trao giải Palm Dog tại Liên hoan phim Cannes 2011 và giải Vòng cổ vàng (Golden Collar - dành cho những chú chó xuất sắc nhất trong phim) được trao lần đầu vào năm 2011 ở Los Angeles Ngày 25-6-2012, chú chó Uggie đã được lưu dấu chân trước nhà hát Grauman nổi tiếng ở Hollywood. Đây là lần đầu tiên có một “diễn viên bốn chân” nhận được vinh dự này Tháng 10-2012, Uggie đã "ra mắt" cuốn tự truyện đặc biệt có tên gọi "Uggie: My Story" với sự trợ giúp của nhà văn Anh Wendy Holden. Đông đảo người hâm mộ đã xếp hàng để được gặp Uggie "ký" tặng sách. Tháng 8-2015, Uggie đã qua đời ở tuổi 13 tại nhà riêng Los Angeles, Mỹ trong sự tiếc thương của đông đảo người hâm mộ





