Mới đây, những bức hình của Công chúa Sheikha (vợ Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum) khi trưởng thành được hé lộ càng khiến người hâm mộ trầm trồ. Theo đó, cô sở hữu gương mặt hoàn hảo cùng đôi mắt to tròn, cuốn hút

Sở hữu khuôn mặt điển trai, trí tuệ hơn người cùng khối tài sản cực "khủng", Thái tử Dubai Hamdan trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng của bao thiếu nữ. Tháng 5-2019, thông tin Thái tử kết hôn cùng cô Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum đã khiến bao cô gái "vỡ mộng"

Hôn lễ của Thái tử Hamdan được tổ chức riêng tư, kín đáo. Hình ảnh của cô dâu ngoài đời hoàn toàn được giữ kín theo truyền thống Hoàng gia

Thái tử Hamdan bin Mohammed Al Maktoum (tên thân mật là Fazza) sinh năm 1982

Thái tử là con trai thứ hai của Vua Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Phó tổng thống kiêm Thủ tướng của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), và người vợ đầu tiên. Ông Sheikh cũng là Emir (tiểu vương) của Dubai

Thái tử Hamdan từng học tại ĐH Chính trị Mohammed bin Rashid. Vào năm 2001, Fazza tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurt. Sau đó, Thái tử tiếp tục theo học chuyên sâu tại trường Kinh tế London

Tháng 9-2006, Hamdan được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng hành pháp Dubai. Bên cạnh đó, anh cũng kiêm nhiệm vị trí người đứng đầu Hội các nhà lãnh đạo- doanh nhân trẻ, giám đốc Hội đồng thể thao Dubai và Trung tâm tự kỷ Dubai

Đầu năm 2008, Thái tử Hamdan được chỉ định là người thừa kế ngai vàng Dubai - một trong những Hoàng gia giàu có nhất trên thế giới

Thái tử Hamdan là người có đóng góp lớn trong việc phát triển và lập nhiều kế hoạch phát triển bền vững của Dubai như chiến lược đổi mới Dubai, Dubai - thành phố thông minh...

Theo trang Web của Hội đồng điều hành Dubai, vị Thái tử trẻ này là nhà lãnh đạo xuất sắc, lãnh đạo nền kinh tế của tiểu vương quốc Dubai và đưa ra các định hướng tương lai

Thái tử Dubai có mức độ ảnh hưởng không kém các ngôi sao quốc tế. Trang Instagram của anh có hơn 9,2 triệu lượt theo dõi. Trên trang cá nhân, Thái tử thường đăng tải hình ảnh về cuộc sống xa hoa, đáng mơ ước của mình

Hiện tại, Thái tử Hamdan sống trong một cung điện riêng ở Nad Al Sheba, khu thượng lưu của Dubai

Theo Business Insider, cha của Thái tử Hamdan - ông Sheikh, sở hữu khối tài sản khoảng 13,9 tỷ USD trong năm 2013, là chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng trên thế giới. Do đó, Thái tử thừa hưởng cuộc sống sung túc

Thái tử Hamdan được coi đại diện cho thế hệ trẻ ở Dubai. Anh có niềm đam mê đặc biệt với du lịch. Vị Thái tử trẻ này đã đặt chân tới nhiều quốc gia đáng mơ ước trên thế giới như Tanzania, Iceland, Canada hay Italy...

Ngoài du lịch, Thái tử Hamdan còn có tình yêu to lớn với nhiếp ảnh và ẩm thực

Bên cạnh đó, anh là người ưa mạo hiểm với sở thích đua xe, lái phi cơ, lướt sóng, trượt tuyết...

Thái tử là một vận động viên trẻ đa năng, nhiệt huyết

Thái tử Dubai còn nổi tiếng với bộ sưu tập xe giá trị lớn nhất ở Dubai. Đặc biệt, trong bộ sưu tập siêu xe của Thái tử Hamdan còn có một chiếc Lamborghini Veneno Roadser có giá lên tới 4,5 triệu USD

Thái tử còn "mạnh tay" chi gần 30 triệu USD để xây dựng tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 6 tầng nổi ở giữa thủ đô London (Anh) để chứa đủ 114 chiếc siêu xe của mình

Bên cạnh đó, Thái tử Hamdan còn có sở thích sưu tập những thú cưng độc, lạ

Thái tử Dubai có niềm đam mê đặc biệt với những chú ngựa. Anh không chỉ sở hữu một dàn chiến mã của riêng mình mà còn tích cực tham gia vào những cuộc thi đua ngựa quốc tế để mang vinh quang về cho Dubai. Năm 2014, anh giành được huy chương vàng tại giải đua ngựa thế giới, tổ chức tại Pháp

Sư tử, chim ưng, lạc đà... cũng góp mặt trong bộ sưu tập những thú cưng độc, lạ của anh. Được biết, vị Thái tử điển trai này từng chi 2,7 triệu USD để mua một chú lạc đà về làm thú cưng

Là Thái tử của Dubai nhưng Fazza rất hòa đồng, vui vẻ. Anh thường xuyên gặp gỡ người dân địa phương hay di chuyển bằng các phương tiện công cộng

Bên cạnh gương mặt đẹp trai, nam tính, Thái tử Hamdan còn gây ấn tượng với gu thời trang thời thượng, "đỉnh cao"

Hiện tại, ở tuổi 38, Thái tử Hamdan đang tập trung vào những kế hoạch xây dựng, phát triển Dubai. Bên cạnh đó, anh cũng không ngừng theo đuổi những đam mê trong cuộc sống của mình

