Dịch bệnh bùng phát do dịch Covid-19 gây ra khiến du lịch thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Dịch bệnh khiến những địa điểm du lịch nổi tiếng, những sân bay đông đúc nhất trên thế giới, cũng như ở Việt Nam trở nên vắng vẻ đến không ngờ Trái với sự nhộn nhịp thường thấy, những ngày gần đây, sân bay Nội Bài khá ít khách Sân bay Nội Bài trống trải, vắng du khách trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Sân bay Nội Bài trở nên vắng vẻ vì lo ngại dịch Covid-19, dù đây vốn là một trong những sân bay tấp nập nhất cả nước Khu vực chờ dành cho hành khách trước khi lên máy bay vắng hơn thường ngày rất nhiều Mọi người đều cố gắng làm mọi thủ tục cần thiết một cách nhanh gọn nhất Khu vực ghế chờ chỉ lác đác một vài vị khách Những dãy ghế trống trong khu vực sảnh chờ Khách chờ bay đều trang bị khẩu trang phòng dịch Lượng khách trong nước và khách nước ngoài đều giảm mạnh trong mùa dịch covid-19. Hạn chế đi lại, giao tiếp nơi đông người là biện pháp phòng dịch cần thiết trong thời điểm này Tuy nhiên, vẫn có những du khách chọn tới Việt Nam trong thời điểm này, và họ ít có thói quen sử dụng khẩu trang Khu vực check-in - làm thủ tục dành cho hành khách trước khi lên máy bay cũng khá vắng Cảnh vắng vẻ cũng tương tự ở khu vực máy check-in online Chỉ thỉnh thoảng có một vài khách sử dụng máy check-in online. Để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm, sau khi bấm màn hình, nên khử khuẩn, rửa tay Những gian hàng trong khu vực sân bay vẫn hoạt động bình thường Tuy nhiên, các gian hàng từ quầy lưu niệm đến hàng ăn uống đều vắng vẻ Nhân viên phục vụ các gian hàng trang bị đầy đủ khẩu trang phòng dịch trong khi làm việc Trong bối cảnh covid-19 đang lan nhanh trên thế giới, nhiều du khách quốc tế vẫn tới Việt Nam du lịch, nghỉ dưỡng. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn hơn nhiều nước trên thế giới Tuy nhiên, những vị khách ai ai cũng thận trọng trong khi làm thủ tục và đợi bay Từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng đều đeo khẩu trang Không chỉ đeo khẩu trang, nhiều người cẩn thận giữ khoảng cách xa chỗ tập trung đông người trong khi chờ làm thủ tục lên máy bay Dù ít khách, các hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra thường lệ. Công tác vệ sinh tại sân bay luôn được đảm bảo Nhân viên làm việc tại đây luôn phải đeo khẩu trang phòng dịch để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh Công tác phục vụ vẫn được đảm bào Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách tuy có giảm hơn so với thời điểm trước khi xảy ra dịch covid-19 nhưng vẫn “khả quan” hơn so với sân bay Nội Bài Khu vực đón khách ở đây cũng tấp nập hơn sân bay Nội Bài nhưng cũng vắng hơn so với cảnh đông đúc, nhộn nhịp đợi người thân vào ngày thường Khu vực xe đón tại sân bay Tân Sơn Nhất với những hàng xe nối dài

