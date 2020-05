Nước chiếm ít nhất 60% trong cơ thể, giúp duy trì cân bằng chất lỏng, hỗ trợ vận chuyển chất dinh dưỡng, điều chỉnh nhiệt độ, tiêu hóa

Việc uống đủ nước hằng ngày giúp chúng ta giảm căng thẳng, làm đẹp da, giải độc cơ thể, cải thiện lưu thông máu...

Vào mùa hè chúng ta đổ mồ hôi nhiều hơn, điều này sẽ khiến cơ thể bị mất nước

Vì vậy, cơ thể cần được cung cấp nhiều nước hơn để bù đắp lượng nước đã mất đi. Vào mùa hè, bạn nên uống ngay cả lúc không cảm thấy khát, mỗi ngày cần uống từ 2,5 đến 3 lít nước để cơ thể được ổn định

Bên cạnh đó, bạn có thể uống thêm các loại nước mát có chức năng giải nhiệt như nước rau má, lá vối, sắn dây, nước mía, nước chanh… để cung cấp thêm chất khoáng và vitamin cho cơ thể

Đồ chiên xào luôn là một món khoái khẩu và rất hấp dẫn đối với nhiều người bởi màu sắc và hương vị, nhưng ít ai biết rằng, loại thực phẩm này lại có quá nhiều dầu mỡ rất có hại cho sức khỏe, nhất là trong những ngày nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng, dầu mỡ sẽ khó tiêu hóa nên nó sẽ làm mất đi một số vi khuẩn có lợi trong đường ruột, gây mất cân bằng hệ vi khuẩn và ảnh hưởng trực tiếp đến hormone, chính điều này sẽ khiến bạn bị nóng trong người và nổi mụn trứng cá

Ngoài ra, các món chiên rán rất giàu chất béo bão hòa, chúng sẽ làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt, gây tình trạng viêm trong cơ thể, tăng acid và gây rối loạn tiêu hóa

Do vậy, trong những ngày nắng nóng, chúng ta nên hạn chế ăn các món ăn chiên rán, có nhiều dầu mỡ. Thay vào đó hãy tăng cường ăn cá, các loại thức uống giải nhiệt và rau, củ, quả

Chọn các loại trang phục có màu tối hoặc sậm màu để mặc trong những ngày nắng nóng là sai lầm nhiều người mắc phải, các bộ quần áo tối màu sẽ hấp thu bức xạ nhiệt và làm cơ thể nóng thêm

Do vây, để cơ thể được đảm bảo không rơi vào trạng thái khó chịu, chúng ta hãy chọn các màu sắc tươi sáng như trắng, vàng chanh, màu pastel... để giảm nhiệt trong những ngày hè

Ngoài ra, việc lựa chọn các loại trang phục có chất liệu vải thoáng mát, thấm hút mồ hôi sẽ cũng giúp bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn

Khi ra đường trong tiết trời nắng gắt, bạn nên chọn những bộ quần áo che chắn kín cơ thể hoặc mặc thêm phụ kiện chống nắng để tránh gây ung thư da

Ít ai biết rằng, ngoài việc khiến mất nước thì việc đổ mồ hôi trong những ngày nắng nóng cũng sẽ khiến chúng ta bị thiếu hụt một lượng đáng kể muối và chất khoáng trong cơ thể

Nếu không kịp bổ sung muối và chất khoáng cho cơ thể điện giải, thân nhiệt sẽ tăng cao rất dễ dẫn đến sốt và các bệnh khác

Các loại muối khoáng tự nhiên có trong rau xanh và trái cây, do vậy, chúng ta nên ăn nhiều rau xanh trong những ngày nắng nóng

Ngoài ra, nên pha một chút muối vào nước uống theo tỉ lệ 0,5-1g muối ăn/lít nước uống để cung cấp muối cho cơ thể

Nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao là tác động lớn nhất dẫn đến việc chúng ta bị nóng trong người

Nếu sống trong môi trường thoáng mát, có nhiệt độ và độ ẩm ổn định, cơ thể con người cảm thấy dễ chịu và khoẻ khoắn hơn

Do vậy, trong những ngày thời tiết nóng nực, bạn nên làm mát căn nhà cũng như môi trường sống của mình bằng các thiết bị làm mát

Sử dụng quạt phun sương hoặc điều hòa là một trong những cách hiệu quả để có một môi trường thoáng mát mà không phải lo ngại vấn đề khô da hay gây ra các bệnh về hô hấp





