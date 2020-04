Psychotria elata, hay còn được gọi là Hooker’s Lips (hoa môi), là loài cây bụi được tìm thấy trong rừng tại các nước thuộc vùng nhiệt đới ở châu Mỹ như Costa Rica và Colombia. Psychotria elata gây ấn tượng bởi hình dáng hệt như đôi môi của người thiếu nữ

Trước khi hoa nở, những chiếc lá giống như một đôi môi đỏ mọng của con người. Hình dạng đặc biệt này đã giúp cây thu hút chim ruồi và bướm đến thụ phấn cho mình

Hoa thường nở từ tháng 12 đến tháng 3, có màu trắng và mùi thơm ấn tượng

Cây Psychotria elata rất hữu dụng. Vỏ và lá của cây đôi khi được sử dụng làm thuốc dân gian để chữa đau tai, ho và kích ứng da. Thậm chí, người bản địa ở khu vực Colombia còn sử dụng loài hoa này để chữa chứng khó thở

Sở hữu vẻ ngoài giống hệt bộ phận cơ thể người, cây mắt búp bê (Actaea pachypoda) được mệnh danh là loài thực vật kỳ lạ nhất hành tinh. Đây là loài cây thân cỏ thuộc họ Mộc Lan, được tìm thấy chủ yếu ở các khu rừng hỗn giao ở phía Đông và phía Bắc thuộc Bắc Mỹ

Cây mắt búp bê thường ra hoa kết quả vào mùa xuân. Qủa Actaea pachypoda mọc thành từng chùm dài khoảng 10cm, mỗi quả có hình dạng giống hệt mắt búp bê với đường kính khoảng 1cm

Hoa của cây Actaea pachypoda có màu trắng, thường xuất hiện thành từng chùm vào mỗi mùa xuân

Khi chín, quả mắt búp bê có vị ngọt thơm rất quyến rũ. Tuy nhiên, đây thực chất là một loại độc tính mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể con người. Đã có nhiều cái chết thương tâm liên quan đến trúng độc cây mắt búp bê xảy ra ở Bắc Mỹ. Do đó, Actaea pachypoda được mệnh danh là loài cây của quỷ dữ

Nấm não (pháp danh khoa học là Gyromitra esculenta), hay còn gọi là nấm khăn xếp, sinh sống chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chúng thường nảy mầm trong đất cát dưới cây tùng bách vào mùa xuân và đầu hè

Nấm não gây ấn tượng bởi hình dáng hệt như bộ não của con người. Loài nấm này có màu vàng sáp hay nâu, mũ nấm có nhiều nếp nhăn, có thể đạt chiều cao 10cm và rộng 15cm

Nếu chế biến đúng cách, nấm não sẽ không gây nguy hiểm. Đây được coi là thực phẩm phổ biến ở vùng Đông Âu và Ngũ Hồ Bắc Mỹ với giá bán khoảng 44 USD/kg

Tuy nhiên, nếu ăn sống, chất Gyromitrin có trong nấm khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành chất độc, ảnh hưởng đến gan, hệ thần kinh và thận. Nạn nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu, hôn mê, thậm chí tử vong

Hoa mõm rồng, tên khoa học là Antirrhinum hoặc Snapdragon hay kim ngư thảo, là loài hoa mọc phổ biến ở những vùng đất đá khắp châu Âu, Mỹ và Bắc Phi

Khi còn tươi, hoa có màu hồng nhạt tươi tắn. Tuy nhiên, khi khô héo, chúng sẽ trở nên xấu xí và đáng sợ với hình dạng hệt như những chiếc đầu lâu

Theo quan niệm, vào thời cổ xưa, hoa mõm rồng thường được trồng trong vườn để giúp trừ tà và bảo vệ gia đình khỏi những lời nguyền hoặc những tên lừa đảo. Người ta còn tin rằng, những ai mang theo một bông hoa mõm rồng trong người đều sẽ trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn

Loài nấm Ascocoryne sarcoides thuộc họ nấm Helotiaceae, phân bố rộng rãi ở Anh, Ireland, châu Âu và châu Úc. Loài thực vật này gây ấn tượng bởi vẻ ngoài kỳ dị, độc đáo

Nấm Ascocoryne sarcoides thường mọc trên những khúc gỗ sồi hoặc cây đã chết. Khi các bào tử còn nhỏ, chúng sẽ có dạng hình cầu. Khi lớn lên, chúng mọc thành cụm với hình dạng giống với ruột non của con người

Nấm Ascocoryne sarcoides có thể đạt chiều dài lên tới 20cm. Chúng có hai màu sắc chủ đạo là hồng nhạt và tím. Sương hoặc mưa giúp làm ẩm bề mặt cơ thể, giúp loài nấm đặc biệt này phát triển nhanh hơn

Nấm ruột non sinh sôi và phát triển mạnh mẽ vào mùa mưa. Chúng thường sinh sống với các loài thực vật hoặc loài nấm khác

Phong lan Italica có nguồn gốc từ Địa Trung Hải và sinh trưởng ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng. Sở hữu hình dáng đặc biệt, chúng còn được gọi với cái tên ấn tượng là "hoa lan người đàn ông lõa thể" (Naked man orchid)

Sở dĩ có cái tên kỳ quặc và nhạy cảm như trên là bởi mỗi bông hoa lan Italica đều có hình dáng một người đàn ông đội mũ giáp, có cả chân, tay và... khỏa thân

Loài hoa này có thể cao tới 50cm, nở suốt từ mùa xuân đến mùa hè. Chúng mọc theo những cụm lớn và mang sắc hồng tươi tắn chuyển dần sang tím

Có một truyền thuyết gắn với loài hoa này. Theo đó, tất cả những người đàn ông khi còn sống mà lăng nhăng, phản bội, sau khi chết sẽ hóa thành loài lan này. Hình phạt này buộc họ phải phơi bày toàn bộ cơ thể để người khác nhìn thấy cho dù xấu hổ. Cũng chính bởi câu chuyện này mà phong lan Italica trở nên nổi tiếng hơn

