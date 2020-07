Chiều 12-7, cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an Phường Bến Nghé (Quận 1, TP.HCM) đã ập vào khách sạn ở Quân 1, bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm với giá 18.000 - 30.000 USD/lần Cùng ngày, một tổ trinh sát khác ập vào chung cư cao cấp ở Quận 7 (TP.HCM), bắt giữ Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - đối tượng tổ chức đường dây này. Vào thời điểm bị bắt, Vỹ đang điều một số diễn viên, người mẫu khác "phục vụ" cho khách hạng sang khác Lục Triều Vỹ đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm". Công an đang tiếp tục làm rõ vụ án, khai thác thêm danh sách các chân dài đi khách dưới sự điều động của “tú ông” Lục Triều Vỹ Theo cán bộ công an, Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng) bản thân là người nổi tiếng, có mối quan hệ thân thiết với nhiều người mẫu, diễn viên… Lục Triều Vỹ có quê Đà Nẵng nhưng sinh sống tại TP.HCM nhiều năm nay. Trong làng giải trí, Vỹ có biệt danh “Nickhun Việt Nam” bởi gương mặt điển trai, nhiều nét tương đồng với hotboy Hàn Quốc “Ông trùm" Lục Triều Vỹ điều hành đường dây là một gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội “Tú ông" Lục Triều Vỹ 27 tuổi sở hữu vẻ ngoài điển trai Trên trang cá nhân, Vỹ thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng khi cởi áo, diện nội y “khoe thân” táo bạo. Lục Triều Vỹ từng làm người mẫu đồ lót Trong cuộc sống đời thường, Lục Triều Vỹ có phong cách thời trang sang trọng với nhiều món đồ hiệu đắt tiền Lục Triều Vỹ thường check-in ở nhiều địa điểm sang trọng, khoe ảnh mua sắm giày, đồng hồ, túi xách… ở các thương hiệu đắt tiền như Louis Vuitton, Dior Do là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, Instagram Lục Triều Vỹ có hơn 153.000 lượt theo dõi Trước khi bị bắt vì điều hành đường dây bán dâm, Lục Triều Vỹ từng gây chú ý vì nhiều phát ngôn liên quan đến chuyện: Chân dài - đại gia, mối quan hệ tình - tiền... Lục Triều Vỹ còn nổi tiếng với những câu nói triết lý, chạm trúng tim đen của nhiều người liên tục được đăng tải trên tài khoản cá nhân của “tú ông” này Những dòng status tâm trạng thường xuyên được Lục Triều Vỹ đăng tải. Qua những dòng trạng thái này, Lục Triều Vỹ “gặt” tới cả nghìn like Nhưng cuối cùng, tất cả những hào nhoáng ấy, chỉ là lớp vỏ bọc cho việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Lục Triều Vỹ Trước đó, “tú ông” Kiều Đại Dũ cũng từng gây bất ngờ khi bị phát hiện là “trùm” đường dây mại dâm Á hậu, MC nổi tiếng (Nguồn: Vietnamnet) Ngày 15-7-2019, TAND TP.HCM đã tiến hành xét xử đối với Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, 23 tuổi, quê Bình Định) - ông trùm đường dây mại dâm Á hậu, MC về tội "Môi giới mại dâm" Bị can Kiều Đại Dũ bị truy tố ở khoản 2, Điều 328 Bộ luật hình sự 2015. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo 5 năm tù 2 trong số 4 chân dài bị bắt quả tang bán dâm chiều 30-8-2018 là người mẫu, diễn viên kiêm MC nổi tiếng. Tại cơ quan điều tra, Á hậu T.D. và MC V. khai nhận, Kiều Đại Dũ đã môi giới cho hai người đẹp đi bán dâm cho các đại gia với giá 5.000 USD/lần thông qua “tú ông” Kiều Đại Dũ Một đường dây mại dâm á hậu, người mẫu khác do các "tú bà" từng giành giải trong các cuộc thi sắc đẹp cầm đầu cũng được Công an TP.HCM triệt phá hồi tháng 8-2017. Đường dây môi giới mại dâm này có giá 500-2.500 USD/lần (Nguồn: Zing) Đường dây do Nguyễn Thị Ngọc (Á khôi 1 cuộc thi Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017), Nguyễn Thị Tiền (chị gái Ngọc - làm MC tại các phòng trà), Phạm Thị Thanh Hiền (quê Quảng Bình, Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017) và Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1996) tổ chức. Trong ảnh, Nguyễn Thị Ngọc (thứ 2, từ trái sang) khi nhận danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi "cuộc chiến sắc đẹp" (Nguồn: VTC) Tháng 4-2019, TAND TP.HCM tuyên Nguyễn Thị Tuyền 3 năm 6 tháng tù giam, Phạm Thị Thanh Hiền 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Ngọc 2 năm tù (án treo) và Nguyễn Thị Kim Chi 18 tháng tù (án treo) Năm 2012, công an cũng bắt Võ Thị Mỹ Xuân (hoa hậu trong cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng năm 2009) về tội Môi giới mại dâm. Hoa hậu Mỹ Xuân cùng 2 người khác đã điều hành đường dây gái gọi giá 2.500 USD gồm các ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Những người trực tiếp đi khách theo chỉ đạo của hoa hậu được hưởng khoảng 40% số tiền, 60% còn lại được chia về cho Mỹ Xuân và đồng bọn. Vụ án của hoa hậu Mỹ Xuân được đưa ra xét xử vào giữa năm 2013 tại TAND TP.HCM. Cựu hoa hậu nhận mức án 2 năm 6 tháng tù

