Với hệ thống kênh đào chằng chịt cùng rất nhiều cây cầu gỗ bắc ngang, Giethoorn tại Hà Lan là một trong những ngôi làng độc đáo bậc nhất hành tinh

Làng Giethoorn được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Nơi đây còn được gọi là "Venice của phương Bắc". Do không có xe hơi, phương tiện di chuyển chính là thuyền bè nên không gian làng Giethoorn khá yên tĩnh, trong lành

Sau khi xuất hiện trong bộ phim hài Fanfare năm 1958, làng Giethoorn nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Mỗi năm, địa điểm này thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch ghé thăm

Đến Giethoorn, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak, ngồi canô... Đặc biệt, làng Giethoorn cực hút khách vào mùa đông. Nguyên nhân là do, khi mùa đông về, những con kênh và hồ lớn sẽ tạo thành những đường băng lý tưởng cho cư dân và du khách

Nằm phía Tây hồ Hallstatter See của nước Áo và được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ, ngôi làng Hallstatt được mệnh danh là ngôi làng bên hồ đẹp nhất thế giới

Nằm ở độ cao 511m so với mực nước biển, dân số của Hallstatt chỉ vỏn vẹn 923 cư dân. Ngôi làng này gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tựa thần tiên với những lâu đài có từ thời Trung cổ, nhà thờ hàng trăm năm tuổi và những căn nhà gỗ mộc mạc nằm chông chênh trên những con dốc



Hallstatt là nguồn cảm hứng tạo nên ngôi làng phủ đầy tuyết mộng mơ trong bộ phim hoạt hình "Frozen" nổi tiếng của Disney. Với vẻ đẹp hiếm có, ngôi làng này là địa điểm cực hút khách du lịch

Tuy nhiên, vào ngày 30-11-2019, một vụ cháy lớn xảy ra làm hư hại một phần làng Hallstatt. Ngay sau đó, thị trưởng thị trấn đã cảnh báo khách du lịch không nên tới Hallstatt vào thời gian này cho tới khi tình trạng an toàn được thiết lập trở lại

Làng cổ Shirakawago nằm ở tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp tựa cổ tích, nơi đây còn được biết đến là nơi chú mèo máy Doraemon lừng danh nước Nhật "ra đời". Những tập truyện tranh Doraemon được tác giả Fujiko F. Fujio chấp bút tại chính ngôi làng này

Ngôi làng đặc biệt bởi những dãy nhà gỗ san sát, mang kiến trúc gassho-zukuri, phần mái nhà dốc lợp bằng cỏ tranh giống các bàn tay đang cầu nguyện. Mái nhà được thiết kế để chống lại mùa đông khắc nghiệt tuyết phủ dày ở Shirakawago

Đường vào làng còn đi qua một cây cầu dài 107 mét có tên Deai basi (Cầu Kỳ Duyên). Đây cũng được xem là một trong những biểu tượng của làng cổ với ý nghĩa mong cho gia đình luôn hòa thuận, sum vầy

Đến làng cổ Shirakawago vào mỗi mùa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi làng trong nhiều bức tranh khác nhau. Năm 1995, làng Shirakawa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với tên gọi "Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama"

Juzcar, hay còn gọi là làng Xì-trum, là ngôi làng nằm ẩn mình trong thung lũng Genel, thuộc khu vực Andalusia, phía Nam Tây Ban Nha

Trước kia, ngôi làng này cũng giống như những ngôi nhà trắng truyền thống ở miền Nam Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau chiến dịch quảng cáo cho bộ phim "Xì-trum 3D" của hãng Sony, ngôi làng đã được "khoác áo" màu xanh da trời đầy nổi bật

Sự "lột xác" này đã khiến ngôi làng Juzcar nổi tiếng trên thế giới và thu hút lượng khách du lịch lớn, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương



Ghé thăm Juzcar, du khách không chỉ được ngắm vẻ đẹp thơ mộng nơi đây mà còn có cơ hội tham gia hội chợ Xì-trum hay các sự kiện đặc biệt liên quan tới nhân vật hoạt hình nổi tiếng này

