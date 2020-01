Đi lễ chùa đầu năm mới là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam từ bao đời nay Ngay từ sớm, rất đông người dân Hà Nội đã đến chùa Quán Sứ làm lễ Khu vực sân chính của chùa đông đúc, tấp nập Ai nấy đều thành tâm hướng Phật, cầu mong cho người thân trong gia đình dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới Chùa Hoè Nhai cũng tấp nập người tới lễ từ sáng sớm Chùa Hoè Nhai nổi tiếng với bức tượng Vua cõng Phật được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen Cũng trong sáng nay, rất đông người dân đã đến chùa Trấn Quốc làm lễ đầu năm Chùa Trấn Quốc với kiến trúc nên thơ trữ tình, toạ lạc trên đường Thanh Niên, bao quanh là Hồ Tây Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất Hà Nội, với trên 1.500 tuổi Mọi người vui tươi, phấn khởi trên đường vào chùa Đường Thanh Niên - con đường dẫn vào chùa Trấn Quốc diễn ra tình trạng ùn tắc vào ngày mùng 3 Tết Giao thông trên đường dẫn vào đền Quán Thánh cũng gặp tình trạng tương tự Đền Quán Thánh tấp nập khách tới làm lễ vào mùng 3 Tết Mặc dù dòng người đổ về đông, nhưng khu vực bên trong đền rất trật tự Chiếc lư hương lớn đặt giữa sân đền kín đặc chân nhang của người dân đến lễ Mọi người thành tâm, cầu mong bình an và may mắn cho gia đình trong năm mới Khu vực đường xung quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng chật cứng phương tiện bởi lượng khách tới lễ đầu năm tại đây rất lớn

