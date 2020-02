Vào 9h sáng nay (2-2), Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội, báo An ninh thủ đô và Nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Khẩu trang được phát tại các địa điểm tập trung đông người dân qua lại Ga Hà Nội (120 đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm) và số 50 phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội. Số lượng khẩu trang được phát tới tận tay người dân là 75.000 chiếc. Đây là loại khẩu trang y tế 4 lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng. Tại Ga Hà Nội những nhân viên ngành đường sắt cũng được phát khẩu trang miễn phí Ngay trong đêm và rạng sáng 2-2, các đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, phóng viên báo ANTĐ thành viên nhóm Hoa cúc xanh đã tiến hành phân chia các thùng hàng đựng khẩu trang lớn thành các túi nhỏ 3 chiếc, để việc phát khẩu trang cho người dân được nhanh chóng, thuận lợi. Mỗi người dân được nhận một phần gồm 3 chiếc khẩu trang 4 lớp đã được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn trong túi bọc Khu vực phát khẩu trang cũng được đặt các chai nước rửa tay khử khuẩn bằng gel... Những chiếc khẩu trang được phát tận tay người dân Một du khách đến từ Trung Quốc phấn khởi nhận khẩu trang miễn phí và bằng vốn tiếng Anh ít ỏi, ông chia sẻ thấy hoạt động này rất ý nghĩa vì cộng đồng. Ông đang chờ tàu để đi Lào Cai tại Ga Hà Nội. Ông Đái Khái Quý, 75 tuổi, du khách Trung Quốc đến Việt Nam trước khi có dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Ông đánh giá con người Việt Nam rất thân thiện và đặc biệt rất có tấm lòng sẻ chia, vì cộng đồng Người dân đều đánh giá cao việc làm ý nghĩa vì cộng đồng này của đơn vị tổ chức. Nhất là khi vừa qua dư luận rất bức xúc vì tình trạng tăng giá khẩu trang để trục lợi Bênh cạnh việc phát khẩu trang, các cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô cũng hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang đúng cách Niềm vui khi nhận khẩu trang miễn phí... Nhiều người dân quanh khu vực cũng tìm đến để nhận khẩu trang miễn phí Sử dụng khẩu trang đúng cách mới có giá trị phòng chống dịch bệnh Thanh niên Công an Thủ đô cũng đến tận nơi tặng khẩu trang cho người cao tuổi Các em nhỏ được hướng dẫn cách rửa tay, vệ sinh đúng cách Một lái xe công nghệ tranh thủ vào nhận khẩu trang phòng dịch Việc làm bình dị vì cộng động nhưng đáng trân trọng biết bao của những người làm Báo An ninh Thủ đô, Thanh niên CATP và các nhà hảo tâm dịp đầu xuân Thanh niên Công an Thủ đô và thành viên nhóm tình nguyện Hoa Cúc Xanh chờ phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở trước cửa Ga Hà Nội Khách quốc tế cũng được phát khẩu trang miễn phí đề chủ động phòng chống dịch bệnh Nhiều khách quốc tế khi được tặng khẩu trang phòng dịch miễn phí đều rất vui vẻ Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và nhanh, việc mỗi người dân cần có ý thức chủ động bảo vệ mình là rất quan trong Trái với hình ảnh người dân phải chen nhau xếp hàng mua khẩu trang với giá cao ở chợ thuốc, hình ảnh này chắc chắn mang lại sự ấm áp cho nhiều người Người dân đếu rất mong muốn có thêm nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí hơn nữa Hình ảnh đẹp, thiết thực của lực lượng Công an Thủ đô với tấm lòng phục vụ nhân dân, chia sẻ vì cộng đồng

