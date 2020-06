Chiều ngày 21-6, tại nhiều nơi ở Việt Nam, hiện tượng Nhật thực một phần đã diễn ra. Cụ thể, ở Hà Nội, Nhật thực đạt cực đại vào lúc 14h55 với tỷ lệ che phủ 71% và kết thúc vào 16h18 Do không thể xem Nhật thực bằng mắt thường, nên tại nhiều nơi, người ta đã bố trí các thiết bị kính thiên văn cùng màn chiếu để hỗ trợ việc quan sát. Sự kiện Nhật thực này diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ và thu hút sự chú ý và quan tâm của rất nhiều người (Theo: Vietnamnet) Khác với các lần Nhật thực trước, hiện tượng Nhật thực tháng 6 này đã dễ dàng quan sát được ở nhiều nơi tại Châu Á và Châu Phi. Hình ảnh Nhật thực một phần được ghi lại ở Thái Lan Nhiều người dân thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã tụ tập, sử dụng các film X-quang làm kính quan sát Nhật thực Tại Đài Loan (Trung Quốc), hiện tượng Nhật thực diễn ra gần như toàn phần Người dân Đài Bắc (Trung Hoa) tìm cách ghi lại hình ảnh đặc biệt này Tại Hồng Kông, hình ảnh Nhật thực được ghi lại rõ ràng, trông như 1 vầng trăng khuyết trên trời Để ghi lại hình ảnh Nhật thực, người dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã dùng film Xquang đặt trước ống kính camera để ghi lại khoảnh khắc này Hiện tượng trên cũng được trông thấy ở Pakistan Việc nhìn trực tiếp vào Nhật thực sẽ gây hại cho mắt nên nhiều người đã tìm các cách khác nhau để quan sát hiện tượng đặc biệt này Nhật thực tại Kenya cũng đẹp không kém những nơi khác trên thế giới Ở Crimea, tỷ lệ Nhật thực không lớn song cũng vô cùng đặc biệt. Có thể thấy, tại mỗi khu vực khác nhau, tỷ lệ Nhật thực được ghi nhận cũng khác nhau Nhật thực là hiện tượng mặt trời, mặt trăng, trái đất thẳng hàng với điều kiện mặt trăng nằm ở giữa 2 thiên thể còn lại. Lúc này, do mặt trăng đã che khuất đi mặt trời nên ở một số vị trí trên trái đất, người ta sẽ thấy một phần hoặc toàn bộ mặt trời bị tối đen lại (Theo: Thanh niên) Để quan sát Nhật thực an toàn, các nhà khoa học khuyên người dân nên sử dụng các thiết bị bảo vệ mắt như phim lọc, kính lọc sáng dành cho mắt, lớp lọc chuyên dụng dành cho kính thiên văn hoặc các dụng cụ tự chế như phim Xquang, phim băng đĩa và tránh nhìn trực tiếp vào mặt trời

Chiều ngày 21-6, tại nhiều nơi ở Việt Nam, hiện tượng Nhật thực một phần đã diễn ra. Cụ thể, ở Hà Nội, Nhật thực đạt cực đại vào lúc 14h55 với tỷ lệ che phủ 71% và kết thúc vào 16h18 Do không thể xem Nhật thực bằng mắt thường, nên tại nhiều nơi, người ta đã bố trí các thiết bị kính thiên văn cùng màn chiếu để hỗ trợ việc quan sát. Sự kiện Nhật thực này diễn ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ và thu hút sự chú ý và quan tâm của rất nhiều người (Theo: Vietnamnet) Khác với các lần Nhật thực trước, hiện tượng Nhật thực tháng 6 này đã dễ dàng quan sát được ở nhiều nơi tại Châu Á và Châu Phi. Hình ảnh Nhật thực một phần được ghi lại ở Thái Lan Nhiều người dân thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã tụ tập, sử dụng các film X-quang làm kính quan sát Nhật thực Tại Đài Loan (Trung Quốc), hiện tượng Nhật thực diễn ra gần như toàn phần Người dân Đài Bắc (Trung Hoa) tìm cách ghi lại hình ảnh đặc biệt này Tại Hồng Kông, hình ảnh Nhật thực được ghi lại rõ ràng, trông như 1 vầng trăng khuyết trên trời Để ghi lại hình ảnh Nhật thực, người dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã dùng film Xquang đặt trước ống kính camera để ghi lại khoảnh khắc này Hiện tượng trên cũng được trông thấy ở Pakistan Việc nhìn trực tiếp vào Nhật thực sẽ gây hại cho mắt nên nhiều người đã tìm các cách khác nhau để quan sát hiện tượng đặc biệt này Nhật thực tại Kenya cũng đẹp không kém những nơi khác trên thế giới Ở Crimea, tỷ lệ Nhật thực không lớn song cũng vô cùng đặc biệt. Có thể thấy, tại mỗi khu vực khác nhau, tỷ lệ Nhật thực được ghi nhận cũng khác nhau Nhật thực là hiện tượng mặt trời, mặt trăng, trái đất thẳng hàng với điều kiện mặt trăng nằm ở giữa 2 thiên thể còn lại. Lúc này, do mặt trăng đã che khuất đi mặt trời nên ở một số vị trí trên trái đất, người ta sẽ thấy một phần hoặc toàn bộ mặt trời bị tối đen lại (Theo: Thanh niên) Để quan sát Nhật thực an toàn, các nhà khoa học khuyên người dân nên sử dụng các thiết bị bảo vệ mắt như phim lọc, kính lọc sáng dành cho mắt, lớp lọc chuyên dụng dành cho kính thiên văn hoặc các dụng cụ tự chế như phim Xquang, phim băng đĩa và tránh nhìn trực tiếp vào mặt trời