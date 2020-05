Ít ai biết rằng, trong ánh nắng có 80% là tia UV, chúng là tác nhân phát sinh ra oxy hoạt tính khiến tế bào da bị tổn thương nghiêm trọng và gây lão hóa nhanh chóng Trong những ngày nắng gắt, bạn nên sử dụng kem chống nắng thường xuyên, nhất là những người thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Bởi, trong kem chống nắng có chứa các hợp chất có tác dụng bảo vệ lớp biểu bì khỏi tia UV, giúp giảm thiểu các các tác nhân gây ra nếp nhăn, đốm nâu, ung thư da...

Nhiều người thường hay nghĩ rằng, chỉ cần thoa kem chống nắng 1 lần/ngày là đủ. Tuy nhiên, trên thực tế, kem chống nắng chỉ có tác dụng từ 2-3 giờ đồng hồ và chúng sẽ bị hao hụt khi cọ xát vào quần áo

Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên thoa lại kem chống nắng nhiều lần trong ngày



Bạn cũng cần chú ý đến liều lượng của kem chống nắng. Nếu bôi quá nhiều, ngoài việc gây lãng phí thì kem chống nắng sẽ bít tắc lỗ chân lông, thẩm thấu và khiến da bị nổi mụn

Ngược lại, nếu tiết kiệm sử dụng quá ít thì hiệu quả chống nắng không cao

Do đó, để kem chống nắng có tác dụng tốt nhất, bạn nên bôi một lớp mỏng khoảng 2mg/cm2

Là vùng da dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài, mặt là được cho mà một trong những vùng da nhạy cảm nhất cơ thể, do đó, việc bảo vệ da mặt khỏi ánh nắng là điều vô cùng cần thiết

Hằng ngày, dù có ra nắng hay không, chúng ta đều nên thoa đều kem chống nắng tại vùng mặt mỗi ngày để tươi sáng và mịn màng hơn

Bạn cũng cần sử dụng kem chống nắng cho vùng da quanh mắt và vùng cổ để ngăn ngừa và tránh xuất hiện nếp nhăn cũng như giúp da không bị khô

Bên cạnh đó, bạn đừng quên thoa kem chống nắng cho những bộ phận trên cơ thể thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như cánh tay, bắp chân, vai...



Thời gian sử dụng cũng là một trong những yếu tố để kem chống nắng có thể phát huy được hết tác dụng của mình

Nếu thoa trước khi ra ngoài quá lâu hoặc đến khi đi mới thoa thì sẽ khiến các tia tử ngoại sẽ dễ dàng tấn công làn da

Bạn nên thoa kem chống nắng từ 15-30 phút trước khi ra nắng, đây là khoảng thời gian chuẩn nhất để giúp các dưỡng chất thẩm thấu hoàn toàn vào da và tạo ra “hàng rào vững chắc” để ngăn cản tia UV

Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý làm sạch cơ thể trước khi bắt tay vào việc thoa kem chống nắng

Điều này sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn, ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ gây mụn và da sẽ dễ dàng hấp thụ những dưỡng chất có trong kem

Bên cạnh đó, khi mua kem chống nắng, bạn nên mua các loại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của những thương hiệu mỹ phẩm uy tín

Tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, chúng không những không phát huy tác dụng chống nắng hiệu quả mà còn gây nên những tổn hại trên da của bạn

Bạn nên lựa chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF 20 – 30 đối với làn da sáng, và các loại có chỉ số SPF dưới 20 cho làn da sẫm

Mặc dù kem chống nắng bảo vệ da khỏi các tác nhân nguy hiểm khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời nhưng bạn cũng không nên phó mặc làn da của mình vào kem chống nắng hoàn toàn

Do đó, ngoài việc thoa kem chống nắng, bạn cần phải kết hợp một số biện pháp như: hạn chế ra nắng từ 10-15 giờ, luôn che chắn cẩn thận bằng quần áo dày, uống nhiều nước… để phát huy hiệu quả của sản phẩm

