Chim Cassowary hay còn biết đến với cái tên đà điểu đầu mào, là loài sinh vật bản địa của Australia và New Guinea. Đây chính là một trong những loài chim nguy hiểm nhất thế giới

Bên cạnh cơ thể to lớn (cao khoảng 1,2m khi trưởng thành), đà điểu đầu mào còn sở hữu một chiếc mào đặc trưng cao 18cm, cùng phần cổ có màu đỏ và lam. Loài chim này có thể nhảy cao tới 1,5m. Ngoài ra, chúng còn được biết đến bởi khả năng bơi lội tài ba

Đôi chân là vũ khí mạnh nhất của loài này. Mỗi ngón chân đều được "trang bị" những chiếc móng vuốt sắc như dao găm, dài trên 12cm. Khi gặp nguy hiểm, chúng thường nổi nóng và dùng móng tấn công kẻ thù. Cuộc tấn công từ đà điểu đầu mào có thể khiến nạn nhân gãy xương, lòi ruột

Thiên nga trắng là một trong những loài thuộc bộ ngỗng lớn nhất ở Châu Âu. Chúng sinh sống dọc những khu đầm, sông hồ hay trên đảo

Với bộ lông trắng muốt cực dễ thương, thiên nga trắng đã "đốn tim" nhiều người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hiền lành, đáng yêu, thiên nga trắng lại vô cùng hung dữ và có thể gây nguy hiểm

Hầu hết cuộc tấn công con người từ thiên nga trắng xảy ra vào mùa xuân, trong thời gian chúng làm tổ. Thiên nga bảo vệ khu vực làm tổ của chúng một cách mạnh mẽ. Nếu bạn đến gần, chúng sẽ lao đến thật nhanh với tiếng rít và tấn công mạnh mẽ bằng cái mỏ của mình

Ưng đuôi lửa là một loài chim săn mồi lớn, phân bố nhiều ở khu vực Bắc Mỹ. Loài chim này thích sống ở nơi rộng, thoáng đãng và thường làm tổ trên cành cao để dễ dàng quan sát con mồi. Thức ăn của chúng chủ yếu là chuột, sóc, dơi và các loài bò sát

Ưng đuôi lửa có trọng lượng từ 1,5-3,5kg, cao 45-65cm. Chúng sở hữu chiếc đuôi ngắn, sải cánh dài 110-145cm và bộ móng vuốt sắc nhọn. Những yếu tố này đã giúp ưng đuôi lửa trở thành một trong những loài chim săn mồi nguy hiểm nhất thế giới

Ưng đuôi lửa có thể lướt gió với tốc độ hơn 300km/h. Khi bị xâm phạm nơi ở, ưng đuôi lửa sẽ trở nên hung dữ và tấn công kẻ địch bằng bộ móng vuốt, khiến nạn nhân chịu chấn thương nghiêm trọng

Được tìm thấy trên các vùng núi cao ở Nam Âu, Nam Phi và châu Á, kền kền râu (Lammergeier) đúng là loài chim khổng lồ khi nặng tới 7kg và sở hữu sải cánh dài 2,3-2,8m

Cũng giống như các loài kền kền khác, kền kền râu cũng chủ yếu ăn xác thối và xương. Điểm khác biệt giữa kền kền râu với những người "anh em" cùng họ chính là trí thông minh. Đây là loài chim duy nhất trong tự nhiên biết cách đập vỡ những mảnh xương động vật để có thể ăn phần tủy trong xương

Để có thể làm được điều này, kền kền râu đã sử dụng một phương pháp vô cùng hữu hiệu. Đôi cánh khổng lồ cho phép chúng lướt nhẹ nhàng trên những ngọn núi cao. Khi thấy một đoạn xương bị rỉa thịt, kền kền râu sẽ mang khúc xương này bay lên độ cao khoảng 80m, thả xuống nền đá phẳng bên dưới để đoạn xương vỡ ra rồi thưởng thức tủy bên trong

Chim ác là Úc có nguồn gốc từ Úc và phía Nam New Guinea. Chúng được xem là loài chim nguy hiểm thứ 2 ở xứ sở chuột túi, xếp sau đà điểu đầu mào phương Nam

Chim ác là Úc có chiều dài từ 40-45cm, nặng khoảng 200-250g. Thức ăn chủ yếu của chúng là động vật không xương sống. Chim ác là Úc được xếp vào nhóm động vật gây hại do chúng thường xuyên phá hỏng vườn tược của người dân

Đặc biệt, vào mùa xuân, trong thời kỳ làm tổ, những con chim ác là sẽ trở nên vô cùng hung dữ. Loài chim này còn được xem là mối nguy hiểm với người dân nước Úc khi hàng năm, nước này vẫn ghi nhận một số trường hợp người dân phải nhập viện do những màn tập kích bất ngờ của chim ác là từ trên cao vào đầu, cổ và mắt

Barred Owl, hay còn gọi là cú vọ sọc, sống phổ biến ở rừng đầm lầy thuộc miền Nam Hoa Kỳ. Những con cú này có cân nặng từ 1-1,2kg và sải cánh khoảng 1m

Sở hữu đôi mắt rất nhanh nhạy và tinh tường, cú vọ sọc thường xuyên săn mồi vào ban đêm. Chúng thường quan sát con mồi từ trên cành cây cao, sau đó sà xuống tấn công và bắt lấy con mồi mà không gây ra bất cứ tiếng động nào

Sự đặc biệt này khiến cú vọ sọc trở thành mối nguy hiểm cho con người. Nếu vô tình đi lạc vào lãnh thổ của Barred Owl, con người có thể phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi bị cú vọ sọc tấn công liên tiếp vào vùng đầu, cổ bằng những móng vuốt sắc nhọn

Với chiều cao có thể lên đến 2,75m (chiếc cổ chiếm một nửa) và trọng lượng khoảng 150kg, đà điểu châu Phi chính là loài chim lớn nhất còn tồn tại trên Trái đất. Loài chim không biết bay này chỉ được tìm thấy ở các lãnh thổ mở thuộc châu Phi

Trên thực tế, đà điều châu Phi là một loài chim khá nhút nhát. Khi gặp con người hay những con thú ăn thịt cỡ lớn, đà điểu châu Phi thường chọn cách bỏ chạy. Khi sợ hãi, tốc độ của loài đà điểu này có thể đạt đến 72,5km/h

Tuy nhiên, khi bị dồn vào đường cùng và không thể bỏ chạy, loài chim này lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Với đôi chân cực khỏe, cú đá của đà điểu châu Phi mạnh tới mức có thể giết chết cả sư tử và nhiều loài ăn thịt cỡ lớn khác

Đừng để vẻ ngoài của mòng biển châu Âu đánh lừa bởi chúng cũng là loại chim dữ

Mòng biển châu Âu có chiếc mỏ dài và nhọn, đặc biệt là sải cánh dài. Những con mòng biển này khét tiếng vì hành vi vừa ăn cắp thức ăn, vừa tấn công con người

Giống như những loài chim khác, mòng biển châu Âu trở nên hung dữ hơn trong suốt mùa làm tổ. Nếu một con chim mòng biển ở một mình và bị khiêu khích, nó sẽ lập tức gọi "cứu trợ" từ những con trưởng thành, dẫn đến cuộc tấn công nhóm vô cùng đáng sợ

