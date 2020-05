Tối 7-5, người Việt Nam đã có cơ hội chứng kiến siêu Mặt Trăng cuối cùng của năm 2020 (Theo: VTV) Siêu Mặt Trăng này được gọi là "Siêu trăng hoa" bởi đây là siêu Trăng sáng và đẹp nhất trong năm 2020 Hiện tượng siêu Trăng xuất hiện khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng xếp thẳng hàng đúng thời điểm Mặt Trăng ở điểm cận địa (vị trí Mặt Trăng gần Trái Đất nhất), Mặt Trăng sẽ sáng và có kích thước lớn hơn nhiều khi nhìn từ Trái Đất So với trăng tròn bình thường, siêu Trăng có kích thước lớn hơn từ 7 đến 14% và sáng hơn 30% "Siêu trăng hoa" là hiện tượng siêu Trăng thứ 4 và cuối cùng trong năm 2020. Những lần siêu Trăng xuất hiện trước đó trong năm 2020 xảy ra vào các ngày 9-2, 10-3 và 8-4 Theo NASA, Mặt Trăng sẽ tròn đầy trên bầu trời trong 3 ngày Bên cạnh đó, NASA cho biết, theo quan niệm này bắt nguồn từ phương thức dự đoán thời tiết Maine Farmers Almanac vào những năm 1930, "siêu Trăng hoa" này là 1 biểu tượng may mắn cho mùa xuân ở Bắc bán cầu (Theo: Reuters) Hình ảnh "siêu Trăng hoa" sáng rực rỡ được ghi lại ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ Người dân Nhật Bản cũng có cơ hội chiêm ngưỡng siêu Trăng đẹp nhất năm 2020 vào tối 7-5 Hình ảnh "siêu Trăng hoa" tại thủ đô Kathmandu, Nepal Thời điểm dễ quan sát siêu Trăng nhất là vào hoàng hôn. Siêu mặt Trăng xuất hiện trong buổi hoàng hôn của thành phố New York, Mỹ Nếu "siêu Trăng hồng" hồi tháng 4 được đánh giá là siêu Trăng lớn nhất năm thì "siêu Trăng hoa" lại là siêu Trăng đẹp và rực rỡ nhất Sau sự kiện "siêu Trăng hoa", thế giới sẽ phải đợi gần 1 năm nữa, tới tháng 4-2021, để có thể được chiêm ngưỡng thêm siêu Trăng khác "Siêu Trăng hoa" sáng rõ và tròn đầy trên bầu trời thành phố New Delhi, Ấn Độ Sự kiện siêu Trăng đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trên thế giới, rất nhiều người đã ra ban công ngắm nhìn và chụp lại hình ảnh "siêu Trăng hoa" sáng rực

