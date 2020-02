Không thể phủ nhận vai trò và sự tiện lợi của smartphone trong thời đại hiện nay, tuy nhiên, nếu sử dụng thiết bị điện tử một cách thường xuyên sẽ khiến cho mắt của bạn bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng

Mắt là một bộ phận quan trọng của con người, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó, quan sát là chức năng chính và quan trọng nhất của mắt

Thế nhưng, nếu sử dụng điện thoại thông minh thì mắt sẽ luôn phải hướng về màn hình và bị giữ ở đó cách khoảng vài inch trong thời gian dài, điều này có thể khiến mắt bị khô, mỏi và ảnh hưởng đến giác mạc

Bên cạnh đó, ánh sáng xanh phát ra từ thiết bị mặc dù có thể được sử dụng để điều trị rối loạn chức năng sinh học, nhưng cũng có thể gây thiệt hại cho tế bào cảm quang của mắt

Nếu mắt phải tiếp xúc với ánh sáng xanh trong một thời gian quá dài sẽ khiến mắt bị mờ và đỏ. Tuy nhiên, rất nhiều người không ý thức được hệ quả nghiêm trọng ày cho đến khi các căn bệnh về mắt kéo đến và khiến thị lực giảm sút

Vì thế, việc sử dụng điện thoại có chừng mực và khoa học là một trong những cách giúp giảm thiểu nguy cơ gây ra thiệt hại cho mắt

Đối với những người xem điện thoại là "vật bất ly thân" thì sẽ có thói quen mang điện thoại di động bên mình khắp mọi nơi, thậm chí là ở trong nhà vệ sinh

Đáng nói hơn, rất ít người vệ sinh điện thoại của mình thường xuyên và đúng cách, điều này sẽ khiến cơ thể có nguy cơ bị nhiễm bệnh

Theo các nhà khoa học, cứ 6 chiếc điện thoại thì có 1 chiếc xuất hiện vi khuẩn E.coli, do đó, nếu tiếp xúc với điện thoại càng nhiều thì chúng ta có nguy cơ bi nhiễm bệnh càng cao

Bên cạnh đó, xem điện thoại quá nhiều có thể ảnh hưởng đến xương khớp do chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để nhìn xuống điện thoại, thói xấu này có thể khiến cơ thể căng cơ cổ và gây co thắt

Cơn đau thậm chí sẽ lan xuống dây thần kinh ở lưng, vai, cánh tay, khủy tay và các ngón tay - những bộ phận chịu ảnh hưởng từ việc giữ điện thoại và lướt hoặc gõ trên màn hình quá lâu

Ngoài là lý do khiến các bệnh lý về mắt kéo đến thì ánh sáng xanh trên điện thoại có thể ảnh hưởng đến não và gây ra bệnh mất ngủ kéo dài

Ánh sáng màu xanh được phát ra từ điện thoại sẽ gây ức chế sự sản xuất hormone melatonin gây ngủ và sẽ phá vỡ nhịp sinh học của bạn

Cụ thể, những ánh sáng xanh này tương tự như ánh sáng ban ngày, chúng sẽ "đánh lừa" não, làm cho cơ thể chúng ta nghĩ rằng đó là ban ngày dù trời đã tối khuya

Do đó, để không bị mất ngủ do ánh sáng xanh từ điện thoại thì bạn không nên sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử nói chung trong 1 giờ trước khi ngủ và không để điện thoại gần khu vực ngủ

Đại học Gothenburg ở Thụy Điển đã tìm hiểu tác động của việc sử dụng điện thoại ở những người có độ tuổi 20 trong suốt một năm. Kết quả thu được cho thấy việc sử dụng điện thoại nhiều liên quan trực tiếp đến tỷ lệ trầm cảm gia tăng ở cả nam và nữ

Bên cạnh đó, Đại Học Korea ở Seoul, Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng, thanh thiếu niên nghiện smartphone có mức độ lo lắng, trầm cảm, mất ngủ và bốc đồng cao hơn đáng kể so với thanh thiếu niên không nghiện smartphone

Từ đó, có thể kết luận rằng, những người bị mắc bệnh trầm cảm hoặc căng thẳng quá mức đều có liên quan đến việc sử dụng smartphone quá nhiều, do tia bức xạ kích thích căng thẳng thần kinh não, làm chúng ta luôn có cảm giác hồi hộp lo âu

Bên cạnh đó, các tia bức xạ của điện thoại sẽ khiến khả năng phòng vệ của não sẽ mất đi tác dụng dẫn đến các bệnh thần kinh và các bệnh về não như giảm trí nhớ trầm trọng, bệnh pakison và làm tăng cao nguy cơ về các bệnh xơ cứng

Mặt khác, theo trang tin CNN, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng nguy cơ ung thư não có thể tăng cao nếu chúng ta quá lạm dụng điện thoại di động, nhất là đối với trẻ em

Hầu hết mọi người đều có thói quen cất điện thoại trong túi quần, đặc biệt là phái mạnh. Thế nhưng, hành động này lại cực kỳ có hại do các sóng bức xạ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng tinh trùng, làm tăng tỷ lệ vô sinh ở nam giới

Theo các bác sĩ đã khuyến cáo, chúng ta không nên sử dụng điện thoại quá nhiều và nên khoảng cách an toàn giữa thiết bị phát bức xạ như smartphone với cơ thể là từ 15 mm trở lên để tránh đem rủi ro

