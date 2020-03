Dự án công trình cầu Thịnh Long tổng chiều dài 2,36km. Cầu có điểm đầu giao cắt với QL21 tại Km 202+400 (thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Hải Hậu), điểm cuối giao cắt với tỉnh lộ 490C tại khoảng Km40+698,42 (thuộc địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng) (ảnh: Báo Tin Tức)

Dự án được khởi công ngày 2-1-2018, tổng mức đầu tư 1.158 tỷ đồng. Thời gian thực hiện theo hợp đồng là 27 tháng (kết thúc vào ngày 2-4-2020) (ảnh: Báo Dân Trí)

Đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công của dự án đã đạt khoảng 95%, phần cầu chính đã hợp long từ cuối năm 2019. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai công tác lắp đặt lan can thép, vệ sinh mặt cầu trước khi thảm bê tông nhựa (ảnh: Vietnammoi)

Công trình cầu Thịnh Long sau khi hoàn thành sẽ nối liền hai bờ sông Ninh Cơ với niềm hi vọng sẽ hiện thực hóa ước mơ xóa bỏ xa cách đôi bờ Ninh Cơ của người dân hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, đồng thời giúp chấm dứt việc đi lại vô cùng khó khăn giữa hai huyện

Trên thế giới, nhiều cây cầu với kiến trúc độc đáo, ấn tượng khiến ta phải ngỡ ngàng. Trong đó phải kể tới cầu Brooklyn, một trong những cây cầu treo lâu đời nhất tại xứ sở cờ hoa. Nó kết nối hai khu của thành phố New York là Manhattan và Brooklyn bị chia cắt bởi sông East

Cầu Brooklyn bắt đầu xây dựng vào năm 1869 và được hoàn thành 14 năm sau đó. Việc xây dựng cầu có sự giúp sức của 600 công nhân và tiêu tốn 15 triệu USD. Đặc biệt, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong quá trình hoàn thành cây cầu lịch sử. Năm 1964, cầu Brooklyn được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia

Kể từ khi thông xe, cầu Brooklyn đã trở thành biểu tượng của đường chân trời New York. Du khách có thể đứng trên cầu để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố New York hoa lệ. Cây cầu này đã được xuất hiện trong các bộ phim và trên các chương trình truyền hình nổi tiếng

Với thiết kế ba khung vòm thép chạy hình chữ chi dọc thân cầu giống như một con rắn biển khổng lồ đang vây bắt con mồi cực ấn tượng, cầu Juscelino Kubitschek (Brasilia, Brazil) được mệnh danh là cây cầu độc đáo nhất hành tinh

Cây cầu này được thiết kế bởi kiến trúc sư Oscar Niemeyer và hoàn thành vào năm 2002. Cầu Juscelino Kubitschek là cầu nối nhóm dân cư trên bờ phía Đông Nam của hồ Paranoa với khu vực trung tâm của Brasilia

Cầu Rialto tại Venezia, Italia, là một trong những công trình xây dựng nổi tiếng của thành phố. Cây cầu này nằm giữa kênh đào Grand và là điểm kết nối khu chợ San Polo với trung tâm du lịch San Marco

Cầu Rialto có thiết kế hình chữ V độc đáo với dãy cuốn và thành cầu cao bằng đá, được xây dựng bởi kiến trúc sư Antonio da Ponte và cháu trai của ông

Ban ngày, cây cầu Rialto vô cùng sôi động với tiếng của những người bán hàng và nhạc sĩ đường phố. Tuy nhiên, khi đêm về, sự ồn ào náo nhiệt sẽ dần nhường chỗ cho bầu không gian tĩnh mịch. Khi các cửa hàng đóng cửa, cây cầu sẽ bừng sáng bởi đèn pha và ánh sáng phản chiếu trên kênh đào, mang tới những giây phút vô cùng lãng mạn

