Tọa lạc tại thị trấn Namora, Cajamrca, Peru, Casada la Novia (thác nước cô dâu) là một trong những thác nước kỳ lạ nhất hành tinh. Casada la Novia nằm ở một nơi vắng vẻ, thiên nhiên hoang dã và chưa có nhiều người khám phá. Tuy nhiên, kể từ khi một vài du khách ghé thăm, phát hiện sự thú vị ở nơi đây và đăng tải lên mạng, nó ngày càng tấp nập người ghé thăm



Điểm kỳ lạ của Casada la Novia là khi mưa lớn, nước dâng cao, nó sẽ có hình dáng giống một cô dâu đang mặc váy cưới màu trắng. Tuy nhiên, phải chọn đúng góc nhìn, du khách mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn hình ảnh "cô dâu mặc váy" hiện lên giữa thiên nhiên khoáng đạt

Đường đến Casada la Novia không mấy dễ dàng. Khi di chuyển, bạn chỉ có thể đi bằng xe tải vì đường rất xấu. Tuy nhiên, theo nhận xét của BestPeru Tours, khi tới nơi du khách sẽ thấy bao công sức mình bỏ ra đều xứng đáng

Nằm ở phía Tây Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, mang vẻ đẹp tự nhiên nhưng vô cùng độc đáo, thác Pamukkale đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ những năm 1970



Thác Pamukkale được thiên nhiên ưu ái "xây dựng" bằng những vật liệu sẵn có là những nguồn nước nóng đầy khoáng chất canxi. Trải qua hàng ngàn năm, những dòng chảy này đã tạo ra những thạch nhũ trắng như tuyết, đóng băng nằm xếp lớp theo hình bậc thang. Mỗi chỗ hõm của bậc thang lại hình thành một vũng nước nhỏ xanh biếc và trong vắt



Thác Pamukkale đã được sử dụng làm bồn tắm tự nhiên từ hàng thế kỷ. Chứa nhiều khoáng chất, lại được giữ ấm ở nhiệt độ khoảng 33 độ C, nguồn nước của thác Pamukkale đem lại nhiều công dụng cho sức khỏe, đặc biệt đối với mắt và da

Thác Pamukkale là điểm đến thu hút đông đảo du khách trên toàn thế giới. Không chỉ để trị dưỡng cơ thể, khách du lịch tới đây còn để ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu nơi đây

Thác nước Cameron ở Công viên Quốc gia Hồ Wateron tại Alberta, Canada được biết tới là một trong những thác nước kỳ lạ nhất thế giới

Nếu bạn đến thăm thác Cameron vào tháng 6, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng cực kì hiếm gặp khi toàn bộ thác chuyển sang màu đỏ như sốt cà chua

Giải thích hiện tượng kỳ lạ này, các nhà khoa học đã cho rằng, sau những cơn mưa nặng hạt, lượng trầm tích màu đỏ được gọi là Argolite đã theo dòng nước lớn trôi ra. Khi ánh sáng phản chiếu loại khoáng chất này, nước sẽ chuyển sang màu đỏ ánh hồng rất đẹp

Với vẻ đẹp hùng vĩ, thác Cameron là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất Canada. Tuy nhiên, khi tới đây, không phải du khách nào cũng may mắn có được cơ hội chiêm ngưỡng sự thay đổi kỳ thú của dòng thác này

Eternal Flame (Ngọn lửa Bất diệt) là một thác nước nằm trong khu bảo tồn Shale Creek, thuộc một phần của công viên Chestnut Ridge tại New York, Mỹ. Hiện tượng xảy ra ở thác nước này đứng đầu danh sách những điều chưa thể giải đáp trên thế giới

Thác Eternal Flame có độ cao 9m, chia thành 2 đoạn với địa hình gồ ghề và dốc đứng. Thác này thường chỉ chảy vào đầu mùa xuân hoặc sau các trận mưa lớn, phụ thuộc rất nhiều vào nước mưa và sức chảy của nước từ thượng nguồn

Điều đặc biệt là thác có một hang đá ở độ cao 5m và trong hang xuất hiện một ngọn lửa cao khoảng 20cm. Bất kể điều kiện thời tiết nào, ngọn lửa này vẫn cháy âm ỉ mà không có nhiên liệu cung cấp

Khi lượng nước đổ xuống nhiều, nước sẽ chảy tràn vào hang động và làm ngọn lửa phập phù như một ngọn đèn. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân tạo ra một ngọn lửa bất diệt ở ngay trong lòng thác Eternal Flame tuyệt đẹp. Còn theo người dân địa phương, ngọn lửa thần kỳ đã được thắp sáng bởi những người Mỹ bản địa