Tọa lạc bên bờ sông Coln thơ mộng thuộc quận Gloucestershire, Anh, ngôi làng Bibury được nhà thiết kế nổi tiếng William Morris miêu tả là "ngôi làng đẹp nhất nước Anh"

Bibury nổi tiếng với những ngôi nhà lát đá, sơn màu mật ong đặc trưng của kiến trúc làng quê kiểu Anh vào thế kỷ 17. Với dòng chảy hiền hòa, sông Coln là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tôn thêm vẻ lãng mạn cho làng Bibury

Vẻ đẹp của Bibury đã được rất nhiều đạo diễn đưa vào các tác phẩm điện ảnh, đặc biệt nhất là trở thành bối cảnh làng quê trong hai bộ phim "Stardust" và "Nhật ký tiểu thư Jones". Nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch hút khách bậc nhất xứ sở sương mù



Làng Bibury còn nổi tiếng với Arlington Row - tòa nhà được chọn đưa lên tấm hộ chiếu mới của Vương quốc Anh

Tọa lạc tại Devon, Anh, ngôi làng nhỏ Willand được mệnh danh là ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới. Các nhà khoa học phát hiện ra, mỗi năm, ngôi làng này "tự cao" lên 2cm

Nghiên cứu về việc mỗi năm Willand tăng 2cm được các nhà khoa học thực hiện từ năm 2015 đến 2017. Họ theo dõi sát sao hình ảnh của ngôi làng thông qua vệ tinh. Được biết, việc mỗi năm đất ở nơi nào đó cao thêm không phải là điều đặc biệt, đặc biệt tại các khu mỏ bị bỏ hoang. Tuy nhiên, với Willand, các nhà khoa học không tìm thấy địa hình tương tự. Do đó, nguyên nhân của sự kỳ lạ này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp

Không chỉ được biết tới là ngôi làng xảy ra hiện tượng lạ, Willand còn được coi là địa điểm cực hút khách du lịch tại Anh. Nơi đây gây thương nhớ bởi cảnh đẹp như tranh với những cánh đồng vàng óng và làng mạc trù phú

Với hệ thống kênh đào chằng chịt cùng rất nhiều cây cầu gỗ bắc ngang, Giethoorn tại Hà Lan là một trong những ngôi làng độc đáo bậc nhất hành tinh

Làng Giethoorn được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Nơi đây còn được gọi là "Venice của phương Bắc". Do không có xe hơi, phương tiện di chuyển chính là thuyền bè nên không gian làng Giethoorn khá yên tĩnh, trong lành

Sau khi xuất hiện trong bộ phim hài Fanfare năm 1958, làng Giethoorn nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Mỗi năm, địa điểm này thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch ghé thăm

Đến Giethoorn, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak, ngồi canô... Đặc biệt, làng Giethoorn cực hút khách vào mùa đông. Nguyên nhân là do, khi mùa đông về, những con kênh và hồ lớn sẽ tạo thành những đường băng lý tưởng cho cư dân và du khách

Nằm phía Tây hồ Hallstatter See của nước Áo và được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ, ngôi làng Hallstatt được mệnh danh là ngôi làng bên hồ đẹp nhất thế giới

Nằm ở độ cao 511m so với mực nước biển, dân số của Hallstatt chỉ vỏn vẹn 923 cư dân. Ngôi làng này gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tựa thần tiên với những lâu đài có từ thời Trung cổ, nhà thờ hàng trăm năm tuổi và những căn nhà gỗ mộc mạc nằm chông chênh trên những con dốc



Hallstatt là nguồn cảm hứng tạo nên ngôi làng phủ đầy tuyết mộng mơ trong bộ phim hoạt hình "Frozen" nổi tiếng của Disney. Với vẻ đẹp hiếm có, ngôi làng này là địa điểm cực hút khách du lịch

Tuy nhiên, vào ngày 30-11-2019, một vụ cháy lớn xảy ra làm hư hại một phần làng Hallstatt. Ngay sau đó, thị trưởng thị trấn đã cảnh báo khách du lịch không nên tới Hallstatt vào thời gian này cho tới khi tình trạng an toàn được thiết lập trở lại

