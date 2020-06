Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 sáng ngày 2-6, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa và Đội QLTT số 4 đã kiểm tra một xe ô tô chở hàng hóa Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy tờ của hàng hóa Qua kiểm đếm, có khoảng 20 thùng xốp chứa 1 tấn thực phẩm là nầm lợn đông lạnh Tài xế là Nguyễn Văn Khải (SN 1987, trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Bước đầu tài xế này trình bày đang vận chuyển số hàng hóa này đi tiêu thụ Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kiểm đếm số hàng Số nầm lợn này được bảo quản không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Những miếng nầm được xếp thành từng lớp trong thùng xốp Cơ quan Công an làm việc với nam tài xế Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

