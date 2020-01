Với vẻ ngoài bắt mắt và công dụng giúp thanh lọc không khí, hồng môn đã trở thành một trong những loài cây cảnh được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là loại cây tượng trưng cho tình yêu và lòng hiếu khách

Tuy nhiên, hồng môn lại là loài thực vật toàn thân cây có độc, chúng chứa saponin và các tinh thể oxalat canxi. Nếu lỡ ăn phải lá hồng môn, nạn nhân sẽ bị sưng miệng và kích ứng ở cổ họng. Lá và các bộ phận khác của hồng môn dí sát vào da người có thể gây phát ban và rộp mụn nước

Hoa thủy tiên là một trong những loài hoa đẹp và được nhiều người yêu thích. Trong dịp Tết, nhiều gia đình trang trí hoa thủy tiên bởi theo quan niệm dân gian, hoa thủy tiên nở đúng đêm giao thừa sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ trong năm mới

Tuy nhiên, người chơi hoa thủy tiên cần lưu ý, củ của cây hoa này có chứa chất Alkaloids. Nếu vô tình ăn phải nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, với các triệu chứng ban đầu như buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim...

Cẩm tú cầu với những cánh hoa mỏng manh, đan xen vào nhau tạo thành từng khối cầu, tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn, đoàn kết và hướng về gia đình. Đây là loại hoa được nhiều người yêu thích và dùng để trưng bày, đem đến nguồn năng lượng mới cho căn nhà

Tuy nhiên, cả lá và hoa cẩm tú cầu đều chứa độc tố. Nếu sơ ý ăn phải, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng nôn, ngứa ngáy kèm theo đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu. Vì vậy, mọi người cần lưu ý khi mua loài hoa này về nhà để trưng bày trong dịp Tết, đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ

Với công dụng lọc sạch không khí, vạn niên thanh là loại cây cảnh được nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, tất cả các bộ phận của cây này, đặc biệt là lá, có chứa 2 loại độc tố cực nguy hiểm là Andromedotoxin và Arbutin glucosit

Nếu vô tình ăn nhầm lá của cây này sẽ dẫn đến bỏng rát niêm mạc và tổn thương da. Nếu vô tình để nhựa dính vào có thể gây dị ứng, bỏng, nghẹn và khó thở, thậm chí có thể gây tử vong

Hoa Ly là loại hoa được nhiều người yêu thích và dùng để trang trí nhà cửa bởi màu sắc đẹp, hương thơm ấn tượng và độ bền cao. Ngoài ra, loài hoa này còn giúp khử độc trong nhà tương đối hiệu quả

Tuy nhiên, hoa Ly có hương thơm quá nồng. Đặc biệt, nếu trong một căn phòng đóng kín cửa mà để nhiều hoa ly, chúng sẽ lấy đi hết oxy trong phòng. Người ở trong phòng đó sẽ mệt mỏi, khó chịu và mất tập trung

Với màu sắc rực rỡ, vẻ đẹp quyến rũ và say đắm, hoa đỗ quyên được nhiều gia đình tìm mua để trưng bày trong dịp Tết. Tuy nhiên, lá hoa và mật hoa đều có độc. Nếu chẳng may nuốt phải đỗ quyên, chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc, nôn mửa và khó thở

Do đó, các gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý khi dùng đỗ quyên để làm cảnh, để xa tầm tay của trẻ em, tránh trường hợp các bé ngắt hoa, lá, bẻ cảnh bỏ vào miệng

Những năm gần đây, hoa đỗ quyên "ngủ đông" được nhiều người ưa chuộng và tìm mua về trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán bởi sự độc đáo và mới lạ. Đây là loại hoa được nhập khẩu từ Trung Quốc (ảnh: Zing)

Những cành đỗ quyên "ngủ đông" sau khi cắm vào nước 2 ngày sẽ "thức giấc", ngày thứ 3 trở đi, nụ sẽ bung ra và lớn dần. Đến ngày thứ 14, hoa sẽ bung nở hết, chồi lá nảy lôc không khác gì những bông đỗ quyên mọc trong tự nhiên

Tuy nhiên, loài hoa này lại rất độc bởi tất cả những bộ phận của hoa đều có độc. Đặc biệt, cánh hoa đỗ quyên chứa Andromedotoxin và Arbutin glucoside -2 loại độc tố nguy hiểm gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Khi bị ngộ độc hoa đỗ quyên, người bệnh sẽ có cảm giác buồn nôn, mệt mỏi, khó thở, chảy nước dãi...

