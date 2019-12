Vụ việc xảy ra tại tỉnh Bình Dương vào tối ngày 22-12 khi người con trai cả của anh Nguyễn Văn T và chị Đỗ Thị Kim Th (cùng SN 1981) là Nguyễn Hoàng Kh (SN 2001) vừa chiết xăng từ can 10 lít vào xe máy, vừa ngậm điếu thuốc lá thì ngọn lửa bùng phát





Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm gian bếp và lan ra ngoài khiến cho anh T và vợ đang ở trong nhà cũng bị bỏng nặng





Con trai út là Nguyễn Hoàng K (SN 2003) thấy bố mẹ và anh trai bị thương nên đã lao vào cứu và bị bỏng ở hai chân. Thao kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ba bệnh nhân là anh T, chị Th và cháu Nguyễn Hoàng Kh bị bỏng nặng toàn thân, từ 97% - 100%, độ 2, độ 3





Trước đó, vào đầu tháng 8-2019, một vụ việc bỏng cồn thương tâm xảy ra ở cơ sở trông trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã khiến 3 cháu nhỏ bị thương nặng





Cơ sở do chị Nguyễn Thị Khoát (29 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam) làm chủ. Và sự việc xảy ra vào chiều ngày 9-8 khi lớp học gồm 25 cháu nhỏ đang được học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Các cô giáo dùng cồn đổ vào mâm làm dụng cụ, sau đó châm lửa nhưng không may có gió lớn thổi từ cửa sổ vào và tạt vào người 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng





Hai cô giáo dạy trong lớp đã dùng khăn ướt, trùm lên người các bé rồi đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Lê Quang Thảo, Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia cho biết: Diện tích bỏng của 3 bé có độ tuổi từ 3 – 5 tuổi lên tới 50-60%, tất cả các bé đều vào viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng





Một vụ cháy khác do chập điện vào ngày 12-4 tại bốn nhà xưởng ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận





Theo kết quả điều tra của lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện từ nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác. Sau đó đám cháy lan rộng sang ba khu vực: kho lạnh, xưởng làm hạt chống ẩm, kho chứa đồ gỗ mộc thành phần





Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ứng cứu. Song, do việc bốn nhà xưởng nằm sâu trong khu dân cư và có nhiều vật liệu dễ cháy nên phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ thì đám cháy mới được dập hoàn toàn





Bốn khu vực với tổng diện tích khoảng 900 m2 bị thiêu rụi, 8 nạn nhân tử vong





Như vậy có thể thấy, nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ do chập điện, cồn hoặc xăng là rất lớn. Và khi xảy ra hỏa hoạn thì cần tìm những biện pháp ứng cứu phù hợp, giúp nhanh chóng dập lửa, khắc phục được hậu quả





Phương pháp đầu tiên đó là dùng chăn chiên chữa cháy. Chăn chiên mềm, dễ thấm nước vì vậy có tác dụng dập lửa rất tốt. Khi bắt đầu xuất hiện những đám cháy nhỏ, người dân có thể nhúng chăn cho thấm đều nước, sau đó phủ lên đám cháy để ngăn cách đám cháy với môi trường bên ngoài. Với cách làm này giúp nhiệt độ giảm nhanh, đám cháy sẽ được dập





Đối với một số vụ cháy do xăng, dầu, thì bạn không nên sử dụng nước để dập lửa. Bởi xăng nhẹ hơn nước, không tan trong nước và rất dễ gây cháy. Việc làm này không những không thu được kết quả tốt mà ngược lại còn khiến cho đám cháy lan rộng hơn





Cách dập lửa hiệu quả tiếp theo đó là sử dụng cát. Cát dễ tìm, với giá thành rẻ, có tác dụng hấp thụ nhiệt, giúp dập lửa tốt





Hay sử dụng hệ thống chữa cháy bằng bọt foam cũng sẽ giúp cho các đám cháy bằng xăng dầu nhanh được dập đi hơn. Loại bọt foarm có khối lượng lớn, tính bền, chứa nhiều không khí và đặc biệt là có tỷ trọng nhỏ hơn xăng, dầu, nước





Còn đối với các thiết bị điện sinh hoạt, để tránh gây ra hỏa hoạn do chập điện, cháy… thì bạn nên lưu ý một số điểm sau. Không sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện năng vượt mức cùng một lúc





Lắp đặt đầy đủ các thiết bị bảo vệ như: aptomat, cầu dao, cầu chì…





Đóng, ngắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết khi ra khỏi nhà. Và đối với các trường hợp cháy lớn thì cần báo động cho mọi người xung quanh, sử dụng bình chữa cháy và gọi điện đến lực lượng phòng cháy chữa cháy để được ứng cứu kịp thời





