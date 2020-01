Chúng ta đều biết rằng, các loại củ, quả cứng hơn nên nếu bỏ chung chúng có thể khiến rau lá nhanh bị dập, úng. Tuy nhiên, rất nhiều người lại không lưu ý vấn đề này trong quá trình bảo quản các loại rau, củ

Mặt khác, tủ lạnh có thể làm mát rau nhưng lại hút ẩm cực mạnh, đồng nghĩa với việc rau không hấp thu đủ độ ẩm cần thiết, khiến các rau lá dễ bị khô, héo

Để tránh được tình trạng rau lá bị dập nát, chúng ta nên tách rau riêng với với các loại củ, quả. Mặt khác, hãy nên để rau vào một túi bóng cùng với một chiếc khăn ướt trước khi cho vào tủ để rau hút ẩm và tươi lâu

Đối với một số loại rau thơm nhanh bị hư hỏng dù đã được bảo quản rất kỹ như: ngò, húng quế, húng lủi… chúng ta nên cắt bỏ phần gốc rễ của các loại rau thơm, giữ cho lá khô ráo

Sau đó, cho nước vào lọ thủy tinh rồi cắm các loại rau thơm vào và để ở nhiệt độ thường. Trong trường hợp bảo quản trong tủ lạnh thì nên dùng bao ni lông gói kín, trách tình trạng rau bị hút ẩm

Nhiều người thường mắc phải sai lầm khi bảo quản các loại rau nhiều lá như: rau cải, rau muống, cải bắp, súp lơ… là rửa sạch chúng trước khi cho vào tủ lạnh

Trên thực tế, chúng ta không nên rửa rau trước khi để vào tủ lạnh. Cách làm này sẽ khiến rau héo và úa nhanh hơn, hơi nước sẽ làm chúng bị nát

Thay vào đó, khi vừa mua về, chúng ta nên gói rau lại bằng giấy báo để rau đỡ bị ẩm quá và cho vào tủ lạnh. Khi ăn, bỏ ra chế biến, nhặt bỏ phần lá úa như rau vừa mua về

Cũng giống với dưa hấu, cà chua rất nhạy cảm với khí ethylene từ các loại rau hay củ quả khác thoát ra, nếu không được bảo quản đúng cách, loại quả này sẽ nhanh chín và hư, hỏng

Khi bảo quản cà chua, đặc biệt là cà chua chín, chúng ta cần lưu giữ chúng trong thùng kín và để trong tủ lạnh

Nhiệt độ lạnh sẽ làm chậm sự thay đổi về màu sắc, hương vị và quá trình tiêu hủy chất dinh dưỡng của cà chua. Ngoài ra, cũng cần tránh để cà chua chín gần các loại rau khác

Cà rốt là một loại củ được không ít gia đình lựa chọn để chống ngán trong ngày Tết. Tuy nhiên, việc bảo quản cà rốt đúng cách là điều không phải bà nội trợ nào cũng làm được

Sau khi mua cà rốt về nếu không dùng ngay thì chúng ta không nên rửa, vì nước có thể làm chúng nhanh ủng. Thay vào đó, hãy nên cắt sạch cuống lá rồi để cà rốt trong rổ nơi thoáng mát

Dù không nhanh hỏng như các loài rau, củ khác nhưng dưa chuột là một loại thực phẩm nhiều vitamin và nước nên chúng cần được bảo quản cẩn thận để giữ độ tươi

Đối với loại quả này, chúng ta nên lấy một cái bát to rồi cho nước vào. Cắm phần cuống quả dưa xuống nước ngập độ 1/3 quả dưa. Mỗi ngày nhớ thay nước một lần để giúp dưa chuột không bị úng

So với các loại rau củ khác, khoai tây rất dễ bị mọc mầm, nếu ăn phải, con người có thể bị ngộ độc. Tuy nhiên, nếu biết bảo quản đúng cách, một củ khoai tây vẫn thơm ngon trong cả tháng

Khi mua về, chúng ta nên để khoai tây ở nơi thông thoáng, tránh xa ánh sáng và độ ẩm – những điều kiện có thể khiến khoai tây mọc mầm hoặc hư thối

Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản khoai tây là dưới 10 độ C. Ở nhiệt độ này, khoai có thể tươi trong vài tháng nếu được bảo quản đúng cách, tuy nhiên, nếu để ở nhiệt độ quá thấp cũng sẽ khiến khoai tay nhanh bị hỏng

Chuối là một loại hoa quả cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, chuối còn là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol trong máu. Thế nhưng không giống các loại hoa quả khác, chuối đã chín thì rất nhanh hỏng

Để giữ chuối được lâu hơn trong tủ lạnh, chúng ta nên dùng màng bọc thực phẩm để gói kín phần nùm của chúng. Mặt khác, chúng ta cũng có thể bỏ chúng vào túi zip, hút chân không và cho vào ngăn mát của tủ lạnh

Chúng ta cũng nên lưu ý những loại rau củ, quả không nên cho vào tủ lạnh là: quả bơ, mơ, tỏi, kiwi, hành tây, lê, đào, mận, dứa. Hãy bảo quản chúng ở nhiệt độ phòng trừ khi thời tiết quá nóng

Những loại rau như súp lơ, cần tây hay xà lách nên được bọc bằng giấy bạc để lưu giữ được lâu hơn. Còn đối với những rau, củ, quả khác, các bạn lưu ý rằng chỉ nên bảo quản trong vòng từ 2 đến 5 ngày mà thôi

Chúng ta đều biết rằng, các loại củ, quả cứng hơn nên nếu bỏ chung chúng có thể khiến rau lá nhanh bị dập, úng. Tuy nhiên, rất nhiều người lại không lưu ý vấn đề này trong quá trình bảo quản các loại rau, củ

Mặt khác, tủ lạnh có thể làm mát rau nhưng lại hút ẩm cực mạnh, đồng nghĩa với việc rau không hấp thu đủ độ ẩm cần thiết, khiến các rau lá dễ bị khô, héo

Để tránh được tình trạng rau lá bị dập nát, chúng ta nên tách rau riêng với với các loại củ, quả. Mặt khác, hãy nên để rau vào một túi bóng cùng với một chiếc khăn ướt trước khi cho vào tủ để rau hút ẩm và tươi lâu

Đối với một số loại rau thơm nhanh bị hư hỏng dù đã được bảo quản rất kỹ như: ngò, húng quế, húng lủi… chúng ta nên cắt bỏ phần gốc rễ của các loại rau thơm, giữ cho lá khô ráo

Sau đó, cho nước vào lọ thủy tinh rồi cắm các loại rau thơm vào và để ở nhiệt độ thường. Trong trường hợp bảo quản trong tủ lạnh thì nên dùng bao ni lông gói kín, trách tình trạng rau bị hút ẩm

Nhiều người thường mắc phải sai lầm khi bảo quản các loại rau nhiều lá như: rau cải, rau muống, cải bắp, súp lơ… là rửa sạch chúng trước khi cho vào tủ lạnh

Trên thực tế, chúng ta không nên rửa rau trước khi để vào tủ lạnh. Cách làm này sẽ khiến rau héo và úa nhanh hơn, hơi nước sẽ làm chúng bị nát

Thay vào đó, khi vừa mua về, chúng ta nên gói rau lại bằng giấy báo để rau đỡ bị ẩm quá và cho vào tủ lạnh. Khi ăn, bỏ ra chế biến, nhặt bỏ phần lá úa như rau vừa mua về

Cũng giống với dưa hấu, cà chua rất nhạy cảm với khí ethylene từ các loại rau hay củ quả khác thoát ra, nếu không được bảo quản đúng cách, loại quả này sẽ nhanh chín và hư, hỏng

Khi bảo quản cà chua, đặc biệt là cà chua chín, chúng ta cần lưu giữ chúng trong thùng kín và để trong tủ lạnh

Nhiệt độ lạnh sẽ làm chậm sự thay đổi về màu sắc, hương vị và quá trình tiêu hủy chất dinh dưỡng của cà chua. Ngoài ra, cũng cần tránh để cà chua chín gần các loại rau khác

Cà rốt là một loại củ được không ít gia đình lựa chọn để chống ngán trong ngày Tết. Tuy nhiên, việc bảo quản cà rốt đúng cách là điều không phải bà nội trợ nào cũng làm được

Sau khi mua cà rốt về nếu không dùng ngay thì chúng ta không nên rửa, vì nước có thể làm chúng nhanh ủng. Thay vào đó, hãy nên cắt sạch cuống lá rồi để cà rốt trong rổ nơi thoáng mát

Dù không nhanh hỏng như các loài rau, củ khác nhưng dưa chuột là một loại thực phẩm nhiều vitamin và nước nên chúng cần được bảo quản cẩn thận để giữ độ tươi

Đối với loại quả này, chúng ta nên lấy một cái bát to rồi cho nước vào. Cắm phần cuống quả dưa xuống nước ngập độ 1/3 quả dưa. Mỗi ngày nhớ thay nước một lần để giúp dưa chuột không bị úng

So với các loại rau củ khác, khoai tây rất dễ bị mọc mầm, nếu ăn phải, con người có thể bị ngộ độc. Tuy nhiên, nếu biết bảo quản đúng cách, một củ khoai tây vẫn thơm ngon trong cả tháng

Khi mua về, chúng ta nên để khoai tây ở nơi thông thoáng, tránh xa ánh sáng và độ ẩm – những điều kiện có thể khiến khoai tây mọc mầm hoặc hư thối

Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản khoai tây là dưới 10 độ C. Ở nhiệt độ này, khoai có thể tươi trong vài tháng nếu được bảo quản đúng cách, tuy nhiên, nếu để ở nhiệt độ quá thấp cũng sẽ khiến khoai tay nhanh bị hỏng

Chuối là một loại hoa quả cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, chuối còn là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol trong máu. Thế nhưng không giống các loại hoa quả khác, chuối đã chín thì rất nhanh hỏng

Để giữ chuối được lâu hơn trong tủ lạnh, chúng ta nên dùng màng bọc thực phẩm để gói kín phần nùm của chúng. Mặt khác, chúng ta cũng có thể bỏ chúng vào túi zip, hút chân không và cho vào ngăn mát của tủ lạnh

Chúng ta cũng nên lưu ý những loại rau củ, quả không nên cho vào tủ lạnh là: quả bơ, mơ, tỏi, kiwi, hành tây, lê, đào, mận, dứa. Hãy bảo quản chúng ở nhiệt độ phòng trừ khi thời tiết quá nóng

Những loại rau như súp lơ, cần tây hay xà lách nên được bọc bằng giấy bạc để lưu giữ được lâu hơn. Còn đối với những rau, củ, quả khác, các bạn lưu ý rằng chỉ nên bảo quản trong vòng từ 2 đến 5 ngày mà thôi