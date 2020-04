Nếu như thời gian trước, người dân khu vực Châu Âu và Mỹ từng coi nhẹ việc đeo khẩu trang ra đường, thì giờ đây, với sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19, họ đã phải thay đổi quan điểm về vấn đề này. Khẩu trang đã trở thành mặt hàng được tìm mua nhiều nhất để hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch Covid-19 Đối với những người không mắc Covid-19, họ chỉ cần 1 chiếc khẩu trang vải bình thường để giúp phòng bệnh. Nhiều người từ đó đã lựa chọn và tự thiết kế nhiều kiểu dáng khẩu trang độc đáo, đặc biệt Một sĩ quan cảnh sát tại Mỹ chọn cho mình chiếc khẩu trang hình quốc kỳ cách điệu Anh Orlando Baker (50 tuổi, ở bang Colorado, Mỹ) tự thiết kế cho mình 1 chiếc khẩu trang với hình ảnh rapper người Mỹ The Notorious B.I.G trong album đầu tay "Ready to die" Tại thủ đô London, hình ảnh những chiếc mặt nạ cực "độc" được ghi lại. Tại Ba Lan, 1 nhà hoạt động phản đối các quy tắc thắt chặt đạo luật chống nạo phá thai đã tự sáng tạo 1 chiếc khẩu trang riêng để bày tỏ cảm xúc của cô Một cổ động viên môn túc cầu tại Tây Ban Nha Những chiếc khẩu trang được lựa chọn phù hợp với cá tính của người dùng. Điều này đã giúp thời trang khẩu trang "lên ngôi" trong thời đại dịch Covid-19 Chiếc khẩu trang in hình chúa Jesus được các nhân viên nhà tang lễ ở bệnh viện Los Ceibos (Ecuador) sử dụng như để cầu nguyện phước lành Bé gái di cư từ Syria được phát 1 chiếc khẩu trang hình ông mặt trời và được tuyên truyền về cách phòng chống đại dịch Covid-19. Đây là 1 chương trình được tổ chức Violet thực hiện để giúp ngăn chặn "sát thủ vô hình" chạm tới các khu vực người di cư Một chiếc khẩu trang đen đơn giản được nhiều người lựa chọn để sử dụng tại Srinagar Binh lính Lực lượng Vũ trang Indonesia thì sử dụng 1 chiếc mặt nạ in hình miệng cười kèm theo dòng thông điệp: "Stay Safe" (Hãy an toàn) như 1 lời nhắc nhở người dân về "kẻ thù vô hình" mà cả thế giới đang đối đầu Các nữ sinh ở Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng những chiếc khẩu trang hình mặt cười vô cùng ấn tượng Chiếc khẩu trang với dòng chữ "Don't Panic" (Đừng hoảng sợ) như 1 lời cổ động tới cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Nga Tại Thái Lan, những chiếc mặt nạ in nhân vật hoạt hình được trông thấy ở nhiều nơi Người đàn ông tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) tự làm cho mình chiếc mặt nạ từ chai nhựa, khẩu trang và đường ống nhựa để đảm bảo an toàn

Nếu như thời gian trước, người dân khu vực Châu Âu và Mỹ từng coi nhẹ việc đeo khẩu trang ra đường, thì giờ đây, với sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19, họ đã phải thay đổi quan điểm về vấn đề này. Khẩu trang đã trở thành mặt hàng được tìm mua nhiều nhất để hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch Covid-19 Đối với những người không mắc Covid-19, họ chỉ cần 1 chiếc khẩu trang vải bình thường để giúp phòng bệnh. Nhiều người từ đó đã lựa chọn và tự thiết kế nhiều kiểu dáng khẩu trang độc đáo, đặc biệt Một sĩ quan cảnh sát tại Mỹ chọn cho mình chiếc khẩu trang hình quốc kỳ cách điệu Anh Orlando Baker (50 tuổi, ở bang Colorado, Mỹ) tự thiết kế cho mình 1 chiếc khẩu trang với hình ảnh rapper người Mỹ The Notorious B.I.G trong album đầu tay "Ready to die" Tại thủ đô London, hình ảnh những chiếc mặt nạ cực "độc" được ghi lại. Tại Ba Lan, 1 nhà hoạt động phản đối các quy tắc thắt chặt đạo luật chống nạo phá thai đã tự sáng tạo 1 chiếc khẩu trang riêng để bày tỏ cảm xúc của cô Một cổ động viên môn túc cầu tại Tây Ban Nha Những chiếc khẩu trang được lựa chọn phù hợp với cá tính của người dùng. Điều này đã giúp thời trang khẩu trang "lên ngôi" trong thời đại dịch Covid-19 Chiếc khẩu trang in hình chúa Jesus được các nhân viên nhà tang lễ ở bệnh viện Los Ceibos (Ecuador) sử dụng như để cầu nguyện phước lành Bé gái di cư từ Syria được phát 1 chiếc khẩu trang hình ông mặt trời và được tuyên truyền về cách phòng chống đại dịch Covid-19. Đây là 1 chương trình được tổ chức Violet thực hiện để giúp ngăn chặn "sát thủ vô hình" chạm tới các khu vực người di cư Một chiếc khẩu trang đen đơn giản được nhiều người lựa chọn để sử dụng tại Srinagar Binh lính Lực lượng Vũ trang Indonesia thì sử dụng 1 chiếc mặt nạ in hình miệng cười kèm theo dòng thông điệp: "Stay Safe" (Hãy an toàn) như 1 lời nhắc nhở người dân về "kẻ thù vô hình" mà cả thế giới đang đối đầu Các nữ sinh ở Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng những chiếc khẩu trang hình mặt cười vô cùng ấn tượng Chiếc khẩu trang với dòng chữ "Don't Panic" (Đừng hoảng sợ) như 1 lời cổ động tới cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Nga Tại Thái Lan, những chiếc mặt nạ in nhân vật hoạt hình được trông thấy ở nhiều nơi Người đàn ông tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) tự làm cho mình chiếc mặt nạ từ chai nhựa, khẩu trang và đường ống nhựa để đảm bảo an toàn