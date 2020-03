Vỏ bưởi: Nếu bạn đang gặp phải tình trạng hôi miệng, hơi thở có mùi, vỏ bưởi chính là phương pháp hữu hiệu dành cho bạn

Bạn hãy lấy vỏ bưởi phơi khô, đun với một chút nước và thêm vài hạt muối. Tinh dầu và vitamin C trong vỏ bưởi giúp phòng trị hôi miệng một cách triệt để. Nếu kiên trì dùng nước súc miệng này vào mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ, tình trạng hôi miệng sẽ được cải thiện một cách đáng kể

Không chỉ giúp điều trị hôi miệng, vỏ bưởi còn có công dụng dưỡng tóc, giúp tóc chắc khỏe, mềm mại và suôn mượt hơn. Đặc biệt, nhiều người thường dùng vỏ bưởi để nấu nước gội đầu cho sản phụ



Để có mái tóc chắc khỏe và bóng mượt, bạn chỉ cần đun nước nấu vỏ bưởi. Phần nước dùng để gội đầu, phần vỏ bạn hãy bóp tinh dầu và xoa đều lên tóc. Tinh dầu có trong vỏ bưởi còn có tác dụng kích thích mọc tóc, giúp trị thưa tóc, tránh bị hói



Tắm và xông nước vỏ bưởi là một cách đơn giản mà hữu hiệu, giúp cơ thể được thư giãn, giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi

Bạn chỉ cần rửa sạch vỏ bưởi, cắt lát nhỏ và cho vào nồi nước đun sôi nhẹ. Bạn hãy dùng nồi nước này để xông, sau đó pha loãng với nước nguội để tắm. Tác dụng của việc tắm bằng nước vỏ bưởi sẽ khiến bạn phải bất ngờ

Vỏ chanh: Dầu mỡ và các chất nhờn, bẩn trong nhà bếp rất khó để làm sạch. Tuy nhiên, chỉ với vỏ của nửa quả chanh đã vắt nước, việc làm sạch những vết bẩn "cứng đầu" ấy không còn là nỗi ám ảnh đối với các bà nội trợ

Bạn chỉ cần dùng vỏ chanh, kết hợp thêm một chút muối và chà xát vào khu vực bếp có vết dầu mỡ, nhờn bẩn rồi lau lại bằng khăn sạch. Vết bẩn sẽ ngay lập tức được "đánh bay"

Thời tiết trở lạnh là nguyên nhân khiến da bạn dễ bị khô, nứt nẻ, đặc biệt là ở vùng gót chân... Khi đó, vỏ chanh được coi là "cứu tinh" cho gót chân khô nẻ của bạn

Bạn hãy đặt vỏ chanh ở gót chân và cố định bằng bít tất (bọc ôm phần vỏ chanh), giữ như vậy trong 30 phút để làn da được thư giãn và phục hồi. Thực hiện thao tác này thường xuyên, da chân của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể

Theo nghiên cứu của Global Hygiene Council, nhóm vi khuẩn Fecal, E.coli được tìm thấy trên bề mặt thớt gấp 200 lần so với bồn cầu vệ sinh. Do đó, nếu không biết cách vệ sinh, sát khuẩn sạch sẽ, vật dụng quen thuộc này có thể trở thành nguyên nhân gây bệnh cho cả gia đình

Một trong những cách vệ sinh, sát khuẩn đơn giản nhất đó chính là dùng vỏ chanh. Bạn chỉ cần dùng vỏ chanh chà lên bề mặt thớt một lúc rồi đem rửa lại bằng nước sạch. Thao tác này giúp loại bỏ vi khuẩn tồn tại trên bề mặt thớt, đồng thời đem lại mùi thơm dễ chịu

Vỏ chuối: Côn trùng cắn có thể khiến bạn ngứa. Sử dụng vỏ chuối là một phương pháp đơn giản mà hiệu quả, giúp bạn cải thiện tình hình một cách nhanh chóng

Dùng vỏ chuối thoa lên vết cắn trong một vài phút. Hợp chất kháng viêm và chống dị ứng có trong vỏ chuối sẽ giúp vết đau nhanh chóng dịu lại và hết. Bạn cũng có thể áp dụng cách này khi bị mèo cào

Không chỉ giúp giảm đau do côn trùng đốt, vỏ chuối còn đem lại tác dụng hiệu quả trong việc làm trắng răng

Bạn hãy chà phần bên trong của vỏ chuối lên hàm răng trong khoảng 3 phút rồi đánh răng như bình thường. Kiên trì trong 1 tuần, các vết ố vàng hay mảng bám trên răng sẽ biến mất, giúp bạn có một hàm răng sáng và chắc khỏe

Vỏ chuối còn có tác dụng làm bóng giày. Lấy phần bên trong của vỏ chuối chà nhẹ lên giày trong vòng vài phút và lau lại bằng vải sạch, kết quả sẽ khiến bạn phải bất ngờ

Bên cạnh đó, vỏ chuối cũng là "cứu tinh" giúp làm sáng thìa, dao, nĩa bạc. Hãy dùng vỏ chuối chà lên những vật dụng bằng bạc để giúp chúng lấy lại vẻ ngoài sáng bóng

Vỏ dưa hấu: Để có được làn da tươi trẻ, căng mịn, chúng ta có thể sử dụng vỏ dưa hấu, gọt bỏ phần cứng, thái thành lát mỏng và cho vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 5 phút. Sau đó, bạn hãy rửa sạch mặt rồi đắp phần vỏ dưa hấu đó lên mặt

Sau một tháng sử dụng đều đặn, bạn chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên về tác dụng làm đẹp mà vỏ dưa hấu đem lại cho làn da của mình

Vỏ trứng: Ruột phích hay những vật dụng đựng nước lâu ngày, nếu không vệ sinh thường xuyên sẽ có cáu bẩn

Sử dụng vỏ trứng là cách vệ sinh phích và đồ dùng đựng nước một cách hữu hiệu nhất. Bạn hãy cho một chút vỏ trứng đã được đập vụn vào trong phích, thêm một chút nước và dùng tay lắc qua lắc lại. Phương pháp này mang lại hiệu quả và an toàn hơn so với việc sử dụng các chất tẩy rửa thông thường

Bên cạnh tác dụng làm sạch đồ gia dụng, vỏ trứng còn đem lại lợi ích trong việc làm đẹp

Vỏ trứng nghiền mịn, trộn đều với một lòng trắng trứng sẽ tạo thành một hỗn hợp dưỡng da hoàn hảo. Mặt nạ dưỡng da từ vỏ trứng sẽ giúp làm sạch các tế bào chết, hỗ trợ tái tạo tế bào mới, đem đến sự sáng mịn, tươi trẻ cho làn da

