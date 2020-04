Theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội, Chỉ thị 07 của UBND huyện Mỹ Đức về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể lập chốt kiểm dịch tại đường 424 thuộc xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội từ ngày 6-4-2020 Trưa 14-4, dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các chiến sỹ công an, cảnh sát, thanh tra, dân quân… vẫn nghiêm túc thực hiện trực tại chốt 24/24h Theo chỉ thị, nhiệm vụ chính của Tổ công tác là dừng mọi phương tiện lưu thông qua Chốt để đo thân nhiệt người trên xe Người dân đều tuân thủ chấp hành và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng Do đặc điểm khu vực là nút giao thông giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà nội nên các hoạt động giao thương tại đây luôn diễn ra tấp nập Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường cũng đông đúc không kém những ngày chưa có "lệnh" cách ly toàn xã hội Điều này càng đòi hỏi Tổ công tác phải hoạt động liên tục, tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát và thay ca để trực tại chốt 24/24h Lực lượng CSGT hướng dẫn các phương tiện dừng tại điểm kiểm tra thân nhiệt và các khai báo cần thiết Việc hướng dẫn và phân luồng giao thông của Tổ công tác sẽ hạn chế tối đa tình trạng tắc nghẽn giữa các phương tiện lưu thông trên đường Đồng thời, việc này cũng giúp người dân dễ dàng thực hiện các yêu cầu của lực lượng chức năng Cán bộ công an làm nhiệm vụ đã tuyên truyền, giải thích cho những người dân chưa nắm đủ các thông tin về Chỉ thị giãn cách xã hội Từ đó, người dân ý thức và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đặc biệt, mỗi người dân khi qua chốt kiểm dịch đều phải thực hiện khai báo y tế với nhân viên y tế huyện, bao gồm các thông tin như họ tên, quê quán cũng như là lộ trình di chuyển Việc này giúp Tổ công tác có thể kiểm soát và phát hiện kịp thời những trường hợp nghi nhiễm bệnh Các thông tin khai báo về tình trạng sức khỏe của người dân đều được ghi chép đầy đủ và chi tiết Công tác đo thân nhiệt cũng được thực hiện một cách cẩn thận, kết hợp việc sát trùng tay bằng dung dịch cồn sát khuẩn Các nhân viên y tế có mặt 24/24 để đo thân nhiệt cho người dân Tổ công tác tăng cường lực lượng kiểm tra để đảm bảo mọi người dân đều được đo thân nhiệt khi đi qua chốt Ngoài ra, mỗi người dân sau khi hoàn thành khai báo đều được Tổ tuần tra tặng miễn phí một chiếc khẩu trang y tế Dù nhỏ nhưng đây là hành động đẹp và đầy ý nghĩa trong mùa dịch Covid-19 Nhân viên y tế huyện Mỹ Đức phun khử trùng xe ô tô để tránh sự lây lan của vi khuẩn, virus.. Họ đều được trang bị phòng hộ ở mức tối đa, đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ Đại diện Công an huyện Mỹ Đức cho biết, với các trường hợp thân nhiệt ở mức 37-38 độ C sẽ được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức để tiếp tục kiểm tra, theo dõi theo hướng chuyên môn Điều này sẽ giúp Tổ công tác dễ dàng ứng biến khi các tình huống xấu xảy ra