Thác Horsetail, hay còn gọi là "Thác Lửa", tọa lạc tại Công viên Quốc gia Yosemite, California, Mỹ, được mệnh danh là thác nước đẹp và kỳ lạ nhất thế giới

Mỗi năm một lần, khoảng tuần thứ hai của tháng 2, thác Horsetail bắt đầu xuất hiện hiện tượng "thác lửa". Hiện tượng này diễn ra nhờ sự kết hợp của các yếu tố tự nhiên khi hoàng hôn buông xuống. Mặt trời chiếu vào dòng nước đổ xuống vách đá, nhờ hiện tượng khúc xạ ánh sáng đã tạo nên màu đỏ rực cháy như ngọn lửa vô cùng hùng vĩ

Bản thân thác Horsetail vốn là địa điểm rất ngoạn mục với dòng nước cuồn cuộn chảy từ đỉnh xuống. Nguồn nước tại đây do lượng tuyết tích tụ trên núi El Capitan tan chảy khi tiết trời ấm dần

Hằng năm, thác Horsetail kéo theo hàng triệu lượt khách tới chiêm ngưỡng, ngắm cảnh. Và để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thác lửa, du khách phải căn chuẩn thời gian cũng như địa điểm

Tới Thung lũng Mc Murdo Dry của Nam Cực, du khách sẽ được chứng kiến một thác nước đỏ rực cao bằng tòa nhà năm tầng, đổ xuống từ sông băng Taylor chảy vào hồ Bonney. Dòng thác kỳ lạ này có tên là "Thác Máu"

Điểm nổi bật của dòng thác này là chúng rất lạnh, siêu mặn và có màu đỏ như máu. Màu đỏ ối là do nước mặn ở thác bị nhuộm bởi các khoáng chất chứa sắt. Khi nước đổ xuống mặt băng theo định kỳ và tiếp xúc với không khí, sắt chuyển thành oxit sắt, tạo nên sắc đỏ sậm

Dòng nước đỏ như máu chảy ra từ thác khiến nhiều người liên tưởng tới những bộ phim kinh dị

Tọa lạc tại thị trấn Namora, Cajamrca, Peru, Casada la Novia (thác nước cô dâu) là một trong những thác nước kỳ lạ nhất hành tinh. Casada la Novia nằm ở một nơi vắng vẻ, thiên nhiên hoang dã và chưa có nhiều người khám phá. Tuy nhiên, kể từ khi một vài du khách ghé thăm, phát hiện sự thú vị ở nơi đây và đăng tải lên mạng, nó ngày càng tấp nập người ghé thăm



Điểm kỳ lạ của Casada la Novia là khi mưa lớn, nước dâng cao, nó sẽ có hình dáng giống một cô dâu đang mặc váy cưới màu trắng. Tuy nhiên, phải chọn đúng góc nhìn, du khách mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn hình ảnh "cô dâu mặc váy" hiện lên giữa thiên nhiên khoáng đạt

Đường đến Casada la Novia không mấy dễ dàng. Khi di chuyển, bạn chỉ có thể đi bằng xe tải vì đường rất xấu. Tuy nhiên, theo nhận xét của BestPeru Tours, khi tới nơi du khách sẽ thấy bao công sức mình bỏ ra đều xứng đáng

Nằm ở phía Tây Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, mang vẻ đẹp tự nhiên nhưng vô cùng độc đáo, thác Pamukkale đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ những năm 1970



Thác Pamukkale được thiên nhiên ưu ái "xây dựng" bằng những vật liệu sẵn có là những nguồn nước nóng đầy khoáng chất canxi. Trải qua hàng ngàn năm, những dòng chảy này đã tạo ra những thạch nhũ trắng như tuyết, đóng băng nằm xếp lớp theo hình bậc thang. Mỗi chỗ hõm của bậc thang lại hình thành một vũng nước nhỏ xanh biếc và trong vắt



Thác Pamukkale đã được sử dụng làm bồn tắm tự nhiên từ hàng thế kỷ. Chứa nhiều khoáng chất, lại được giữ ấm ở nhiệt độ khoảng 33 độ C, nguồn nước của thác Pamukkale đem lại nhiều công dụng cho sức khỏe, đặc biệt đối với mắt và da

