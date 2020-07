Chuột túi Quokka là thành viên duy nhất của chi Setonix - một giống loài thú có túi ở Úc





Quokka chỉ sống trên một số hòn đảo nhỏ của nước Úc, như đảo Rottnest và đảo Bald





Loài động vật này được phát hiện lần đầu vào năm 1658 trên hòn đảo Rottnest nằm bờ Tây nước Úc bởi nhà thám hiểm người Hà Lan - Samuel Volckertzoon. Tuy nhiên, đến tận năm 2012, khi những chú chuột này lọt vào những bức hình của khách du lịch, chúng mới trở nên nổi tiếng





Theo các nhà sinh vật học, chuột túi Quokka có cùng họ hàng với loài chuột túi Kangaroo nhưng khác ở chỗ, loài vật này có kích thước khá nhỏ bé với phần thân từ 40 - 90cm, trong khi chiếc đuôi dài khoảng 25 - 30cm và cân nặng tầm 2,5 - 5kg





Quokka là loài ăn cỏ, chuyên kiếm ăn vào ban đêm





Quokka có thể leo trèo cây nhỏ và cây bụi





Tập tính giao phối của Quokka cũng khá đặc biệt. Mặc dù giao phối không ít nhưng chúng chỉ đẻ thành công một lứa mỗi năm





Không giống với những động vật hoang dã khác, Quokka rất hiền lành và thân thiện với con người





Quokka sở hữu bộ lông màu nâu xám khá dày và mềm mại. Chúng còn gây ấn tượng bởi vẻ dễ mến và nụ cười rạng rỡ cũng nở trên môi. Đây chính là lý do giúp loài động vật này được mệnh danh là "hạnh phúc nhất thế giới"





Sở hữu vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu, tuy nhiên, chuột túi Quokka là loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cao trên thế giới do số lượng loài này đang bị suy giảm nghiêm trọng





Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Động vật học vào tháng 2-2020 bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Vanderbilt đã chỉ ra, sự đe dọa đến từ các loài ăn thịt như cáo, chó Dingo và cạnh tranh thức ăn từ loài thỏ, dê là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng của chuột Quokka





Ngoài ra, những vụ cháy rừng trên quy mô lớn xảy ra gần đây cũng góp phần đẩy loài chuột túi Quokka đáng yêu đến bên bờ vực tuyệt chủng





Do số lượng cá thể đang bị đe dọa nên các nhà chức trách ở Úc đã đưa ra một vài quy định nghiêm ngặt với khách du lịch ghé thăm đảo Rottnest - địa bàn cư trú chính của thú có túi Quokka





Khi chụp hình cùng Quokka nhưng bạn tuyệt đối không được chạm vào chúng bởi đó là hành vi bất hợp pháp và có thể bị phạt tiền lên đến 300 đô la Úc (khoảng 5,1 triệu VND)





Quokka chỉ có thể ăn rau củ thái nhỏ. Do đó, du khách cũng không nên cho loài động vật này ăn thực phẩm của mình bởi có thể thức ăn không phù hợp và gây hại đến chúng





Biểu cảm cực đáng yêu của thú Quokka





Gia đình nhà thú Quokka





Khi nhìn vào những chú Quokka, bạn sẽ đột nhiên cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và nở nụ cười bởi tính cách và ngoại hình của loại động vật bé nhỏ này





