Corona (CoV) là một họ virus lớn, gây bệnh hô hấp từ thông thường đến nặng, đe dọa tính mạng người bệnh như: Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS-CoV) giai đoạn 2002-2003 và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012

nCoV là chủng virus Corona mới chưa từng biết đến, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh

Để đề phòng lây nhiễm, ngoài việc vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc, tụ tập nơi đông người thì bạn cũng cần lưu ý đến việc vệ sinh nhà cửa, đồ đạc, đặc biệt một số vật dụng như:

Tiền có mặt ở nhiều môi trường khác nhau, được chuyền tay từ người này sang người khác. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hầu hết các tờ tiền đều chứa khoảng 3000 loại vi khuẩn, như vi khuẩn gây mụn trứng cá, tả, thương hàn... Một số loại vi khuẩn khác còn gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm như viêm loét dạ dày, ngộ độc thực phẩm hay viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra

Tiền giấy là bẩn nhất do đặc tính thấm hút và lưu giữ vi khuẩn cao. Những người thường xuyên phải tiếp xúc với tiền như nhân viên ngân hàng, thu ngân,... nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đồng thời hạn chế thói quen vừa đếm tiền vừa đưa tay lên miệng

Tay nắm cửa được coi là "ổ chứa" vi khuẩn, virus gây bệnh cho con người bởi đây là nơi nhiều người chạm tay vào

Do đó, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, bạn nên rửa tay bằng xà phòng hay dung dịch rửa tay có chứa cồn sau khi chạm tay vào tay nắm cửa, đồng thời vệ sinh thường xuyên tay nắm cửa trong nhà, đặc biệt là nhà bếp và toilet

Nhiều nghiên cứu khẳng định, bề mặt của điện thoại di động có thể bẩn gấp 10 lần so với bồn vệ sinh. Nó cũng là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh như khuẩn E.coli gây bệnh tiêu chảy hay virus corona nCoV gây bệnh viêm phổi cấp ở người

Chúng ta nên hạn chế tối đa việc mang điện thoại di động vào nhà vệ sinh, đồng thời thường xuyên lau chùi "dế yêu" bằng khăn vải mềm có thấm dung dịch sát khuẩn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân

Đã có hơn 200 bệnh lây truyền từ động vật sang người được phát hiện, và những bệnh này có thể được phân loại theo dạng và tác nhân gây bệnh, như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm... Đặc biệt, động vật hoang dã còn được biết đến là nguyên nhân bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra

Chúng ta không nên tiếp xúc với động vật hoang dã khi chưa có đồ bảo hộ. Ngoài ra, sau khi vuốt ve thú cưng, bạn cần rửa tay bằng nước diệt khuẩn bởi trên lông của chúng có chứa rất nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Arizona (Mỹ) phát hiện ra rằng thực đơn nhà hàng có tới 185.000 sinh vật vi khuẩn khác nhau bởi đây là vật dụng được nhiều người lạ chạm vào liên tục

Sau khi cầm thực đơn lên và chọn món, chúng ta nên rửa tay bằng nước sát khuẩn nhằm ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn, virus gây bệnh

Xe đẩy trong siêu thị được coi là "ổ chứa" nhiều vi khuẩn, virus gây bệnh bởi đây là vật dụng được nhiều người tiếp xúc liên tục

Theo nghiên cứu, một chiếc xe đẩy trong siêu thị chứa lượng vi khuẩn gấp 361 lần so với các tay cầm cửa nhà vệ sinh, bao gồm vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy E.coli, vi khuẩn salmonella, đặc biệt là chủng mới của virus corona nCoV gây bệnh viêm phổi cấp vô cùng nguy hiểm

Điều khiển tivi, quạt hay các thiết bị điện tử được coi là môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn, virus gây bệnh do đây là thứ mà mọi người thường xuyên chạm tay vào

Chúng ta nên lau điều khiển từ xa mỗi tuần một lần bằng chất khử trùng để loại bỏ những vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của bạn và những người thân trong gia đình

Theo Tech Insider, bàn phím máy tính bẩn hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người. Các nhà khoa học phát hiện dấu vết của Staphylococcus aureus (tụ cầu khuẩn gây nhiễm trùng), E.coli (vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm) và gần đây nhất là 2019-nCoV (virus gây bệnh viêm phổi cấp vô cùng nguy hiểm)

Nguyên nhân là do, ở chốn công sở, nhân viên ăn tại bàn làm việc khiến những mảnh vụn thức ăn thừa rơi vào bên trong khe hở, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus gây bệnh. Người sử dụng cũng làm bẩn phím khi họ không rửa tay sau khi vào nhà vệ sinh. Để làm sạch bàn phím máy tính, bạn cần tháo nó ra khỏi máy tính, nhẹ nhàng lau sạch bằng khăn có chất tẩy trùng

Nút bấm của thang máy chứa một lượng lớn vi khuẩn nhiều gấp 40 lần so với bồn cầu. Nguyên nhân là do, nút bấm thang máy không được vệ sinh, lau chùi và hàng ngày đều có hàng trăm lượt nhấn với đủ những đôi tay khác nhau

Bạn hãy mang theo mình một lọ nước rửa tay khô để làm sạch tay sau mỗi lần sử dụng thang máy. Ngoài ra, chúng ta có thể thay thế nước rửa tay khô bằng khăn lau tay sát khuẩn để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh từ nút bấm thang máy

Nhiều gia đình thường sử dụng chung cốc uống nước với nhau. Tuy nhiên, đây là thói quen gây hại cho sức khỏe. Nếu trong nhà có người bị cảm cúm hay mang những bệnh truyền nhiễm, việc uống chung cốc sẽ vô tình để lại virus gây bệnh cho những người xung quanh

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người thân yêu trong bối cảnh đại dịch viêm phổi cấp do virus corona nCoV gây ra đang lây lan với tốc độ chóng mặt, mỗi người trong gia đình nên có một cốc uống nước riêng và thường xuyên vệ sinh chúng

