Do nhu cầu sử dụng bình nước nóng lớn, nhiều gia đình thường bật bình cả ngày để thuận tiện cho việc sử dụng. Tuy nhiên, đây là một thói quen hoàn toàn sai lầm vì vừa tiêu tốn điện, vừa gây ảnh hưởng tới tính mạng của những thành viên trong gia đình

Khi đạt nhiệt độ theo cài đặt, bình sẽ ngưng làm nóng. Khi bình xuống dưới ngưỡng mức nhiệt này, bình sẽ đun trở lại. Qúa trình này lặp lại liên tục sẽ gây tiêu tốn nhiên liệu. Bên cạnh đó, việc đun liên tục sẽ khiến thanh đun và lớp cách điện bị bào mòn, khiến hệ thống ngắt điện hoạt động không còn hiệu quả, về lâu dài dễ dẫn tới rò rỉ điện, gây nguy hại cho người sử dụng

Do đó nếu gia đình bạn thường xuyên sử dụng nước nóng trong mùa lạnh, hãy chọn các loại bình có dung tích lớn. Ngoài ra những loại bình nước nóng có hẹn giờ bật cũng là một lựa chọn an toàn, hoàn hảo

Dây tiếp nối là một bộ phận quan trọng giúp tránh rò rỉ điện từ bình nóng lạnh, đồng thời giảm nguy cơ giật điện. Tuy nhiên, nhiều gia đình chưa biết điều này và xem nhẹ nó từ khâu lắp đặt

Do đó, để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, chúng ta cần chú ý lắp đặt dây nối tiếp đất cho bình nóng lạnh để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc

Nhiều người có thói quen bật bình nóng lạnh trong khi tắm

Trong thực tế đã có rất nhiều tai nạn xảy ra do thói quen vừa tắm vừa bật nóng lạnh. Sau một thời gian sử dụng, các bộ phận, chi tiết của bình bị hao mòn, không còn hoạt động hiệu quả như ban đầu. Điện có thể rò rỉ vào nước bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người sử dụng

Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng không nên vừa bật bình nước nóng vừa sử dụng. Chúng ta nên bật bình trước khoảng 15-30 phút và ngắt điện hoàn toàn khi bắt đầu sử dụng

Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện trong nhà là một việc làm cần thiết. Tuy nhiên, do bình nóng lạnh được lắp đặt trên cao, khoảng cách khá xa nên nhiều gia đình thường bỏ qua việc kiểm tra và bảo trì

Bình nóng lạnh sau một thời gian sử dụng dễ bị hao mòn và xảy ra các vấn đề khi hoạt động. Nếu không phát hiện kịp thời sẽ làm tiêu hao nhiều điện năng, đồng thời sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ, rò rỉ điện

Các nhà sản xuất khuyến cáo, bạn nên kiểm tra bình nóng lạnh đình kỳ 3 tháng một lần. Trong mùa đông, khi tần suất sử dụng cao hơn, bạn có thể kiểm tra bình hàng tháng để đảm bảo an toàn cho cả gia đình

Trong quá trình sử dụng, nhiều người có thói quen vặn công suất của bình nóng lạnh lên mức tối đa

Theo các chuyên gia, chúng ta chỉ nên để bình hoạt động với công suất khoảng 80%. Việc vặn công suất tối đa có thể dẫn tới quá tải nguồn điện, gây ra những hậu quả đáng tiếc

Tắm nước nóng bằng vòi hoa sen là lựa chọn phổ biến của nhiều người bởi nó đem lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

Nguyên nhân là do, vòi hoa sen có kết nối trực tiếp với bình nóng lạnh, với vị trí ở trên cao sẽ rất khó để điều chỉnh nhiệt độ. Bên cạnh đó, việc vô tình gạt tay vào cần điều chỉnh vòi sen sẽ dễ gây bỏng cho người sử dụng

Để đảm bảo an toàn, chúng ta nên hình thành thói quen xả nước vào xô, chậu rồi mới sử dụng, đặc biệt là khi tắm cho trẻ em

Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn sử dụng tốt hơn vật dụng thiết yếu trong cuộc sống này

Chọn mua các thương hiệu uy tín: Việc chọn mua bình nóng lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng là điều hết sức quan trọng. Chúng ta nên lựa chọn sản phẩm bình nước nóng của các hãng uy tín và nổi tiếng trên thị trường để đảm bảo độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng

Tuyệt đối không nên "ham" rẻ mà chọn mua những mặt hàng trôi nổi, thương hiệu kém uy tín. Những sản phẩm kém chất lượng vừa gây tiêu hao điện năng, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, rò rỉ điện

Lưu ý khi lắp đặt: Theo các chuyên gia, cần treo bình nước nóng cố định trên tường, cách sàn nhà tắm 1,5m và cách bồn tắm từ 2m trở lên

Đặc biệt, với loại bình nước nóng trực tiếp, vỏ bình nóng lạnh đã có một đầu dây để chờ tiếp đất (còn gọi là dây "mát"), dây này có nhiệm vụ triệt tiêu dòng điện nếu chẳng may có hiện tượng rỏ rỉ. Chúng ta phải nối đất cho thiết bị

Mỗi gia đình nên thường xuyên kiểm tra, bảo trì bình nóng lạnh

Bạn có thể kiểm tra bình nóng lạnh bằng cách dùng bút thử điện để thử vào đường ống nước hoặc trực tiếp vào nước, từ đó giúp phát hiện sớm sự cố để giải quyết kịp thời, tiết kiệm và hạn chế những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra

