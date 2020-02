Mới đây nhất là thông tin 260 container hàng nông sản nằm lại cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn do chính sách ngừng thông quan hàng hóa của Trung Quốc trong đợt dịch virus corona





Trước đó, ngày 31-1-2019, quan chức Trung Quốc đã thông báo dừng thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu nhằm kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lây lan nhanh chóng của dịch bệnh





Việc ùn ứ 260 xe container tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn được lý giải bởi việc không nắm bắt tình hình hoặc có những trường hợp các xe chưa cập nhật thông tin trong quá trình di chuyển về cửa khẩu





Ngoài ra, việc vận chuyển ồ ạt các xe container hàng nông sản lên cửa khẩu còn bởi việc tiêu thụ ở thị trường trong nước kém, và người dân hy vọng vào việc thông quan từ phía Trung Quốc





Trong các loại mặt hàng nông sản thì thanh long là một trong những loại hoa quả được vận chuyển, đưa lên cửa khẩu nhiều nhất, đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch bệnh virus corona này





Trung bình mỗi ngày có khoảng 15 – 20 xe container chở thanh long lên cửa khẩu. Được biết, giá của loại quả này trước tết khá cao, khoảng 35.000 đồng/kg. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giá thanh long giảm xuống còn từ 3.000 – 4.000 đồng/kg





Thanh long ruột đỏ vốn là loại quả được ưa chuộng dịp trước Tết Nguyên đán, có giá khoảng hơn 40.000 đồng/kg. Song, hiện nay, loại quả này có lượng tiêu thụ chậm, mức giá giảm xuống còn 10.000 đồng/kg





Giá giảm, lượng tiêu thụ thấp, khó khăn chồng chất khó khăn khi lượng thu hoạch thanh long tiếp tục tăng lên. Theo kết quả rà soát của Bộ NN&PTNT, từ nay đến hết 8-2, lượng thu hoạch loại quả này tại Long An khoảng 21.600 tấn. Từ 8-2 đến 28-2, thu hoạch khoảng 54.000 tấn





Mặt hàng nông sản bị giảm giá mạnh kế tiếp đó là dưa hấu. Gía thu mua tại vườn khoảng từ 800 – 1.000 đồng/kg. Thương lái bán đến tay người tiêu dùng tại một số tỉnh ở miền Bắc với mức giá từ 3.000 – 4.500 đồng/kg





Dưa hấu tại các tỉnh Tây Nguyên đang vào chính vụ thu hoạch. Việc chất đống dưa hấu, “bán đổ bán tháo” tại các lề đường, vỉa hè nhằm tiêu thụ được số lượng dưa đó, tuy nhiên, người dân phải chịu lỗ không hề nhỏ





Các mặt hàng khác như bí đỏ cũng bị giảm giá mạnh, lượng tiêu thụ giảm đáng kể. So với mức giá xuất sang Trung Quốc trước dịch bệnh là khoảng từ 5.000 – 6.000 đồng/kg thì nay giá bí đỏ còn 2.500 – 3.000 đồng/kg





Cũng giống như bí đỏ, khoai lang được thu mua với giá 7.000 – 8.000 đồng/kg trước đợt dịch virus corona thì nay giảm xuống còn một nửa





Các loại quả khác như: xoài, sầu riêng, mít… cũng bị mất giá đáng kể. Nguyên nhân là bởi việc bảo quả những mặt hàng nông sản này thấp, dưới 15 ngày, cùng với đó là việc ngừng thông quan hàng hóa đã dẫn đến lượng cung trên thị trường tăng, lượng cầu giảm, do đó bị rớt giá nhanh chóng





Trung quốc được biết đến là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 26,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chính vì thế mà việc ngừng thông quan hàng hóa trong đợt dịch virus corona đã ảnh hưởng rất lớn tới thị trường nông sản Việt





Trước tình hình đó, dẫn quan điểm của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh trên báo Hải quan: Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương vụ tại nước ngoài tổ chức các hoạt động tìm kiếm và kết nối với các khách hàng mới để góp phần chuyển hướng xuất khẩu sang một số thị trường mới





Ngoài ra, nông dân cũng cần có những biện pháp riêng để thay đổi tiến độ thu hoạch của các loại trái cây, giảm tình trạng giải cứu hoặc ùn ứ tại các cửa khẩu