Làng cổ Shirakawago nằm ở tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp tựa cổ tích, nơi đây còn được biết đến là nơi chú mèo máy Doraemon lừng danh nước Nhật "ra đời". Những tập truyện tranh Doraemon được tác giả Fujiko F. Fujio chấp bút tại chính ngôi làng này

Ngôi làng đặc biệt bởi những dãy nhà gỗ san sát, mang kiến trúc gassho-zukuri, phần mái nhà dốc lợp bằng cỏ tranh giống các bàn tay đang cầu nguyện. Mái nhà được thiết kế để chống lại mùa đông khắc nghiệt tuyết phủ dày ở Shirakawago

Đường vào làng còn đi qua một cây cầu dài 107 mét có tên Deai basi (Cầu Kỳ Duyên). Đây cũng được xem là một trong những biểu tượng của làng cổ với ý nghĩa mong cho gia đình luôn hòa thuận, sum vầy

Đến làng cổ Shirakawago vào mỗi mùa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi làng trong nhiều bức tranh khác nhau. Năm 1995, làng Shirakawa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với tên gọi "Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama"

Juzcar, hay còn gọi là làng Xì-trum, là ngôi làng nằm ẩn mình trong thung lũng Genel, thuộc khu vực Andalusia, phía Nam Tây Ban Nha

Trước kia, ngôi làng này cũng giống như những ngôi nhà trắng truyền thống ở miền Nam Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau chiến dịch quảng cáo cho bộ phim "Xì-trum 3D" của hãng Sony, ngôi làng đã được "khoác áo" màu xanh da trời đầy nổi bật

Sự "lột xác" này đã khiến ngôi làng Juzcar nổi tiếng trên thế giới và thu hút lượng khách du lịch lớn, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương



Ghé thăm Juzcar, du khách không chỉ được ngắm vẻ đẹp thơ mộng nơi đây mà còn có cơ hội tham gia hội chợ Xì-trum hay các sự kiện đặc biệt liên quan tới nhân vật hoạt hình nổi tiếng này

Tọa lạc bên bờ sông Coln thơ mộng thuộc quận Gloucestershire, Anh, ngôi làng Bibury được nhà thiết kế nổi tiếng William Morris miêu tả là "ngôi làng đẹp nhất nước Anh"

Bibury nổi tiếng với những ngôi nhà lát đá, sơn màu mật ong đặc trưng của kiến trúc làng quê kiểu Anh vào thế kỷ 17. Với dòng chảy hiền hòa, sông Coln là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tôn thêm vẻ lãng mạn cho làng Bibury

Vẻ đẹp của Bibury đã được rất nhiều đạo diễn đưa vào các tác phẩm điện ảnh, đặc biệt nhất là trở thành bối cảnh làng quê trong hai bộ phim "Stardust" và "Nhật ký tiểu thư Jones". Nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch hút khách bậc nhất xứ sở sương mù



Làng Bibury còn nổi tiếng với Arlington Row - tòa nhà được chọn đưa lên tấm hộ chiếu mới của Vương quốc Anh

Tọa lạc tại Devon, Anh, ngôi làng nhỏ Willand được mệnh danh là ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới. Các nhà khoa học phát hiện ra, mỗi năm, ngôi làng này "tự cao" lên 2cm

Nghiên cứu về việc mỗi năm Willand tăng 2cm được các nhà khoa học thực hiện từ năm 2015 đến 2017. Họ theo dõi sát sao hình ảnh của ngôi làng thông qua vệ tinh. Được biết, việc mỗi năm đất ở nơi nào đó cao thêm không phải là điều đặc biệt, đặc biệt tại các khu mỏ bị bỏ hoang. Tuy nhiên, với Willand, các nhà khoa học không tìm thấy địa hình tương tự. Do đó, nguyên nhân của sự kỳ lạ này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp

Không chỉ được biết tới là ngôi làng xảy ra hiện tượng lạ, Willand còn được coi là địa điểm cực hút khách du lịch tại Anh. Nơi đây gây thương nhớ bởi cảnh đẹp như tranh với những cánh đồng vàng óng và làng mạc trù phú