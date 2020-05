Máy lạnh được xem là vật dụng không thể trong các gia đình, văn phòng, bệnh viện hay trường học trong những ngày hè nắng nóng. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích tạo ra, máy lạnh cũng để lại không ít bất cập cho con người nếu sử dụng không đúng cách Các chuyên gia cho biết, những người làm việc trong phòng máy lạnh thường xuyên và kéo dài trong thời gian dài sẽ có nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp gấp 2,5 lần so với người làm trong môi trường tự nhiên Các triệu chứng hay mắc phải khi ngồi trong máy lạnh thường xuyên như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm thanh quản… Do đó, bạn cần lưu ý tới vấn đề thông gió, mỗi ngày nên mở cửa sổ trong một khoảng thời gian nhất định để không khí trong phòng được lưu thông Vị trí lắp đặt máy lạnh cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người dùng Bạn nên lắp trên cao để có thể khai thác được tối đa công suất hoạt động, đồng thời việc này cũng giúp máy lạnh tránh được các tác nhân gây hại như nước, lửa, chất độc hại làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của điều hoà Không chỉ vậy, lắp ở vị trí quá thấp sẽ gây ra một số bệnh nguy hiểm về đường hô hấp, bởi không khí từ máy lạnh sẽ thổi trực tiếp vào người dùng, tạo ra những cảm giác khó chịu, ho, viêm họng… Đồng thời, bạn cũng nên chú ý làm sạch máy 2 tuần/lần và thỉnh thoảng nên bật quạt thông gió trong lúc đang ngồi máy lạnh để không khí trong phòng được thông thoáng Tiếp đến là thời gian sử dụng. Bạn tuyệt đối không bật máy lạnh liên tục 24/24. Việc này không chỉ khiến thiết bị làm việc quá tải mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe người dùng Cách sử dụng an toàn nhất là cứ 8-10 tiếng đồng hồ thì cho thiết bị nghỉ trước khi vận hành trở lại, việc này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị Ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo, người dùng chỉ nên duy trì nhiệt độ trong phòng ở từ 26-28 độ, bởi đây là mức nhiệt an toàn và phù hợp với cơ thể người dùng. Không nên để nhiệt dưới 16 độ vì dễ gây ra nhiều phản ứng ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng Đồng thời, bạn cũng nên ra ngoài “đổi gió” sau mỗi giờ ngồi làm việc trong phòng máy lạnh Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, trước khi ra khỏi phòng máy lạnh, hãy đứng ở cửa sổ hoặc cửa ra vào vài phút để cơ thể thích ứng với môi trường bên ngoài, tránh xảy ra các trường hợp xấu do sự chênh lệch nhiệt độ gây nên Ngồi trong phòng máy lạnh thường xuyên sẽ không tránh khỏi sự mất cân bằng về độ ẩm của làn da, vì vậy hãy chú ý uống nhiều nước ấm, nên đặt một chậu nước trong phòng để đảm bảo độ ẩm luôn ở ngưỡng an toàn Không hút thuốc lá trong phòng lạnh, vì việc này sẽ làm các loại vi khuẩn, virut có cơ hội phát triển, gây ra nhiều bệnh cho người dùng Khi giải lao nên xoa nóng hai vành tai, xát mạnh vùng gáy, xát hai bàn tay và hai bàn chân ấm lên, tự hít thở thật sâu trong tư thế toàn thân thư giãn, động tác này sẽ giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và sảng khoái hơn Bạn cũng nên dự trữ các loại thực phẩm có tính chất ôn ấm để phòng tránh nhiễm lạnh như kẹo gừng, trà gừng, ô mai...

