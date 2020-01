Mỗi dịp đầu xuân, hình ảnh người dân chen chúc vào lễ chùa đã không còn quá xa lạ. Mới đây, sáng 29-1 (tức mùng 5 Tết), hình ảnh ghi được tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) cho thấy khu vực bán vé xe điện và vé thuyền ở chùa đã chật cứng khách du lịch chen lấn nhau do không có bảo vệ đứng ra sắp xếp hàng lối. Ảnh: Zing Chùa Tam Chúc được biết đến là ngôi chùa lớn nhất tỉnh Hà Nam, bởi vậy ngày càng nhiều du khách tới đây hành lễ vào dịp đầu xuân năm. Bên cạnh việc chen chúc do đông người, vấn đề đảm bảo an toàn khi di chuyển cũng còn nhiều tiêu cực. Số lượng khách du lịch thì đông, còn số xe điện dịch vụ lại hạn chế khiến nhiều lái xe bất chấp quy định, chở quá số khách quy định Nhiều người bất chấp nguy hiểm đu bám theo xe điện để khỏi phải đợi chờ lâu Bên cạnh xe điện, "xe ôm" cũng là 1 lựa chọn khác dành cho các du khách khi muốn di chuyển Mỗi chuyến xe có giá 50.000 đồng và có thể chở 3-4 hành khách cùng lúc. Bên cạnh đó, những vị khách này cũng không được trang bị mũ bảo hiểm khiến việc di chuyển như vậy vô cùng nguy hiểm 3-4 người cùng nhau leo lên 1 chiếc xe máy và không đội mũ bảo hiểm vừa vi phạm luật lệ giao thông, vừa gây nguy hiểm tới chính những hành khách này. Tình trạng này dù đã nhiều lần được lực lượng chức năng nhắc nhở, song đến nay vẫn chưa thể chấm dứt triệt để do nhu cầu và số lượng khách đi lễ chùa lớn vào dịp đầu xuân Các chuyến xe buýt cũng rơi vào tình trạng nhồi nhét khách du lịch Nhiều người chấp nhận chen chúc nhau để lên chùa cho nhanh, khỏi mất thời gian đợi chờ Khu vực bến thuyền vào chùa chính tại đây cũng chật cứng người. Nhiều người cố bám theo thuyền bất chấp an toàn Tình trạng chen chúc, chật cứng người không chỉ xảy ra tại chùa Tam Chúc. Hôm mùng 5 Tết, Phủ Na (tỉnh Thanh Hóa) cũng đón hàng nghìn lượt khách đến thăm, làm lễ (Theo: Dân trí) Khu vực làm lễ lộn xộn, nhiều người chen chúc nhau Sau khi thực hiện các nghi lễ, người dân và du khách thường ra suối nước phía sau đền Thượng rửa mặt, uống hay lấy nước về nhà Theo quan niệm của nhiều người tại đây, rửa mặt, tay và lấy được nước suối về dùng sẽ đem lại may mắn trong năm mới Bởi vậy, ai khi đến Phủ Na cũng cố gắng "xin" 1 ít nước suối sử dụng lấy may. Tuy nhiên, do lượng du khách quá lớn nên khu vực suối dịp này rơi vào cảnh chen chúc, xô đẩy nhau để lấy nước vô cùng nguy hiểm Nhiều người khác còn bất chấp nguy hiểm trơn trượt, leo thẳng ra suối lấy nước Sáng 30-1 (mùng 6 Tết), Lễ hội chùa Hương đã được khai hội tại sân Thiên Trù, chùa Hương (huyện Mỹ Đức). Lễ hội chùa Hương năm nào cũng thu hút sự tham gia của lượng lớn du khách (Theo: Dân Việt) Khi chùa Hương còn chưa khai mở hội, Thượng tá Đỗ Văn Chuẩn, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại khu vực bến đò trên suối Yến, nhằm kiểm tra công tác an toàn đường thủy tại đây. Tất cả những đò chở khách trên suối Yến trước đó đều được thống kê, lập danh sách, kiểm tra Ngoài tổ tuần tra trên suối, ở ngay đầu bến CSGT đường thủy cũng ứng trực để kịp thời phát hiện, xử lý ngay nếu như thuyền chở quá số người quy định, du khách không mặc áo phao Về cơ bản, nhiều chủ thuyền, đò đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, trang bị và yều cầu hành khách mặc áo phao, đảm bảo an toàn khi di chuyển trên suối Tuy nhiên, do số lượng du khách quá lớn nên vấn đề an toàn giao thông đường thủy chưa được đảm bảo tuyệt đối. Có những con thuyền chở hàng chục hành khách, không ai mặc áo phao, chông chênh lướt đi Do nhu cầu lễ chùa đầu năm của người dân nên tình trạng chen chúc, nhiều hình ảnh mất an toàn khi di chuyển, đi lễ tại các ngôi chùa vẫn còn nhiều tồn đọng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại các địa phương vẫn đang cố gắng nhắc nhở và hạn chế tối đa các vi phạm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách đi lễ chùa đầu năm