Cầu Tháp (Tower Bridge) là cây cầu nối hai bờ sông Thames. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản mang tính giao thông qua lại, cầu Tháp còn là công trình kiến trúc bề thế, hoa mỹ, được mệnh danh là biểu tượng của thành phố London (Anh) và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa - Kiến trúc Thế giới năm 1988

Theo CNN, Tower Bridge được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng House Jones vào năm 1886. Đây là cây cầu duy nhất trên dòng sông Thames có gắn động cơ nâng hai phần mặt sàn cầu, với trọng lượng mỗi bên lên đến 1.000 tấn

Cây cầu này có chiều dài 244m, với hai ngọn tháp cao 65m. Hơn 11.000 tấn sắt thép đã được dùng làm khung cho hai tòa tháp và đường đi bộ, sau đó được phủ thêm đá granite và đá Portland để bảo vệ kết cấu cũng như mang lại vẻ hoành tráng. Đặc biệt, các chi tiết, đường nét trang trí trên cầu Tháp vô cùng tỉ mỉ, tinh tế, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa

Tọa lạc dưới chân núi Yokohama, Nhật Bản, với thiết kế thân cong uốn lượn bằng gỗ mang biểu tượng một con rồng khổng lồ, cầu Kintai được mệnh danh là công trình có thiết kế độc đáo nhất xứ sở hoa anh đào



Cây cầu này được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1673 bởi lãnh chúa Hiroyoshi Kikkawa, cai quản vùng Iwakuni. Kintai gồm 5 nhịp, có tổng chiều dài hơn 193m, rộng 5m và các trụ có chiều cao 6,6m

Cầu Kintai có vẻ đẹp đặc biệt thay đổi theo thời gian trong ngày và theo mùa. Vào mùa xuân, cầu được tô điểm bằng những cánh hoa anh đào xinh đẹp, mùa thu đắm chìm trong màu sắc rực rỡ của rừng cây bao quanh và mùa đông ngập tràn trong màu tuyết trắng

Cầu Rakotz, hay còn gọi là Cầu Qủy, là một trong những điểm đến hấp dẫn tại Đức. Sở dĩ cầu có tên gọi là "Cầu Qủy" vì khi đang xây dựng, nhiều kiến tạo địa chất kỳ lạ hình thành trên mặt hồ. Ngoài ra, khi cây cầu xây xong, người ta bất ngờ phát hiện cây cầu kết hợp với hình ảnh phản chiếu của nó bên dưới mặt hồ tạo thành một vòng tròn hoàn hảo được ví như một hiện tượng ma quỷ

Cây cầu được xây dựng vào năm 1860. Với thiết kế nửa vòng tròn độc đáo bằng đá bazan mang đậm dấu ấn của phong cách La Mã cổ đại, cầu Rakotz đã trở thành một trong những cây cầu có thiết kế ngoạn mục nhất hành tinh

Cầu Rakotz nằm trên một hồ nước trong vắt, thơ mộng, giữa khung cảnh rừng cây hoang sơ, vắng lặng. Sự thay đổi của quang cảnh xung quanh đã đem đến cho cây cầu những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng

Khởi nguồn từ nhu cầu kết nối cảnh quan từ ga Marseille tới vườn Thiên Thai và vườn hoa Le Jardin D’Amour của khu du lịch Bà Nà Hills, Đà Nẵng, cầu Vàng đã trở thành hiện tượng toàn cầu của du lịch Việt Nam

Cầu Vàng nằm ở giữa lưng chừng mây, có độ cao hơn 1.400m so với mặt nước biển, gồm 8 nhịp với chiều dài gần 150m. Mặt cầu được hoàn thiện bằng gỗ kiềng dày, lan can được mạ vàng vô cùng sang trọng

Cây cầu này được thiết kế ấn tượng với hình ảnh cầu được nâng đỡ bởi đôi bàn tay màu xám, gợi lên hình ảnh "bàn tay khổng lồ của các vị thần kéo một sợi chỉ vàng ra từ ngọn núi". Từ trên cầu Vàng, du khách có thể đưa mắt ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ

