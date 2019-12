Loại mứt đầu tiên thường thấy trên bàn tiếp khách của mỗi gia đình Việt vào dịp Tết Nguyên đán đó là mứt dừa. Bạn có thể làm mứt dừa sợi, mứt dừa viên hoặc mứt dừa ngũ sắc, … Mặc dù có tên gọi và hình thức khác nhau nhưng những loại mứt dừa có cách làm giống nhau

Nguyên liệu làm món mứt dừa bao gồm: dừa non, đường, sữa tươi, các loại vị tạo màu sắc (đối với mứt dừa ngũ sắc) như: cà phê, vani, trà xanh, …

Với dừa non, bạn có thể mua ngay tại chợ, các siêu thị, chọn quả dừa tròn, non sau đó gọt vỏ. Ngâm dừa vào chậu nước, vắt thêm khoảng một nửa quả chanh, vớt ra và thái dừa thành các sợi dài có độ dày khoảng 1 cm. Tiếp tục rửa lại qua nhiều lần nước. Cho dừa vào chần qua nước sôi

Ướp dừa với đường theo tỉ lệ 2:1, 1 kg dừa ướp khoảng 500g đường. Sau khoảng thời gian ngâm từ 2 – 4 tiếng, bạn mang hỗn hợp đi xào. Lưu ý, nên dùng loại chảo dày và trong quá trình xào mứt, người thực hiện cần đảo dừa liên tục để tránh vón cục hoặc bị cháy. Khi bắt đầu cạn, cho sữa tươi hoặc vani vào và tiếp tục khoảng 30 phút. Khi thấy nhiều phấn đường trắng bám quanh sợi dừa thì bạn tắt bếp, đảo lại và chờ dừa nguội. Cuối cùng là đổ dừa ra mâm, dùng tay đảo mứt trước quạt để mứt khô dần

Loại mứt tiếp theo cũng khá được ưa chuộng trong những ngày đầu năm mới đó là mứt cà rốt. Ngoài nguyên liệu chính là cà rốt, thì bạn cần chuẩn bị đường, nước vôi trong và bột vani

Sau khi cạo vỏ, rửa sạch, bạn thái cà rốt thành các miếng nhỏ hình bông hoa hoặc hình vuông sau đó ngâm với nước vôi khoảng 2 – 3 giờ. Tiếp tục đổ cà rốt ra rổ và rửa sạch

Đun nước sôi, chần qua cà rốt, vớt ra rổ, và để ráo nước. Ngâm tiếp cà rốt với đường theo tỷ lệ 1 lớp cà rốt, 1 lớp đường trong khoảng 2 giờ. Sau đó đun hỗn hợp trên ngọn lửa nhỏ, sao cho mứt ngấm đường và không bị cháy. Sử dụng lọ thủy tinh hoặc các loại ni lông để bảo quản

Hay như mứt đu đủ. Với nguyên liệu hết sức đơn giản: đu đủ, nước lá dứa nguyên chất, đường, muối bạn hoàn toàn có thể làm nên món mứt độc lạ

Sau khi gọt vỏ, làm sạch, bạn thái đu đủ thành các sợi nhỏ, ngâm trong nước đá lạnh khoảng 40 phút. Tiếp đó, đổ đu đủ ra rổ và rửa lại bằng nước

Cho đu đủ vào hỗn hợp nước ép lá dứa nấu sôi khoảng 3 – 4 phút, sau đó để một lúc và xả qua bằng nước lạnh. Từ từ cho đu đủ và đường vào chảo đảo đều. Đảo mứt trong khoảng 7 – 10 phút từ lúc bắt đầu tới lúc đường tan, sau đó bật nhỏ lửa và tiếp tục đảo. Khi đường khô và tạo thành chất kết dính bám vào đu đủ thì món mứt của bạn chính thức được hoàn thành

Đối với những người có sở thích ăn đồ chua từ các loại hoa quả như xoài thì việc biến loại quả này thành mứt cho ngày Tết là một ý tưởng không tồi phải không nào. Nguyên liệu của mứt xoài gồm có: xoài xanh, đường trắng và muối

Đầu tiên, bạn thái xoài thành các miếng nhỏ dọc theo chiều quả xoài, sau đó chần khoảng 1 – 2 phút qua nước sôi. Vớt xoài ra, để ráo và ướp với đường khoảng 4 – 5 tiếng. Sau đó, bạn mang hỗn hợp đi đảo. Lưu ý, bạn nên bật lửa nhỏ để miếng xoài ngấm đều đường, không bị gãy hoặc cháy khét

Trong danh sách những loại mứt được ưa chuộng ngày Tết thì không thể bỏ qua loại mứt quất. Để có thể thực hiện thành công mứt quất, bạn cần chuẩn bị: quất, đường, vôi, phèn chua và muối

Rửa sạch quất, dùng dao nhỏ khứa quanh quả. Bóp nhẹ quất sao cho nước chảy ra hết và tách được hạt quất. Tiếp tục cho quất vào ngâm khoảng 4 – 5 tiếng, vớt ra và rửa sạch để loại quả này không còn mùi của vôi

Cho quất vào chần qua với nước phèn chua đun sôi và rửa sạch bằng nước. Ướp quất với đường trong khoảng 30 phút, sau đó đem đi đảo. Đun nhỏ lửa đến khi cạn nước và quất đổi sang màu vàng. Tắt bếp và xếp quất lần lượt lên giá, mang quất đi sấy khô và sử dụng

Thêm một loại mứt ngon bổ và mang hương vị cuốn hút, giúp cho ngày Tết thêm ngọt ngào đó là mứt táo

Loại mứt được thực hiện đơn giản, dễ dàng, bằng các nguyên liệu dễ kiếm như: táo, đường, phèn chua, nước vôi trong

Sau khi làm sạch táo, bạn châm xung quanh loại quả này bằng kim, giúp táo không còn chảy nhớt nữa. Ngâm táo bằng nước vôi khoảng 12 – 15 giờ. Kế tiếp, hòa khoảng 1 thìa nhỏ phèn chua với nước, đun sôi và đổ táo vào ngâm khoảng 2 phút. Sau đó, đổ táo ra rổ và rửa sạch. Mang táo đi đảo theo tỉ lệ một lớp táo xen một lớp đường

