Nhiễm trùng: Sau xăm hình, khi da lành, chúng ta sẽ có cảm giác ngứa và da bong vảy. Đây là những phản ứng bình thường của da sau khi xăm. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, do việc khử trùng da cũng như dụng cụ xăm không kỹ đã gây ra tình trạng viêm nhiễm gây đau đớn, thậm chí nguy hiểm

Theo một nghiên cứu đăng trên Skin and Cosmetic Surgery, xăm trên da có thể gây nhiễm vi khuẩn Streptococcus pyogenes dẫn đến bệnh chốc lở, ban đỏ và nhiễm trùng máu. Ngoài ra còn dễ lây khuẩn Staphylococcus aureus gây hội chứng sốc độc hiếm gặp

Nhiễm trùng hình xăm thường xuất hiện ngay sau khi xăm hoặc sau vài ngày, thậm chí vài tháng với những biểu hiện như: Da đỏ, sưng, đau, vùng da xăm bị rộp nước, sốt, người ớn lạnh...

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Bradford, Anh, việc xăm hình có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư

Nhiều loại mực xăm mình có chứa các chất độc hại nằm trong danh sách cấm. Việc sử dụng các loại mực xăm này dẫn đến các vấn đề về da như: Mẩn ngứa kéo dài, đau khi chạm vào da, thậm chí gây ung thư da

Dị ứng mực xăm: Phản ứng dị ứng có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc sau vài tuần, thậm chí vài năm sau khi thực hiện xăm mình

Một số biểu hiện của dị ứng mực xăm như: Da vùng xăm bị đỏ và sưng, da rộp nước, rỉ dịch... Hầu hết, mọi người đều bị dị ứng với một màu mực cụ thể, trong đó, mực đỏ thường gây dị ứng nhiều nhất

Việc sử dụng mực kém chất lượng cho những hình xăm có ảnh hưởng tới một số xét nghiệm y tế

Đặc biệt, nhiều loại mực xăm có chứa kim loại có thể phản ứng với quá trình chụp cộng hưởng từ, một phương pháp thu hình ảnh các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị bỏng ở khu vực hình xăm trong khi chụp cộng hưởng từ

Do đó, để bảo vệ sức khỏe, cách tốt nhất là bạn nên sử dụng mực hoàn toàn mới ở những tiệm xăm đảm bảo uy tín, chất lượng

Không chỉ gây dị ứng, nhiễm khuẩn da, xăm mình còn gây ảnh hưởng đến tuyến mồ hôi

Cụ thể, một nghiên cứu do Khoa Sinh lý học và Khoa học Y tế tại trường Đại học Alma, bang Michigan, Mỹ tiến hành với 10 người đàn ông khỏe mạnh cho thấy, tại những chỗ có hình xăm, da ít đổ mồ hơn những chỗ da bình thường. Ngoài ra, nồng độ muối của mồ hôi thu được từ chỗ da bị xăm cao hơn nhiều lần tại những chỗ da bình thường khác

Sau khi xăm, một số người bị dị ứng ánh nắng trên vùng da xăm hình với một số dấu hiệu như sưng và đỏ xung quanh hình xăm, phát ban, ngứa, rộp nước...

Phát ban dị ứng này có thể xuất hiện trong vòng vài phút khi mặt trời chiếu vào hình xăm của bạn hoặc vài giờ sau đó

Rất nhiều người có hình xăm cho biết, họ cảm thấy hối hận bởi đã xăm mình khi còn quá trẻ cũng như hình xăm không còn phù hợp với lối sống hiện tại của họ



Một nghiên cứu cho biết, 86% sinh viên tin rằng việc sở hữu một hình xăm ở chỗ dễ thấy sẽ có ảnh hưởng xấu đến cơ hội thăng tiến trong tương lai

Để đảm bảo sức khỏe và tránh những rủi ro do xăm hình gây ra, những đối tượng dưới đây không nên xăm

Phụ nữ mang thai không nên xăm hình. Nguyên nhân là do, trong quá trình xăm, cảm giác căng thẳng có thể gây ảnh hưởng xấu tới thai nhi

Bên cạnh đó, chất hóa học có trong mực xăm có thể truyền qua nhau thai, gây hại cho sức khỏe của em bé

Mực xăm được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau, có thể chúng ta chưa từng tiếp xúc với chúng trước đó

Do đó, để tránh những rủi ro xảy ra, những người có cơ địa dị ứng, dễ bị phản ứng với các dị vật môi trường, cần cân nhắc kỹ trước khi đi xăm hình

Khi chưa phát triển ổn định, tốt nhất trẻ không nên đi xăm mình

Việc xăm hình khi còn quá trẻ, tâm lý và nhận thức bản thân chưa hoàn thiện có thể sẽ dẫn tới một số hệ lụy về sau. Ở một số quốc gia, trẻ vị thành niên được khuyến cáo là không nên xăm

Theo các chuyên gia, người có tiền sử bệnh tim, tiểu đường không nên xăm mình

Mức đường huyết cao có thể làm vết thương lâu liền và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện hình xăm, cảm giác đau và căng thẳng có thể gây tăng huyết áp, ảnh hưởng không tốt tới tim mạch, xuất hiện những rủi ro ngoài ý muốn

