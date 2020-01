Trong những ngày thời tiết nồm ẩm, nhiều người có thói quen mở cửa sổ lẫn cửa chính để đón gió nhằm giúp căn nhà khô thoáng hơn. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm bởi khi mở cửa, những cơn gió mang độ ẩm cao vào nhà, khiến căn nhà trở nên ẩm ướt

Do đó, để ngăn cho nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài xâm nhập vào căn phòng, đồng thời hạn chế tối đa sự trao đổi khí ẩm và hiện tượng đổ mồ hôi của nền nhà, chúng ta nên đóng kín cửa chính, để hé cửa sổ hoặc mở ô cửa thoáng khí

Trong những ngày nồm ẩm, chúng ta nên hạn chế việc giặt quần áo

Nếu quần áo chưa quá bẩn, thay vì ngâm trong nước hay bỏ vào chậu giặt, bạn nên treo cao quần áo. Do độ ẩm cao nên những quần áo đã giặt không thể khô hẳn. Bạn nên sấy hoặc ủi rồi cất vào tủ. Bên cạnh đó, bạn đừng quên đặt vào tủ vài viên chống ẩm mốc để giữ gìn quần áo được sạch sẽ



Để đối phó với trời nồm ẩm, nhiều bà nội trợ lau dọn với mong muốn sàn nhà được khô ráo, sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu sử dụng giẻ lau ướt, ngôi nhà của bạn không những không sạch mà càng trở nên ẩm ướt, khó chịu hơn

Thay vì dùng giẻ ướt để lau sàn, cách tốt nhất là chúng ta nên sử dụng giẻ khô hoặc các loại khăn có độ xốp cao để lau nước đọng lại trên sàn

Sử dụng tinh dầu thơm là một trong những mẹo giúp chống nồm đơn giản mà hiệu quả

Bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm với các mùi hương nhẹ dịu như Lavender, chanh hay hoa oải hương... để ở góc nhà, giúp loại bỏ những mùi ẩm mốc do trời nồm, đem đến mùi thơm dễ chịu, đồng thời giúp bạn giảm căng thẳng, mệt mỏi

Trong những ngày nồm ẩm, những đồ dùng gia đình như đũa, muôi bằng tre hay gỗ... rất dễ bị mốc. Nếu không biết khử khuẩn đúng cách, những đồ dùng này có thể trở thành tác nhân gây bệnh cho cả gia đình

Nước nóng bốc hơi nhanh, từ đó rút ngắn khoảng thời gian làm khô bát đĩa, đồng thời giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh một cách hiệu quả. Do đó, sau khi rửa bát đĩa, bạn hãy dùng nước nóng tráng lại lần cuối, phơi ráo hoặc xếp có khoảng cách để đồ dùng được khô và đảm bảo vệ sinh

Trời nồm ẩm là một trong những nguyên nhân khiến các thiết bị điện tử như iPad, TV, máy tính... bị nhiễm ẩm, dẫn tới hư hỏng. Vì vậy, để hạn chế ảnh hưởng của hơi nước, chúng ta nên bật các thiết bị điện tử và để chúng ở chế độ chờ

Bên cạnh đó, bạn có thể bảo quản đồ điện tử khi trời nồm ẩm bằng cách đặt chúng cách xa những vị trí ẩm thấp như tường hay sàn nhà, tránh hiện tượng rò rỉ điện vô cùng nguy hiểm

Than củi là một trong những "trợ thủ" đắc lực, giúp chống nồm ẩm một cách hiệu quả

Bạn có thể đặt than củi trong phòng hoặc dưới gầm ghế... nó sẽ hỗ trợ hút ẩm rất tốt. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được đốt than củi, đồng thời để xa tầm với của trẻ em

Bên cạnh than củi, sử dụng vôi sống là một trong những cách đơn giản, tiết kiệm mà giúp chống ẩm vô cùng hiệu quả

Bạn có thể mua 10-15kg vôi sống, đựng vào các thùng giấy hoặc thùng gỗ rồi để ở các góc tường, góc phòng, gầm bàn ghế. Khi thời tiết ẩm, bạn chỉ cần mở nắp thùng ra. Vôi sống sẽ hút ẩm và mang đến sự khô ráo, thoáng đãng cho căn nhà của bạn

Lựa chọn và sử dụng thảm trải sàn cho những ngày nồm ẩm chính là một giải pháp hữu ích, giúp bạn chống lại việc đổ mồ hôi trong ngôi nhà

Nhờ tính năng chống trơn trượt và hút ẩm cao, những tấm thảm trải sàn luôn mang đến cho ngôi nhà bạn sự khô ráo. Để thảm trải sàn phát huy hết tính năng chống nồm ẩm, bạn nên lựa chọn những loại thảm có chất liệu sợi hút nước và chịu nước tốt như sợi len tự nhiên hoặc len polymer...

Những chiếc nến thơm nhỏ xinh, màu sắc bắt mắt là một vật dụng giúp chống nồm ẩm một cách hiệu quả

Sử dụng các loại nến thơm để thắp sáng vừa giúp giảm độ ẩm, giảm mùi hôi, tạo nên một không gian lãng mạn, đồng thời đem đến cảm giác thư thái, thoải mái cho con người