Hoa tulip với rất nhiều chủng loại và màu sắc, là loại hoa được nhiều người ưa chuộng, trưng bày trong dịp Tết. Đây là loài hoa tượng trưng cho sự giàu có, nổi tiếng và vĩnh hằng

Hoa tulip rất đẹp nhưng củ cây của hoa lại có chất tulipene, khi ăn phải sẽ gây chóng mặt, buồn nôn. Do đó, nếu sử dụng hoa tulip để trang trí, các gia đình nên chú ý, không cho trẻ nhỏ cầm hoặc chơi với loài hoa này, nhất là củ của cây hoa tulip

Thiên điểu hay hoa chim thiên đường là loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng. Hoa thiên điểu rất đẹp với sắc cam ánh tím, giống hình đầu chú chim thiên đường đầy kiêu hãnh

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, loài hoa này chứa rất nhiều chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc vô tình ăn phải hoa, hạt sẽ gây cảm giác buồn nôn, tiêu chảy, bỏng rát lưỡi và chóng mặt

Hoa cúc là loại hoa phổ biến trong văn hóa người Việt, được sử dụng để trang trí, trưng bày trong những dịp lễ, Tết. Trong phong thủy, loài hoa này tượng trưng cho sự trường thọ, cát tường, dài lâu

Tuy nhiên, nếu không may dính nhựa loài cây này, cả người lớn và trẻ con có thể bị ngứa ngáy và dị ứng. Do vậy, nếu các gia đình sử dụng hoa cúc để làm cảnh trong mỗi dịp Tết thì nên để xa tầm tay trẻ em, phòng những rủi ro mang lại cho các bé

Với vẻ đẹp sang trọng, tinh khiết, hoa rum được nhiều người trồng trong chậu làm cảnh hoặc cắm lọ trưng bày phòng khách, phòng làm việc

Dù vậy, khi chọn hoa rum để trưng bày, bạn hết sức lưu ý bởi chất độc trong loài cây này. Lá và củ của hoa rum có chứa nhiều chất độc đường ruột calcium oxalate. Nếu nhầm lẫn hoặc sơ ý ăn phải sẽ bị ngộ độc với các triệu chứng như ói mửa, bỏng miệng, tê lưỡi, sưng bề mặt niêm mạc

Với vẻ đẹp sang trọng, quý phái vì được du nhập từ phương Tây, hoa loa kèn được nhiều người chọn mua và trưng bày nhà cửa trong dịp Tết

Tuy nhiên, trong thành phần của hoa loa kèn có chứa chất độc, có thể gây ngộ độc nếu vô tình ăn phải. Ngoài ra, đối với phụ nữ đang mang thai, nếu ngửi quá nhiều mùi hương thơm ngào ngạt của loài hoa này sẽ gây dị tật cho thai nhi

Với vẻ ngoài bắt mắt và công dụng giúp thanh lọc không khí, hồng môn đã trở thành một trong những loài cây cảnh được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là loại cây tượng trưng cho tình yêu và lòng hiếu khách

Tuy nhiên, hồng môn lại là loài thực vật toàn thân cây có độc, chúng chứa saponin và các tinh thể oxalat canxi. Nếu lỡ ăn phải lá hồng môn, nạn nhân sẽ bị sưng miệng và kích ứng ở cổ họng. Lá và các bộ phận khác của hồng môn dí sát vào da người có thể gây phát ban và rộp mụn nước

Hoa thủy tiên là một trong những loài hoa đẹp và được nhiều người yêu thích. Trong dịp Tết, nhiều gia đình trang trí hoa thủy tiên bởi theo quan niệm dân gian, hoa thủy tiên nở đúng đêm giao thừa sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ trong năm mới

Tuy nhiên, người chơi hoa thủy tiên cần lưu ý, củ của cây hoa này có chứa chất Alkaloids. Nếu vô tình ăn phải nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, với các triệu chứng ban đầu như buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim...

Cẩm tú cầu với những cánh hoa mỏng manh, đan xen vào nhau tạo thành từng khối cầu, tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn, đoàn kết và hướng về gia đình. Đây là loại hoa được nhiều người yêu thích và dùng để trưng bày, đem đến nguồn năng lượng mới cho căn nhà

Tuy nhiên, cả lá và hoa cẩm tú cầu đều chứa độc tố. Nếu sơ ý ăn phải, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng nôn, ngứa ngáy kèm theo đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu. Vì vậy, mọi người cần lưu ý khi mua loài hoa này về nhà để trưng bày trong dịp Tết, đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ

Với công dụng lọc sạch không khí, vạn niên thanh là loại cây cảnh được nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, tất cả các bộ phận của cây này, đặc biệt là lá, có chứa 2 loại độc tố cực nguy hiểm là Andromedotoxin và Arbutin glucosit

Nếu vô tình ăn nhầm lá của cây này sẽ dẫn đến bỏng rát niêm mạc và tổn thương da. Nếu vô tình để nhựa dính vào có thể gây dị ứng, bỏng, nghẹn và khó thở, thậm chí có thể gây tử vong