Mới đây, những bức hình của Công chúa Sheikha (vợ Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum) khi trưởng thành được hé lộ càng khiến người hâm mộ trầm trồ. Theo đó, cô sở hữu gương mặt hoàn hảo cùng đôi mắt to tròn, cuốn hút

Sở hữu khuôn mặt điển trai, trí tuệ hơn người cùng khối tài sản cực "khủng", Thái tử Dubai Hamdan trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng của bao thiếu nữ. Tháng 5-2019, thông tin Thái tử kết hôn cùng cô Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum đã khiến bao cô gái "vỡ mộng"

Hôn lễ của Thái tử Hamdan được tổ chức riêng tư, kín đáo. Hình ảnh của cô dâu ngoài đời hoàn toàn được giữ kín theo truyền thống Hoàng gia

Thái tử Hamdan bin Mohammed Al Maktoum (tên thân mật là Fazza) sinh năm 1982

Thái tử là con trai thứ hai của Vua Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Phó tổng thống kiêm Thủ tướng của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), và người vợ đầu tiên. Ông Sheikh cũng là Emir (tiểu vương) của Dubai

Thái tử Hamdan từng học tại ĐH Chính trị Mohammed bin Rashid. Vào năm 2001, Fazza tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurt. Sau đó, Thái tử tiếp tục theo học chuyên sâu tại trường Kinh tế London

Tháng 9-2006, Hamdan được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng hành pháp Dubai. Bên cạnh đó, anh cũng kiêm nhiệm vị trí người đứng đầu Hội các nhà lãnh đạo- doanh nhân trẻ, giám đốc Hội đồng thể thao Dubai và Trung tâm tự kỷ Dubai

Đầu năm 2008, Thái tử Hamdan được chỉ định là người thừa kế ngai vàng Dubai - một trong những Hoàng gia giàu có nhất trên thế giới

Thái tử Hamdan là người có đóng góp lớn trong việc phát triển và lập nhiều kế hoạch phát triển bền vững của Dubai như chiến lược đổi mới Dubai, Dubai - thành phố thông minh...

Theo trang Web của Hội đồng điều hành Dubai, vị Thái tử trẻ này là nhà lãnh đạo xuất sắc, lãnh đạo nền kinh tế của tiểu vương quốc Dubai và đưa ra các định hướng tương lai

Thái tử Dubai có mức độ ảnh hưởng không kém các ngôi sao quốc tế. Trang Instagram của anh có hơn 9,2 triệu lượt theo dõi. Trên trang cá nhân, Thái tử thường đăng tải hình ảnh về cuộc sống xa hoa, đáng mơ ước của mình

Hiện tại, Thái tử Hamdan sống trong một cung điện riêng ở Nad Al Sheba, khu thượng lưu của Dubai

Theo Business Insider, cha của Thái tử Hamdan - ông Sheikh, sở hữu khối tài sản khoảng 13,9 tỷ USD trong năm 2013, là chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng trên thế giới. Do đó, Thái tử thừa hưởng cuộc sống sung túc

Thái tử Hamdan được coi đại diện cho thế hệ trẻ ở Dubai. Anh có niềm đam mê đặc biệt với du lịch. Vị Thái tử trẻ này đã đặt chân tới nhiều quốc gia đáng mơ ước trên thế giới như Tanzania, Iceland, Canada hay Italy...

Ngoài du lịch, Thái tử Hamdan còn có tình yêu to lớn với nhiếp ảnh và ẩm thực

Bên cạnh đó, anh là người ưa mạo hiểm với sở thích đua xe, lái phi cơ, lướt sóng, trượt tuyết...

Thái tử là một vận động viên trẻ đa năng, nhiệt huyết

Thái tử Dubai còn nổi tiếng với bộ sưu tập xe giá trị lớn nhất ở Dubai. Đặc biệt, trong bộ sưu tập siêu xe của Thái tử Hamdan còn có một chiếc Lamborghini Veneno Roadser có giá lên tới 4,5 triệu USD

Thái tử còn "mạnh tay" chi gần 30 triệu USD để xây dựng tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 6 tầng nổi ở giữa thủ đô London (Anh) để chứa đủ 114 chiếc siêu xe của mình

Bên cạnh đó, Thái tử Hamdan còn có sở thích sưu tập những thú cưng độc, lạ

Thái tử Dubai có niềm đam mê đặc biệt với những chú ngựa. Anh không chỉ sở hữu một dàn chiến mã của riêng mình mà còn tích cực tham gia vào những cuộc thi đua ngựa quốc tế để mang vinh quang về cho Dubai. Năm 2014, anh giành được huy chương vàng tại giải đua ngựa thế giới, tổ chức tại Pháp

Sư tử, chim ưng, lạc đà... cũng góp mặt trong bộ sưu tập những thú cưng độc, lạ của anh. Được biết, vị Thái tử điển trai này từng chi 2,7 triệu USD để mua một chú lạc đà về làm thú cưng

Là Thái tử của Dubai nhưng Fazza rất hòa đồng, vui vẻ. Anh thường xuyên gặp gỡ người dân địa phương hay di chuyển bằng các phương tiện công cộng

Bên cạnh gương mặt đẹp trai, nam tính, Thái tử Hamdan còn gây ấn tượng với gu thời trang thời thượng, "đỉnh cao"

Hiện tại, ở tuổi 38, Thái tử Hamdan đang tập trung vào những kế hoạch xây dựng, phát triển Dubai. Bên cạnh đó, anh cũng không ngừng theo đuổi những đam mê trong cuộc sống của mình