Thác Pamukkale là điểm đến thu hút đông đảo du khách trên toàn thế giới. Không chỉ để trị dưỡng cơ thể, khách du lịch tới đây còn để ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu nơi đây

Thác nước Cameron ở Công viên Quốc gia Hồ Wateron tại Alberta, Canada được biết tới là một trong những thác nước kỳ lạ nhất thế giới

Nếu bạn đến thăm thác Cameron vào tháng 6, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng cực kì hiếm gặp khi toàn bộ thác chuyển sang màu đỏ như sốt cà chua

Giải thích hiện tượng kỳ lạ này, các nhà khoa học đã cho rằng, sau những cơn mưa nặng hạt, lượng trầm tích màu đỏ được gọi là Argolite đã theo dòng nước lớn trôi ra. Khi ánh sáng phản chiếu loại khoáng chất này, nước sẽ chuyển sang màu đỏ ánh hồng rất đẹp

Với vẻ đẹp hùng vĩ, thác Cameron là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất Canada. Tuy nhiên, khi tới đây, không phải du khách nào cũng may mắn có được cơ hội chiêm ngưỡng sự thay đổi kỳ thú của dòng thác này

Eternal Flame (Ngọn lửa Bất diệt) là một thác nước nằm trong khu bảo tồn Shale Creek, thuộc một phần của công viên Chestnut Ridge tại New York, Mỹ. Hiện tượng xảy ra ở thác nước này đứng đầu danh sách những điều chưa thể giải đáp trên thế giới

Thác Eternal Flame có độ cao 9m, chia thành 2 đoạn với địa hình gồ ghề và dốc đứng. Thác này thường chỉ chảy vào đầu mùa xuân hoặc sau các trận mưa lớn, phụ thuộc rất nhiều vào nước mưa và sức chảy của nước từ thượng nguồn

Điều đặc biệt là thác có một hang đá ở độ cao 5m và trong hang xuất hiện một ngọn lửa cao khoảng 20cm. Bất kể điều kiện thời tiết nào, ngọn lửa này vẫn cháy âm ỉ mà không có nhiên liệu cung cấp

Khi lượng nước đổ xuống nhiều, nước sẽ chảy tràn vào hang động và làm ngọn lửa phập phù như một ngọn đèn. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân tạo ra một ngọn lửa bất diệt ở ngay trong lòng thác Eternal Flame tuyệt đẹp. Còn theo người dân địa phương, ngọn lửa thần kỳ đã được thắp sáng bởi những người Mỹ bản địa

Thác Horsetail, hay còn gọi là "Thác Lửa", tọa lạc tại Công viên Quốc gia Yosemite, California, Mỹ, được mệnh danh là thác nước đẹp và kỳ lạ nhất thế giới

Mỗi năm một lần, khoảng tuần thứ hai của tháng 2, thác Horsetail bắt đầu xuất hiện hiện tượng "thác lửa". Hiện tượng này diễn ra nhờ sự kết hợp của các yếu tố tự nhiên khi hoàng hôn buông xuống. Mặt trời chiếu vào dòng nước đổ xuống vách đá, nhờ hiện tượng khúc xạ ánh sáng đã tạo nên màu đỏ rực cháy như ngọn lửa vô cùng hùng vĩ

Bản thân thác Horsetail vốn là địa điểm rất ngoạn mục với dòng nước cuồn cuộn chảy từ đỉnh xuống. Nguồn nước tại đây do lượng tuyết tích tụ trên núi El Capitan tan chảy khi tiết trời ấm dần

Hằng năm, thác Horsetail kéo theo hàng triệu lượt khách tới chiêm ngưỡng, ngắm cảnh. Và để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thác lửa, du khách phải căn chuẩn thời gian cũng như địa điểm

Tới Thung lũng Mc Murdo Dry của Nam Cực, du khách sẽ được chứng kiến một thác nước đỏ rực cao bằng tòa nhà năm tầng, đổ xuống từ sông băng Taylor chảy vào hồ Bonney. Dòng thác kỳ lạ này có tên là "Thác Máu"

Điểm nổi bật của dòng thác này là chúng rất lạnh, siêu mặn và có màu đỏ như máu. Màu đỏ ối là do nước mặn ở thác bị nhuộm bởi các khoáng chất chứa sắt. Khi nước đổ xuống mặt băng theo định kỳ và tiếp xúc với không khí, sắt chuyển thành oxit sắt, tạo nên sắc đỏ sậm

Dòng nước đỏ như máu chảy ra từ thác khiến nhiều người liên tưởng tới những bộ phim kinh dị