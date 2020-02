Hãy rửa tay thường xuyên bằng nước ấm, xà phòng và nước sát khuẩn để ngăn ngừa virus corona xâm nhập vào cơ thể Để rửa tay đúng cách, trước tiên, bạn cần làm ướt tay bằng nước ấm, xoa nhẹ dung dịch sát khuẩn trong khoảng 20-30 giây …rồi rửa lại thật kỹ dưới vòi nước ấm lần nữa, để đảm bảo chắc chắn rằng, tay bạn không còn sót lại chút dung dịch nào Sau đó, dùng giấy, khăn khô để thấm hết nước trên bề mặt bàn tay Hạn chế đưa tay lên mặt, vùng mắt, mũi và miệng. Bởi virus corona có thể tồn tại trên bề mặt của tay nắm cửa, mặt bàn Chẳng may tay bạn tiếp xúc với virus mà đưa lên mặt thì nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao Vì vậy, hãy cố gắng mở và đóng cửa bằng khuỷu tay hoặc vai của bạn. Nếu vô tình chạm vào, bạn cần rửa tay ngay lập tức Đối với gia đình có người bị ốm, bạn cần vệ sinh thường xuyên: phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, tay nắm cửa, ban công, cầu thang… Đồng thời liên tục khử trùng các đồ vật như máy tính để bàn, đồ chơi hoặc bất kì đồ vật cầm tay nào Khi sử dụng đồ của người khác, chú ý không đưa tay lên mặt và rửa tay ngay sau khi chạm vào đồ vật Luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người ốm và đeo cho họ để tránh lây lan Sử dụng găng tay cao su, ngăng tay y tế để thay khẩu trang cũ, rửa mặt hoặc vệ sinh cơ thể cho người bệnh Ngoài ra, bạn cần mặc áo sơ mi dài tay hoặc trang phục che kín cơ thể khi chăm sóc người ốm Làm sạch mọi thứ bệnh nhân chạm vào như khăn trải giường, khăn tắm, các vật dụng… bằng nước sát khuẩn Luôn đeo găng tay khi rời khỏi nhà và giữ chúng nếu bạn đi xe buýt, máy bay hoặc những không gian công cộng Trong trường hợp giao tiếp xã hội, bạn buộc phải tháo găng tay để bắt tay, nói chuyện hoặc dùng bữa với nhiều người, đừng chạm vào mặt của bạn lúc này, kể cả khi ngứa Lưu ý rằng, hãy rửa tay thật kỹ với xà phòng và nước ấm, chà xát các ngón tay, mu bàn tay trước khi đeo gang tay trở lại Thay găng tay hàng ngày, giặt kỹ và tránh đeo găng tay ẩm. Vì găng tay bẩn hoặc còn ẩm sẽ là điều kiện cho các vi khuẩn phát triển Hạn chế đến những nơi đông người như đình, chùa, lễ hội... bởi virus corona có thể lây qua tiếp xúc Không tiếp xúc gần với những người có triệu chứng giống cảm cúm như ho hoặc hắt hơi, vì đây là biểu hiện cơ bản của dịch viêm phổi do nCoV thuộc loại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp (hình ảnh minh họa người bị cảm cúm) Không dùng chung khăn mặt, khăn tắm với người khác, thậm chí là các thành viên trong gia đình. Đây là cách bảo vệ bản thân và mọi người trong nhà một cách tốt nhất Giặt tất cả khăn hai lần một tuần, bởi nếu khăn ẩm, có mùi thì sẽ khiến các loại vi khuẩn, sán và virus có cơ hội tấn công Tăng sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là các đối tượng miễn dịch kém như người già và trẻ nhỏ. Cách hiệu quả nhất là thiết lập bữa ăn khoa học và đều đặn, ăn nhiều trái cây Bởi trong các loại quả có chứa rất nhiều vitamin (C, D, E…) giúp cơ thể bạn có sức khỏe và hệ miễn dịch tốt hơn Hãy sát khuẩn đường hô hấp thường xuyên bằng phương pháp đơn giản, súc miệng với nước muối sinh lý 2-3 lần mỗi ngày Đặc biệt cần vệ sinh 3 cơ quan thứ yếu đi vào hệ hô hấp gồm mắt, mũi, tai bằng dung dịch rửa chuyên dụng để làm sạch bụi bẩn và chống khô niêm mạc Bên cạnh đó, bạn có thể ngậm kẹo chứa eucalyptol, menthol, tinh dầu gừng - tần - quế để làm ấm, thông họng, giúp cơ thể khỏe mạnh và sảng khoái hơn

