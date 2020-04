Máy rửa tay “Dũng sỹ diệt khuẩn” của kỹ sư Võ Trường Tiến, giảng viên trường Đại học Phạm Văn Đồng ở Quảng Ngãi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân





“Dũng sỹ diệt khuẩn” được biết đến là máy rửa tay tự động, vừa giúp làm sạch tay nhanh chóng, vừa tiết kiệm đáng kể lượng dung dịch sử dụng so với các phương pháp truyền thống





Điểm đặc biệt của máy rửa tay này còn nằm ở việc các thiết bị giúp cấu thành nên đều rất đơn giản, dễ mua, giá thành rẻ và việc modul lắp đặt cũng không quá phức tạp





Tính năng chào hỏi, cảm ơn, và tuyên truyền người dân thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế tiếp tục được kỹ sư Võ Trường Tiến cải tiến





Hiện, máy rửa tay “Dũng sỹ diệt khuẩn” được lắp đặt ở rất nhiều khu vực như: bệnh viện, chốt kiểm soát y tế, chợ Quảng Ngãi…





Trước đó, những chiếc máy rửa tay do các thầy cô Khoa Điện – Điện lạnh, Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên sáng chế cũng đã đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19





Xuất phát từ mong muốn ngăn chặn sự lây nhiễm chéo, khi người dân thường xuyên chạm vào các vật dụng để có thể rửa tay, đồng thời là việc hạn chế rác thải ra môi trường và tiết kiệm dung dịch, các thầy cô Khoa Điện – Điện lạnh đã sáng chế ra máy rửa tay tự động





Chiếc máy có thiết kế nhỏ gọn, được treo cố định trên tường





Ngoài ra, chức năng cảm biến tự động giúp phun dung dịch sát khuẩn khô lên tay người sử dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng





Tại Đồng Tháp, chiếc máy rửa tay tự động đặt tại siêu thị Co.opmart Sa Đéc, do chính nhân viên bảo trì tại đây sáng chế cũng đã nhận được sự thu hút





Chiếc máy rửa tay tự động được chế tạo, cải tiến dựa trên chiếc máy rửa tay bằng xà phòng đã hỏng, được lắp thêm khay đựng dung dịch sát khuẩn và van 1 chiều để người dùng có thể dễ dàng sử dụng





Còn tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, sáng chế độc đáo được đón nhận và áp dụng trong việc phòng chống dịch bệnh đó là thiết bị đo thân nhiệt không tiếp xúc





Thiết bị có khả năng lấy mẫu nhanh, trung bình thời gian đo nhiệt độ một người mất khoảng từ 2 – 3 giây





Thời gian đo rút ngắn, tuy nhiên kết quả đo thân nhiệt vẫn đảm bảo độ chính xác cao





Ngoài ra, với đặc điểm của thiết bị, nhân viên trực kỹ thuật không cần tiếp xúc trực tiếp với người đo, thông tin sẽ được hiển thị trên hai màn hình, giúp cả nhân viên y tế và người đo có thể nắm được





Thiết bị được chế tạo từ các linh kiện đơn giản và tổng thời gian để hoàn thiện, chế tạo thành công thiết bị đo thân nhiệt này được nhóm thực hiện trong vòng 3 ngày





Một sáng chế mới lạ về những chiếc mũ ngăn giọt bắn phòng tránh sự lây lan dịch bệnh Covid-19 của cô giáo Phạm Thị Hồng Vân (giáo viên Trường THCS Trần Mai Ninh, Thanh Hóa) gây ấn tượng đặc biệt





Các nguyên liệu để làm nên mũ ngăn giọt bắn phòng Covid-19 bao gồm: mica trắng, dây chun, băng dính…





Sau khi nghiên cứu các công đoạn, cô Vân bắt tay vào làm và tổng thời gian hoàn thành một chiếc mũ là khoảng hơn 10 phút





Được biết, cô đã hoàn thành và gửi tặng 400 chiếc mũ đến các đơn vị phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thanh Hóa. Hiện, cô đang tiếp tục hoàn thành 100 chiếc mũ còn lại để tặng cho một đơn vị khác ở Hà Nội





