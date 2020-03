Các nhà khoa học đã chỉ ra, để tóc ướt khi đi ngủ là một trong những nguyên nhân gây ra các cơn đau đầu hay cảm giác nặng nề, mệt mỏi vào sáng hôm sau

Điều này được lý giải là do khi đi ngủ, phần nước sẽ đọng lại trên tóc và da đầu, từ đó khiến các mạch máu hoạt động chậm lại, làm ảnh hưởng tới vòng tuần hoàn máu, gây ra các cơn đau đầu dữ dội

Đặc biệt, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nó sẽ gây ra chứng đau đầu mạn tính. Lúc này, việc điều trị sẽ vô cùng khó khăn

Không chỉ gây nên các cơn đau đầu, thói quen để tóc ướt đi ngủ còn khiến chúng ta bị cảm lạnh

Nếu bạn gội đầu vào buổi tối muộn, cơ thể sẽ tản nhiệt ra bên ngoài, các mạch máu co lại và làm lưu lượng máu cục bộ giảm, khiến sức đề kháng cũng bị giảm theo. Do đó, vi khuẩn hay virus sẽ hình thành, phát triển và gây viêm nhiễm đường hô hấp, dẫn đến cảm lạnh

Thói quen đi ngủ khi tóc còn ướt là một trong những nguyên nhân chính gây ra gàu. Đi ngủ trong tình trạng da đầu vẫn còn ẩm ướt sẽ khiến da đầu dễ bị tổn thương, gây ra ngứa da đầu, gàu xuất hiện

Bên cạnh đó, da đầu ẩm ướt cũng là môi trường lý tưởng cho các loại vi nấm, vi khuẩn gây hại phát triển, dẫn tới tình trạng nấm da đầu, ảnh hưởng tới thẩm mỹ và sức khỏe con người

Không chỉ gây ra gàu và nấm, việc để tóc ướt đi ngủ còn có thể kéo theo tình trạng rụng tóc hàng loạt nếu thói quen này diễn ra thường xuyên

Lúc này, các loại nấm và vi khuẩn phát triển trên da đầu một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến các nang tóc, khiến các sợi tóc bị suy yếu, hư tổn và dễ gãy rụng. Nguy hiểm hơn, tóc rụng quá nhiều còn có thể kéo theo nguy cơ hói đầu

Theo chuyên gia về tóc, thói quen đi ngủ khi tóc còn ướt sẽ khiến tóc dễ gãy, đặc biệt nếu bạn buộc tóc ướt đi ngủ

Do đó, để bảo vệ mái tóc, bạn nên dành thời gian để sấy tóc thật khô trước khi đi ngủ

Không chỉ khiến tóc hư tổn, gãy rụng, để tóc ướt đi ngủ còn khiến mái tóc của bạn trở nên bết dính

Nguyên nhân là do, nằm ngủ trong tình trạng tóc ướt sẽ khiến da đầu mất cân bằng độ pH và tăng các tuyến bã nhờn. Kết quả là bạn sẽ thức dậy với mái tóc và da đầu bết dính kèm theo mùi vô cùng khó chịu

Nguy hiểm hơn, nếu diễn ra thường xuyên, thói quen để tóc ướt đi ngủ còn có thể gây ra chứng liệt nửa mặt

Tình trạng tê liệt này xuất phát từ sự thay đổi nhiệt độ trong cơ thể khi mái tóc còn đang ướt, gây ra hiện tượng các cơ mặt bị co lại, làm liệt vận động của một bên mặt, nhất là khi cơ thể đang ở trong trạng thái ngủ

Không chỉ gây ra các cơn nhức đầu thông thường, thói quen không tốt này còn là nguyên nhân gây đau đầu mãn tính, dẫn đến tình trạng viêm tĩnh mạch da đầu mãn tính

Giai đoạn đầu, căn bệnh này có thể gây ngứa ngáy, tê dại vùng da đầu, khiến chúng ta có cảm giác nặng nề ở đầu. Về lâu dài, da đầu sẽ dày và thô hơn bình thường, thậm chí còn xuất hiện những nốt sưng trồi lên

Nếu không phát hiện và thăm khám kịp thời, căn bệnh này sẽ gây nên những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe của bạn

Để giữ cho mái tóc chắc khỏe, bóng mượt, đồng thời đảm bảo sức khỏe của bản thân, chúng ta nên lưu ý một số điều sau:

Chúng ta không nên gội đầu quá khuya, đặc biệt là vào những ngày trời lạnh

Khi trời lạnh, dù tắm gội bằng nước nóng cũng khiến các tĩnh mạch giãn ra, hạ huyết áp dễ xuất hiện hiện tượng thiếu máu não, nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê

Trước khi đi ngủ, chúng ta nên làm khô tóc. Một mẹo quan trọng trong việc làm khô tóc chính là đổi luân phiên giữa khí nóng và mát của máy sấy

Nếu như luồng khí nóng làm dãn nở các lớp biểu bì trên da đầu, giúp khô tóc nhanh thì khí mát sẽ có vai trò làm khít các lớp biểu bì, giữ lại độ ẩm cần thiết cho tóc. Do đó, bạn nên sấy khô tóc bằng luồng khí nóng trước, khi tóc đã khô được 90%, bạn có thể chuyển qua luồng khí mát

Ngoài ra, bạn không nên sấy khi tóc còn quá ướt bởi khi đó, những luồng khí nóng từ máy sấy sẽ chỉ có tác động "quạt mát" và không đem lại hiệu quả tuyệt đối. Do đó, hãy sử dụng khăn mềm lau khô tóc để quá trình sấy tóc diễn ra nhanh và hiệu quả hơn

