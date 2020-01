Giày The Link là một trong những phát minh độc đáo trong năm 2019. Đây là loại giày chỉ có đế cao su ôm sát lòng bàn chân của bạn, để trần toàn bộ mu bàn chân cùng các móng chân. Sản phẩm được quảng cáo là rất thoáng mát và tiện lợi để sử dụng trong mùa hè

Theo nhà sản xuất, The Link được thiết kế để bám chắc vào chân, do đó người dùng có thể an tâm và thoải mái sử dụng sản phẩm này trong các hoạt động chạy bộ, đạp xe hay trượt ván

Năm 2019, hãng Jetpack Aviation đã công bố Jetpack Speeder - mẫu xe bay thương mại đầu tiên trên thế giới, vận hành với các turbin phản lực, nhằm đem lại những trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng

Theo hãng này, Jetpack Speeder có tổng trọng lượng là 319 kg, gấp 3 lần mẫu mô tô thông thường. Tốc độ của xe vì thế cũng nhanh hơn, lên tới 240km/h, độ cao đạt được là 4.600m và xe có thể bay liên tục trong 22 phút

Mô tô bay Speeder có 2 phiên bản lựa chọn là bản thương mại với giá bán 380.000 USD (tương đương 9 tỉ đồng) và phiên bản dành cho quân đội (có khả năng tàng hình trước máy dò tìm của radar). Chiếc mô tô này đạt chuẩn an toàn FAA và có thể điều khiển dễ dàng. Mỗi khách hàng sở hữu Speeder sẽ được Jetpack đào tạo bài bản

Bàn chải Encompass được phát triển bởi một nhóm chuyên gia nha khoa thuộc công ty RYCA. Đây là sản phẩm giúp làm sạch răng miệng hiệu quả và đúng kỹ thuật, đồng thời còn hỗ trợ những người gặp khó khăn trong vận động như bệnh nhân mắc chứng Parkinson

Encompass có thiết kế theo dạng máng ngậm nửa hàm, hoàn toàn khác biệt so với các loại bàn chải điện hiện nay. Người sử dụng chỉ cần cho kem đáng răng vào máng và cắn chặt hàm răng. Thiết bị sẽ kích hoạt quá trình thổi khí, làm rung lông bàn chải với tốc độ lên tới 100 lần/giây, giúp làm sạch một bên miệng chỉ trong vòng 10 giây. Lặp lại với phía bên kia của miệng, người dùng sẽ chỉ mất 20 giây để đánh răng

Năm 2017, một thành quả hợp tác giữa công ty chuyên sản xuất các thiết bị gia đình thông minh Withings và thương hiệu chăm sóc tóc Kerastase của L'Oreal là chiếc lược thông minh Kerastase Hair Coach đã được "trình làng". Chiếc lược công nghệ cao này được trang bị microphone, bộ cảm biến và kết nối với một ứng dụng

Kerastase Hair Coach có khả năng "lắng nghe" tóc của bạn để xác định loại tóc: Khô, xoăn, chẻ ngọn... Sau khi thu thập thông tin, nó sẽ gửi thông tin qua ứng dụng liên quan bằng kết nối Wifi hoặc Bluetooth. Ứng dụng này sẽ căn cứ vào tình trạng môi trường, nhiệt độ, độ ẩm,... để đưa ra lời khuyên chăm sóc tóc cho bạn

ESight 3 là một loại kính đặc biệt dành cho người khiếm thị hoặc có tật về mắt, giúp cải thiện tầm nhìn 20/20

Khi sử dụng, chiếc kính sẽ ghi lại video chất lượng cao và sử dụng thuật toán phóng đại, so sánh và thuật toán riêng của công ty để chuyển hình ảnh đó thành thứ mà người có tật về mắt có thể nhìn được, giúp họ tham gia các hoạt động khác nhau và hòa nhập với cộng đồng

Một thiết bị độc đáo dành riêng cho người yêu thích cafe mang tên Ember Mug. Đây là sản phẩm được phát minh bởi giám đốc điều hành Ember Technologies, Clay Alexander. Cấu tạo của cốc gồm vỏ ngoài bằng thép không gỉ, gốm trắng bên trong và hệ thống giữ nhiệt điều khiển bằng ứng dụng bên dưới

Thiết bị này gây thích thú với khả năng giữ nhiệt cho trà hoặc cafe ở nhiệt độ lý tưởng từ 120 – 145 độ F (tương đương từ 48 đến 62 độ C). Việc giữ được nhiệt độ sẽ đảm bảo độ thơm ngon cũng như hương vị của trà hay cafe

Với niềm đam mê Iron Man lẫn sở thích thiết kế trang phục, chuyên gia thiết kế tạo mẫu công nghiệp và hiệu ứng đặc biệt người Mỹ Adam Savage đã quyết định hiện thực hoá bộ trang phục nổi tiếng của nhân vật này

Adam Savage đã sử dụng nguyên liệu titan, sợi thủy tinh, kết hợp với công nghệ in 3D để tạo nên bộ giáp Iron Man. Sau đó, ông cộng tác với Richard Browning, người sáng lập công ty Gravity Industries chuyên thiết kế và chế tạo đồ bay phản lực cá nhân để giúp bộ đồ có thể bay được

Bộ giáp này được trang bị 5 động cơ phản lực kích thước nhỏ, trong đó 4 động cơ được trang bị ở 2 bên cánh tay và một động cơ được gắn ở phía sau lưng, cho phép người mặc bay ở độ cao 4,5m so với mặt đất trong khoảng thời gian từ 3-4 phút

"Smile Mirror" là chiếc gương chỉ phản chiếu hình ảnh khi người soi gương cười. Đây là món quà ý nghĩa mà Berk Ilhan dành tặng các bệnh nhân ung thư với hy vọng giúp họ thấy thoải mái và có thể làm tăng chức năng miễn dịch của cơ thể

Phát minh đậm tính nhân văn này có bề mặt màu trắng đục, được gắn camera nhận diện đồng thời sử dụng một phần mềm độc quyền, có chức năng nhận dạng khuôn mặt của người cầm gương. Mặt gương sẽ trở nên sáng bóng khi nhận diện được nụ cười

Lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình "Up" của hãng Pixar, một nhóm các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã chế tạo một thiết bị công nghệ mang tên "No More Woof". Đây là một thiết bị mang tính cách mạng, cho phép chúng ta hiểu ngôn ngữ của loài chó

Về cơ chế, chiếc máy này sẽ quét thẳng lên vỏ não của của con vật, và phân tích điều chúng muốn thể hiện. Sau đó, các thông điệp này sẽ được dịch sang tiếng người và phát đi qua bộ truyền thanh

Một công ty có tên Zuta Labs (Israel) đã phát triển thành công máy in nhỏ gọn Pocket Printer có thể cầm tay và có thể di chuyển trên bất kỳ bề mặt loại giấy nào. Máy cao khoảng 10cm và có đường kính 11,5cm, nặng khoảng 300 gam

Pocket Printer được trang bị pin Ithium polymer, có thể sạc qua cáp micro USB. Bên trong máy có chứa hộp mực, có thể in 1.000 trang tài liệu A4 với tốc độ in 1,2 trang/phút. Các thao tác điều khiển của nó đều thông qua một ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh

Được phát triển thành công bởi Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), Finger Reader (tạm dịch: Ngón tay đọc sách) là thiết bị giúp người khiếm thị có thể đọc sách của người thường thay vì sách chữ nổi

Thiết bị có hình dạng như một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay người dùng. Khi người đọc đặt ngón tay trên những dòng chữ của văn bản, máy sẽ tự động đọc nội dung nhờ một máy ảnh nhỏ có khả năng quét chữ. FingerReader sau đó sẽ nhận diện và phát âm từ ngữ thông qua loa ngoài