Mới đây nhất là thông tin 260 container hàng nông sản nằm lại cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn do chính sách ngừng thông quan hàng hóa của Trung Quốc trong đợt dịch virus corona





Trước đó, ngày 31-1-2019, quan chức Trung Quốc đã thông báo dừng thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu nhằm kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lây lan nhanh chóng của dịch bệnh





Việc ùn ứ 260 xe container tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn được lý giải bởi việc không nắm bắt tình hình hoặc có những trường hợp các xe chưa cập nhật thông tin trong quá trình di chuyển về cửa khẩu





Ngoài ra, việc vận chuyển ồ ạt các xe container hàng nông sản lên cửa khẩu còn bởi việc tiêu thụ ở thị trường trong nước kém, và người dân hy vọng vào việc thông quan từ phía Trung Quốc





Trong các loại mặt hàng nông sản thì thanh long là một trong những loại hoa quả được vận chuyển, đưa lên cửa khẩu nhiều nhất, đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch bệnh virus corona này





Trung bình mỗi ngày có khoảng 15 – 20 xe container chở thanh long lên cửa khẩu. Được biết, giá của loại quả này trước tết khá cao, khoảng 35.000 đồng/kg. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giá thanh long giảm xuống còn từ 3.000 – 4.000 đồng/kg





Thanh long ruột đỏ vốn là loại quả được ưa chuộng dịp trước Tết Nguyên đán, có giá khoảng hơn 40.000 đồng/kg. Song, hiện nay, loại quả này có lượng tiêu thụ chậm, mức giá giảm xuống còn 10.000 đồng/kg





Giá giảm, lượng tiêu thụ thấp, khó khăn chồng chất khó khăn khi lượng thu hoạch thanh long tiếp tục tăng lên. Theo kết quả rà soát của Bộ NN&PTNT, từ nay đến hết 8-2, lượng thu hoạch loại quả này tại Long An khoảng 21.600 tấn. Từ 8-2 đến 28-2, thu hoạch khoảng 54.000 tấn





Mặt hàng nông sản bị giảm giá mạnh kế tiếp đó là dưa hấu. Gía thu mua tại vườn khoảng từ 800 – 1.000 đồng/kg. Thương lái bán đến tay người tiêu dùng tại một số tỉnh ở miền Bắc với mức giá từ 3.000 – 4.500 đồng/kg





Dưa hấu tại các tỉnh Tây Nguyên đang vào chính vụ thu hoạch. Việc chất đống dưa hấu, “bán đổ bán tháo” tại các lề đường, vỉa hè nhằm tiêu thụ được số lượng dưa đó, tuy nhiên, người dân phải chịu lỗ không hề nhỏ





Các mặt hàng khác như bí đỏ cũng bị giảm giá mạnh, lượng tiêu thụ giảm đáng kể. So với mức giá xuất sang Trung Quốc trước dịch bệnh là khoảng từ 5.000 – 6.000 đồng/kg thì nay giá bí đỏ còn 2.500 – 3.000 đồng/kg





Cũng giống như bí đỏ, khoai lang được thu mua với giá 7.000 – 8.000 đồng/kg trước đợt dịch virus corona thì nay giảm xuống còn một nửa





Các loại quả khác như: xoài, sầu riêng, mít… cũng bị mất giá đáng kể. Nguyên nhân là bởi việc bảo quả những mặt hàng nông sản này thấp, dưới 15 ngày, cùng với đó là việc ngừng thông quan hàng hóa đã dẫn đến lượng cung trên thị trường tăng, lượng cầu giảm, do đó bị rớt giá nhanh chóng





Trung quốc được biết đến là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 26,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chính vì thế mà việc ngừng thông quan hàng hóa trong đợt dịch virus corona đã ảnh hưởng rất lớn tới thị trường nông sản Việt





Trước tình hình đó, dẫn quan điểm của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh trên báo Hải quan: Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương vụ tại nước ngoài tổ chức các hoạt động tìm kiếm và kết nối với các khách hàng mới để góp phần chuyển hướng xuất khẩu sang một số thị trường mới





Ngoài ra, nông dân cũng cần có những biện pháp riêng để thay đổi tiến độ thu hoạch của các loại trái cây, giảm tình trạng giải cứu hoặc ùn ứ tại các cửa khẩu