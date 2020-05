Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo, dùng tay gối đầu khi ngủ là một trong những thói quen gây hại cho sức khỏe của bạn

Nếu diễn ra thường xuyên, thói quen này sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu cục bộ, gây đau và tê ở cánh tay, đồng thời cũng khiến áp lực trong ổ bụng tăng cao, từ đó gây chứng trào ngược thực quản vô cùng khó chữa

Hãy lựa chọn cho mình một tư thế ngủ đúng để không gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon sẽ khiến bạn thoải mái, vui vẻ và tập trung hơn vào ngày hôm sau

Theo tờ Healthy Times, có 11% dân số trên thế giới ngủ ở tư thế nằm sấp. Tuy nhiên, thói quen ngủ trên được các nhà nghiên cứu đánh giá là "lợi bất cập hại"

Các nghiên cứu chỉ ra, tư thế nằm sấp khi ngủ có thể giúp mở rộng đường thở, từ đó ngăn ngừa ngủ ngáy. Tuy nhiên, đối với nam giới, kiểu ngủ này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại. Tư thế ngủ nằm sấp sẽ chèn ép bộ phận sinh dục, dẫn đến việc xuất tinh sớm hoặc ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của tinh trùng

Đối với phụ nữ, đặc biệt với những cô gái đang trong giai đoạn dậy thì, thói quen ngủ này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của vòng một. Bên cạnh đó, hành động nằm sấp khi ngủ sẽ khiến đau và mỏi cổ, bởi khi ngủ với tư thế này, cổ của bạn sẽ phải xoắn sang một bên

Chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn đi ngủ với một bộ quần áo chật chội, bó sát

Bên cạnh đó, việc mặc đồ bó sát hay quá chật chội khi ngủ sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, gây cảm giác khó chịu cho cơ thể, đồng thời làm giảm quá trình sản sinh melatonin và hormone tăng trưởng

Nhiều người thường có thói quen nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, kể cả trong khi ngủ

Thói quen tưởng chừng vô hại này khiến giấc ngủ của bạn không sâu, gây mơ màng, chập chờn, thậm chí làm xuất hiện ác mộng. Do đó, khi thức dậy, bạn thường có cảm giác đau đầu

Thay vì nghe nhạc trong khi ngủ, hãy dành cho bản thân khoảng 15 phút để nghe ngạc trước khi ngủ. Hành động đơn giản này sẽ đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu, từ đó giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn

Trùm chăn kín đầu khi ngủ là thói quen gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn

Nguyên nhân là do, khi ngủ trùm chăn kín đầu, lượng khí oxy hít vào cơ thể sẽ giảm, khí cacbonic tăng, làm giảm sự trao đổi khí của cơ thể với môi trường bên ngoài. Điều này có thể gây tổn thương não

Bên cạnh đó, chăn mền không được giặt thường xuyên có thể ẩn chứa vi khuẩn, bụi, khi trùm kín đầu sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Để bảo vệ sức khỏe, khi ngủ, bạn nên kéo chăn ngang tới cổ để đảm bảo giữ ấm cơ thể

Bác sĩ Jared Bunch, chuyên gia Trung tâm chăm sóc sức khỏe cho rằng, đèn ngủ quá sáng có thể gây ra bệnh béo phì, đồng thời khiến lượng cholesterol tăng cao, gây ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch

Điều này được lý giải bởi, não của chúng ta có cơ quan nội tiết gọi là tuyến tùng quả. Khi cơ thể chìm vào giấc ngủ, nó sẽ sản xuất một lượng lớn melatonin, một loại hormone giúp ức chế sự kích thích thần kinh giao cảm của cơ thể, đồng thời giúp làm giảm huyết áp, chậm nhịp tim. Hormone này được sản xuất mạnh nhất trong khoảng từ 23 giờ cho đến sáng sớm hôm sau. Khi trời sáng nó sẽ ngừng tiết hormone này

Do đó, bạn nên tắt đèn trước khi ngủ. Một giấc ngủ trong bóng tối sẽ giúp tim mạch được nghỉ ngơi, đồng thời hồi phục thể lực

Kê gối quá cao khi ngủ là một trong những thói quen gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn

Việc gối đầu quá cao sẽ khiến quá trình lưu thông máu bị ảnh hưởng, từ đó làm giảm chất lượng giấc ngủ, đồng thời gây ra các cơn đau mỏi cổ mỗi khi thức dậy

Để bảo vệ sức khỏe, tránh làm ảnh hưởng tới đốt sống cổ và lưng, bạn chỉ nên kê gối vừa với tầm đầu của mình. Bên cạnh đó, hãy lựa chọn cho bản thân một chiếc gối đúng chuẩn. Theo các chuyên gia sức khỏe, quy cách một chiếc gối ngủ "chuẩn" nhất cao từ 8-15cm, rộng 30cm, dài 60cm

Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại trước khi ngủ. Thói quen này tiềm ẩn nhiều mối nguy hại tới sức khỏe con người

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng sẽ gây ức chế cơ thể sản xuất ra melatonin – một loại hormon được sinh ra từ tuyến yên đóng vai trò quan trọng trong điều hòa giấc ngủ của con người. Việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ có thể khiến bạn bị rối loạn giấc ngủ, giảm sút trí nhớ...

Để hạn chế tác hại của màn hình điện thoại đến mắt, chúng ta cần đặt điện thoại cách mắt ít nhất 40cm, hạ độ sáng của màn hình. Bên cạnh đó, để chất lượng giấc ngủ không bị ảnh hưởng, bạn nên tắt tất cả các thiết bị điện tử 1 tiếng trước khi ngủ để cơ thể và đầu óc được nghỉ ngơi





