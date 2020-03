Dịch vụ tảo mộ online trong những ngày gần đây đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các gia đình, bởi ngày Tết thanh minh đang đến gần, cụ thể là vào ngày 5-4 (tức 13-3 âm lịch)





Thay vì việc tập trung trực tiếp để thực hiện các nghi lễ cúng bái người đã khuất thì nay, các gia đình có thể đặt dịch vụ, và nhân viên nghĩa trang sẽ thực hiện đầy đủ các nghi lễ thay cho người nhà





Thông qua website được cung cấp sẵn bởi nghĩa trang, người nhà của người đã mất chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản như: điền thông tin, tên tuổi, phần mộ, sau đó chọn các hình thức như: thắp hương, lễ, gửi hoa…





Các sản phẩm cụ thể, bảng giá hiện ra đầy đủ trên website, khách hàng chọn đặt, chuyển khoản thanh toán. Sau đó, nhân viên tại nghĩa trang sẽ tổng hợp thông tin, thực hiện các nghi lễ cúng bái, chụp ảnh, quay phim và gửi cho khách hàng

Được biết, dịch vụ tảo mộ online đã diễn ra nhiều năm nay, chủ yếu áp dụng cho những người ở xa, có việc bận không thể về kịp để cúng bái người đã mất vào dịp lễ tết. Tuy nhiên, giữa mùa dịch Covid-19 thì dịch vụ này lại nở rộ, là sự lựa chọn của nhiều gia đình

Không chỉ có tảo mộ online, trước đó, dịch vụ "đi chợ tại gia" cũng gây xôn xao dư luận





Việc mua sắm qua mạng vừa giúp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, vừa hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19





Chỉ cần gõ những cụm từ khóa như: Đi chợ nhanh, đi chợ giúp bạn… trên Google hoặc các mạng xã hội khác như: Facebook, Zalo… thì người dùng có thể thu về nhiều kết quả khác nhau, sau đó lựa chọn và đặt hàng qua trang website uy tín





Các mặt hàng bán online phong phú, đa dạng, đầy đủ từ: thực phẩm, đồ gia dụng, đến các đồ may mặc… giúp khách hàng thỏa sức lựa chọn





Mọi cách thức giao dịch, thanh toán được thực hiện qua các bước đơn giản, dễ dàng và đặc biệt là khách hàng được giao sản phẩm tận nhà





Hay như dịch vụ cho thuê máy chơi game, cục phát wifi tại nhà để đảm bảo an toàn cho mọi người trong mùa dịch cũng được triển khai





Theo đó, tùy từng loại máy và các thiết bị đi kèm sẽ có mức thuê khác nhau, dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/ngày. Cùng với đó, khách hàng phải đặt cọc số tiền tương ứng với tiền máy, từ 1 – 3 triệu đồng





Ngoài ra, tại một số quán game còn áp dụng thời gian dài hơn như 1 tuần hoặc 1 tháng đối với những người thuê có nhu cầu sử dụng lâu hơn





Các loại cục phát wifi cũng thu hút nhiều người sử dụng trong mùa dịch để đảm bảo công việc, học tập không bị gián đoạn





Còn đối với những gia đình có trẻ nhỏ, nhu cầu tìm kiếm dịch vụ người trông trẻ cũng tăng cao trong mùa dịch Covid-19





Do đó, giá của dịch vụ tăng nhanh, được tính theo số giờ làm việc hoặc một ngày làm, khác với thời điểm trước dịch bệnh là tính theo tháng





