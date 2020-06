Nick Vujicic sinh ngày 4-12-1982 tại Melbourne, Úc. Lúc sinh ra, anh không có chân tay như bình thường mà chỉ có hai bàn chân nhỏ, mỗi bàn chân chỉ có hai ngón. Anh bị hội chứng bẩm sinh tetra-amelia – một loại rối loạn di truyền hiếm gây ra tình trạng không có chân tay

Với ngoại hình khác biệt, khi đi học, anh thường bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt. Thiếu tự tin, mắc bệnh trầm cảm và nỗi cô đơn là những điều Nick Vujicic thường phải đối mặt

Tuy nhiên, dần dần Nick đã học được cách làm quen với những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Chỉ với bàn chân nhỏ xíu, Nick tự sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày như đi lại, trả lời điện thoại, cạo râu, uống nước... Thậm chí, anh có thể bơi lội, đá bóng, gõ bàn phím, lướt ván hay đánh gôn

Khi học cấp hai, Nick Vujicic đã tích cực vận động, kêu gọi quyên góp cho một tổ chức từ thiện địa phương và các phong trào vì người khuyết tật. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu được mời diễn thuyết. Đây là bước đệm giúp chàng trai đặc biệt trở thành một nhà phát ngôn truyền cảm hứng nổi tiếng toàn thế giới

Từ buổi phát biểu truyền cảm hứng đầu tiên của Nick, cho đến nay anh đã đặt chân đến hơn 57 quốc gia, chia sẻ câu chuyện của mình cho hơn 400 triệu khán giả. Anh cũng là tác giả của 4 cuốn sách Life Without Limits (Cuộc sống không giới hạn), Unstoppable (Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng), Limitless (Sống cho điều ý nghĩa hơn), Stand Strong and Love Without Limits (Đứng dậy mạnh mẽ). Sách của anh đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và được bán hơn triệu bản trên toàn thế giới

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Nick Vujicic còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp

Vợ của Nick là Kanae Miyahara, cô gái mang hai dòng máu Mexico - Nhật Bản. Cả hai gặp nhau vào năm 2008 và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên

Năm 2012, sau một màn cầu hôn vô cùng đặc biệt, Nick và Kanae đã kết hôn trong sự chúc phúc của người hâm mộ

Đến tháng 2-2013, cặp đôi chào đón cậu con trai đầu lòng Kiyoshi James Vujicic và rồi đến tháng 8-2015, cậu quý tử thứ hai là Dejan Levi Vujicic chào đời. Cả hai bé đều lành lặn, khỏe mạnh và kháu khỉnh

Năm 2017, cặp vợ chồng đã tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ bằng sự chào đời của một cặp song sinh là hai bé gái xinh đẹp tựa thiên thần

Cùng vợ xuất hiện trong chương trình "60 Minutes" vào cuối năm 2019, Nick nói rằng gia đình nhỏ đã biến mọi mơ ước của anh trở thành hiện thực

Ông bố 38 tuổi cũng thừa nhận việc chăm sóc bốn con không hề dễ dàng. Theo anh chia sẻ, mỗi khi các con khóc, anh không biết phải làm gì, không thể giúp gì. Điều này khiến Nick cảm thấy căng thẳng và áp lực

Dù gặp nhiều khó khăn, Nick cho biết gia đình vẫn là nguồn cảm hứng, động lực giúp anh thêm yêu đời và ngày một nỗ lực hơn

Nick thường dành thời gian cùng gia đình đi du lịch hay vui chơi cùng con cái. Trang cá nhân hơn 1,6 triệu lượt theo dõi của anh giờ đây ngập tràn những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, người thân

Hình ảnh ấm áp, hạnh phúc của gia đình Nick Vujicic

Nick Vujicic đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, dù không có đôi tay dang rộng để ôm vợ con vào lòng nhưng trái tim anh luôn dư thừa ấm áp để mang đến cho họ một tổ ấm đủ đầy và viên mãn

Hình ảnh hạnh phúc của Nick Vujicic bên người vợ xinh đẹp

Hiện tại, cả gia đình Nick Vujicic đang sống ở Malibu, California (Mỹ)

Tình yêu của cặp đôi Nick Vujicic - Kanae Miyahara như một minh chứng ngọt ngào về chuyện cổ tích giữa đời thực

