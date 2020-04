Cuộc sống bận rộn, quỹ thời gian eo hẹp khiến nhiều người ưu tiên cho những nhu cầu khác hơn là việc ăn sáng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lười hay thậm chí là bỏ bữa sáng thường xuyên sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe

Việc lười ăn sáng sẽ khiến hệ thống nội tiết bị rối loạn chức năng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh táo bón, viêm dạ dày và kết sỏi ở mật Nguy hiểm hơn, lười ăn sáng có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch mãn tính, bao gồm đột quỵ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bỏ bữa sáng bị tăng 27% nguy cơ kéo dài cơn đau tim so với những người ăn sáng đầy đủ Do không ăn sáng nên chúng ta có xu hướng ăn nhiều hơn ở các bữa còn lại trong ngày. Dẫn tới thức ăn không kịp tiêu hóa hết, khiến nhiệt lượng ngày một tăng, lượng mỡ tích tụ ngày càng nhiều và việc tăng cân chỉ là chuyện "một sớm một chiều" Việc lười ăn sáng có thể khiến bạn cảm thấy uể oải, mệt mỏi do quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Ngoài ra, khi bỏ bữa sáng, nội tiết tố trong cơ thể sẽ bị tác động, từ đó làm tăng nồng độ cortisol và khiến bạn cảm thấy căng thẳng. Do đó, nếu muốn bắt đầu một ngày mới tràn đầy hứng khởi, tốt nhất bạn nên ăn sáng khoa học, thường xuyên Nước chiếm tới 70% khối lượng cơ thể và chúng ta cần bổ sung nước mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người lại rất lười uống nước vì sợ phải đi tiểu nhiều lần Quá lười uống nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng của thận. Việc thiếu nước sẽ khiến thận không thể duy trì hoạt động thải độc ở trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, khi cơ thể thiếu nước thì hoạt động bơm máu đến thận cũng bị cản trở Lười uống nước còn tăng nguy cơ kết sỏi trong nội tạng. Bên cạnh đó, các bệnh như táo bón, bệnh gout, đau khớp, đau cơ, hơi thở có mùi, lão hóa da... cũng là những vấn đề sức khỏe thường gặp khi cơ thể thiếu nước

Do đó, để đảm bảo sức khỏe, bạn cần uống đủ nước mỗi ngày. Trong điều kiện thể trạng bình thường, lượng nước cần cho 1kg cơ thể là 40ml. Lưu ý, hãy đun sôi nước và uống từng ngụm nhỏ để cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn Lười vận động cơ thể là một "bệnh lười" nguy hiểm rất nhiều người đang mắc phải. Các nhà khoa học đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình trạng lười vận động có thể tương đương như bệnh béo phì và nạn hút thuốc lá Dễ nhận thấy nhất của việc ít hoặc không tập thể dục thể thao là việc tăng cân không kiểm soát. Do việc tiêu thụ đồ ăn quá nhiều mà lại ít hoạt động khiến lượng calo dư thừa không được đốt cháy, từ đó dẫn đến việc lượng mỡ tăng lên nhanh chóng Không chỉ có vậy, sự lưu thông máu trong cơ thể phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động hàng ngày. Nếu bạn ngồi hoặc nằm quá nhiều, không vận động, tuần hoàn máu sẽ bị chậm lại, ảnh hưởng đến các hoạt động cơ thể như tim mạch, huyết áp Lười vận động còn ảnh hưởng lớn đến hệ xương khớp. Vì các khớp nếu ít được hoạt động, bôi trơn, cơ bắp xương sẽ yếu dần theo thời gian. Hệ xương khớp xuống cấp sẽ gây ra loạt bệnh như đau lưng, nhức tay, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, bệnh gout, loãng xương, hội chứng cổ tay... Ngoài ra, theo các chuyên gia y tế, những người lười vận động thể chất thường bị stress nhiều hơn. Nguyên nhân là do ít hoạt động thì cơ thể sẽ tiết ra ít endorphins (một loại hormone có khả năng điều hòa căng thẳng và cải thiện tâm trạng) làm tinh thần bị suy giảm và tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và các bệnh lý thần kinh khác

Đặc biệt, WHO từng cảnh báo thói quen lười vận động còn là con đường ngắn nhất dẫn tới nhiều căn bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Ngoài ra, lười vận động còn là nguyên nhân thứ 4 gây tử vong trên toàn cầu Do đó, bạn hãy cố gắng dành thời gian để vận động, tập luyện nhẹ nhàng khoảng 5 lần/tuần, mỗi lần kéo dài 30 phút. Điều đó sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người Không chỉ mắc "bệnh" lười vận động thể chất, nhiều người còn mắc thêm cả "bệnh" lười vận động trong suy nghĩ Hiện nay, khoa học ngày càng phát triển với sự xuất hiện của những chiếc smartphone, máy tính có tốc độ kết nối thông tin chỉ tính bằng giây. Những "trợ thủ điện tử" đó đã giúp ích chúng ta rất nhiều trong công việc, cuộc sống Tuy nhiên, sự phát triển của những sản phẩm công nghệ thông minh lại kéo theo tình trạng lạm dụng vào công cụ tìm kiếm của con người. Từ đây, thói quen xấu như chỉ chăm chăm copy-paste mà lười kiểm chứng thông tin đã vô tình tác động tiêu cực tới bộ não của chúng ta Hoặc, việc lười đặt câu hỏi, ngại đưa ra kiến giải... cũng khiến não bộ của chúng trở nên lười biếng đi. Điều đó, đồng nghĩa với việc não của chúng ta sẽ nhanh chóng bị thoái hóa và mất dần sự nhạy bén Nếu lười lười vận động trí não bạn có thể bị giảm 50% trí thông minh so với những người hoạt động trí não liên tục. Do đó, hãy để não được "tập thể dục" bằng cách thường xuyên đọc sách, ghi nhớ, đặt câu hỏi với mọi vấn đề... Trong thời đại hiện nay, lý do thường xuyên được mọi người đưa ra để né tránh việc đi khám sức khỏe định kỳ là sự bận rộn hoặc tâm lý lo sợ bệnh viện. Tuy nhiên, nếu giữ mãi "bệnh" lười này bạn sẽ phải trả giá đắt bằng chính sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình Theo các bác sĩ, việc thăm khám sức khỏe toàn diện định kỳ sẽ giúp chúng ta phát hiện được bệnh sớm, tránh biến chứng khi bệnh chuyển nặng, đặc biệt là bệnh ung thư (nếu phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu thì tỷ lệ chữa khỏi vô cùng cao). Phát hiện sớm và chữa trị kịp thời còn giúp tiết kiếm được chi phí, thời gian, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống Do đó, để bảo vệ bản thân tốt nhất bạn hãy hình thành thói quen đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Đừng để sự lười biếng, thờ ơ với sức khỏe khiến bạn tự rút ngắn đi vòng đời của mình