Hoa Ly là loại hoa được nhiều người yêu thích và dùng để trang trí nhà cửa bởi màu sắc đẹp, hương thơm ấn tượng và độ bền cao. Ngoài ra, loài hoa này còn giúp khử độc trong nhà tương đối hiệu quả

Tuy nhiên, hoa Ly có hương thơm quá nồng. Đặc biệt, nếu trong một căn phòng đóng kín cửa mà để nhiều hoa ly, chúng sẽ lấy đi hết oxy trong phòng. Người ở trong phòng đó sẽ mệt mỏi, khó chịu và mất tập trung

Với màu sắc rực rỡ, vẻ đẹp quyến rũ và say đắm, hoa đỗ quyên được nhiều gia đình tìm mua để trưng bày trong dịp Tết. Tuy nhiên, lá hoa và mật hoa đều có độc. Nếu chẳng may nuốt phải đỗ quyên, chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc, nôn mửa và khó thở

Do đó, các gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý khi dùng đỗ quyên để làm cảnh, để xa tầm tay của trẻ em, tránh trường hợp các bé ngắt hoa, lá, bẻ cảnh bỏ vào miệng

Những năm gần đây, hoa đỗ quyên "ngủ đông" được nhiều người ưa chuộng và tìm mua về trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán bởi sự độc đáo và mới lạ. Đây là loại hoa được nhập khẩu từ Trung Quốc (ảnh: Zing)

Những cành đỗ quyên "ngủ đông" sau khi cắm vào nước 2 ngày sẽ "thức giấc", ngày thứ 3 trở đi, nụ sẽ bung ra và lớn dần. Đến ngày thứ 14, hoa sẽ bung nở hết, chồi lá nảy lôc không khác gì những bông đỗ quyên mọc trong tự nhiên

Tuy nhiên, loài hoa này lại rất độc bởi tất cả những bộ phận của hoa đều có độc. Đặc biệt, cánh hoa đỗ quyên chứa Andromedotoxin và Arbutin glucoside -2 loại độc tố nguy hiểm gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Khi bị ngộ độc hoa đỗ quyên, người bệnh sẽ có cảm giác buồn nôn, mệt mỏi, khó thở, chảy nước dãi...

Hoa tulip với rất nhiều chủng loại và màu sắc, là loại hoa được nhiều người ưa chuộng, trưng bày trong dịp Tết. Đây là loài hoa tượng trưng cho sự giàu có, nổi tiếng và vĩnh hằng

Hoa tulip rất đẹp nhưng củ cây của hoa lại có chất tulipene, khi ăn phải sẽ gây chóng mặt, buồn nôn. Do đó, nếu sử dụng hoa tulip để trang trí, các gia đình nên chú ý, không cho trẻ nhỏ cầm hoặc chơi với loài hoa này, nhất là củ của cây hoa tulip

Thiên điểu hay hoa chim thiên đường là loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng. Hoa thiên điểu rất đẹp với sắc cam ánh tím, giống hình đầu chú chim thiên đường đầy kiêu hãnh

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, loài hoa này chứa rất nhiều chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc vô tình ăn phải hoa, hạt sẽ gây cảm giác buồn nôn, tiêu chảy, bỏng rát lưỡi và chóng mặt

Hoa cúc là loại hoa phổ biến trong văn hóa người Việt, được sử dụng để trang trí, trưng bày trong những dịp lễ, Tết. Trong phong thủy, loài hoa này tượng trưng cho sự trường thọ, cát tường, dài lâu

Tuy nhiên, nếu không may dính nhựa loài cây này, cả người lớn và trẻ con có thể bị ngứa ngáy và dị ứng. Do vậy, nếu các gia đình sử dụng hoa cúc để làm cảnh trong mỗi dịp Tết thì nên để xa tầm tay trẻ em, phòng những rủi ro mang lại cho các bé

Với vẻ đẹp sang trọng, tinh khiết, hoa rum được nhiều người trồng trong chậu làm cảnh hoặc cắm lọ trưng bày phòng khách, phòng làm việc

Dù vậy, khi chọn hoa rum để trưng bày, bạn hết sức lưu ý bởi chất độc trong loài cây này. Lá và củ của hoa rum có chứa nhiều chất độc đường ruột calcium oxalate. Nếu nhầm lẫn hoặc sơ ý ăn phải sẽ bị ngộ độc với các triệu chứng như ói mửa, bỏng miệng, tê lưỡi, sưng bề mặt niêm mạc

Với vẻ đẹp sang trọng, quý phái vì được du nhập từ phương Tây, hoa loa kèn được nhiều người chọn mua và trưng bày nhà cửa trong dịp Tết

Tuy nhiên, trong thành phần của hoa loa kèn có chứa chất độc, có thể gây ngộ độc nếu vô tình ăn phải. Ngoài ra, đối với phụ nữ đang mang thai, nếu ngửi quá nhiều mùi hương thơm ngào ngạt của loài hoa này sẽ gây dị tật cho thai nhi