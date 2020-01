Trong cuộc họp báo diễn ra lúc gần 3h sáng ngày 31-1-2020 (theo giờ Việt Nam) ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu" (ảnh: REUTERS)

Động thái này của WHO diễn ra khi số ca nhiễm virus 2019-nCoV gây bệnh viêm phổi cấp gia tăng như vũ bão. Theo báo South China Morning Post, hiện có 9.692 ca nhiễm bệnh được xác nhận trên thế giới

Tổng số ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc lên tới 98 ca ở 18 nước. Số người tử vong được xác nhận cho tới nay là 213, tất cả đều ở Trung Quốc đại lục (theo Zing)

Có 8 ca bên ngoài Trung Quốc lây từ người sang người, bao gồm ở Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ. Đối với sự lây lan của virus corona, WHO mô tả đây là "sự bùng phát chưa từng có tiền lệ" (theo Zing)

Corona (CoV) là một họ virus lớn, gây bệnh hô hấp từ cảm lạnh thông thường đến nặng, đe dọa tính mạng người bệnh như: Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS-CoV) giai đoạn 2002-2003 và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012. nCoV là chủng virus Corona mới chưa từng biết đến, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh

Khi nhiễm virus corona, bệnh nhân thường có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, cơ thể ớn lạnh, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tính và tử vong. Thời gian ủ bệnh từ 2-14 ngày

Khi bị cảm lạnh hay sốt thông thường, nếu không mắc phải những nhiễm trùng nghiêm trọng, đồng thời được điều trị bằng thuốc theo quy định của bác sĩ, cơ thể sẽ đỡ dần

Thậm chí, nhiều trường hợp người bệnh không cần dùng thuốc, chỉ nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, cảm lạnh sẽ dần thuyên giảm trong vòng từ 3-5 ngày

Tuy nhiên, nếu bạn bị nhiễm virus corona, việc uống thuốc thông thường sẽ không giúp tình trạng bệnh đỡ hơn

Đặc biệt, bên cạnh việc thân nhiệt tăng cao bất thường, virus corona sẽ tấn công mạnh vào hệ hô hấp, gây viêm phổi, dẫn tới tình trạng thiếu oxy và khó thở. Đây chính là dấu hiệu mà cảm lạnh thông thường không có

Do đó, nếu gặp phải những triệu chứng này, chúng ta hãy bình tĩnh phân biệt. An toàn hơn, bạn nên tới bác sĩ để được xét nghiệm và chẩn đoán kịp thời

Trong trường hợp cảm thấy bản thân bạn có thể đang nhiễm virus corona, hãy tuân thủ và thực hiện một số biện pháp như sau (ảnh: CNN)

Cô lập chính mình: Bạn nên hạn chế đến những nơi công cộng, đông người. Thay vào đó, hãy ở trong phòng một mình. Cần giữ cho không khí nơi ở hay làm việc được sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa

Nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp các vật nuôi hay động vật hoang dã

Bên cạnh đó, bạn nên ăn uống một mình cho đến khi các triệu chứng như ho khan, ớn lạnh, mệt mỏi... hoàn toàn biến mất

Đồng thời, chúng ta cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng, nhằm tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống chọi với các triệu chứng bệnh tật

Ngoài ra, hãy đeo khẩu trang cho chính mình và những người trong gia đình để ngừa virus lây lan

Theo các chuyên gia y tế, các loại khẩu trang y tế thông thường cũng có thể giúp người dân phòng tránh lây nhiễm một cách hiệu quả. Loại khẩu trang chuyên dụng N95 chỉ dùng cho nhân viên y tế khi tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân

Vệ sinh cá nhân: Chúng ta cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn, đặc biệt sau khi ho hay hắt hơi, sổ mũi

Khi ho hoặc hắt hơi, cần dùng khăn vải hoặc khăn tay che miệng để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đặc biệt, khăn giấy đã qua sử dụng phải được bỏ vào thùng rác có nắp

Khi có dấu hiệu ho, sốt, nhức đầu... bạn cần uống nhiều nước. Bên cạnh đó, viên sủi vitamin C hay nước cam tươi sẽ giúp bạn bù lại lượng nước đã mất, đồng thời cung cấp năng lượng cho cơ thể

Ở người bình thường, độ bão hòa oxy trong máu chủ yếu khoảng 98. Do đó, hãy tới hiệu thuốc mua máy theo dõi oxy để theo dõi độ bão hòa oxy trong máu. Nếu có xu hướng giảm, có khả năng mắc bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, bạn hãy tới bệnh viện để các bác sĩ làm xét nghiệm và đưa ra chẩn đoán kịp thời

Trong trường hợp viêm phổi do virus corona, hãy tuân theo sự sắp xếp của bệnh viện để cách ly và điều trị thích hợp (ảnh: TTXVN)

