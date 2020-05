Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ít nhất 60% trọng lượng cơ thể của chúng ta là nước, bởi vậy khi cơ thể thiếu 10% nước bạn sẽ thấy đau đầu, mệt mỏi, phản ứng chậm. Nếu cơ thể mất tới 20% lượng nước, sẽ dẫn tới tử vong

Do đó, nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng thì việc bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể là một điều cực kỳ quan trọng

Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày bạn cần cung cấp 40ml nước cho mỗi kg cơ thể, trung bình là từ 1,5 -2 lít nước uống mỗi ngày

Tuy nhiên, trên thực tế, lượng nước thực tế một người cần uống phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như cân nặng, cường độ vận động, môi trường làm việc, khí hậu sinh sống

Nếu cơ thể của bạn bị thiếu nước, bạn sẽ có những biểu hiện như da sẽ khô, tóc giòn dễ gẫy, các bệnh như táo bón, sỏi thận cũng sẽ lần lượt ghé thăm…

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng chỉ cần uống đủ nước trong một ngày là sẽ tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nhận định này không hoàn toàn chính xác. Bên cạnh đó, việc uống nước đúng thời điểm cũng là một trong những điều cần phải chú ý

Do phản xạ đổ mồ hôi nên chúng ta thường sẽ cảm thấy rất khát khi đi dưới trời nắng nóng, hoặc khi vừa mới từ ngoài vào nhà, lúc này để đạt được cảm giác sảng khoái mọi người thường uống nhanh một ly nước thật đầy

Tuy nhiên, đây lại là cách uống nước gây nguy hiểm cho cơ thể. Bởi, khi chúng ta uống nhiều nước trong một thời gian ngắn vô tình sẽ làm cho máu bị loãng và tăng gánh nặng cho tim

Do đó, ngay sau khi đi dưới thời tiết nắng nóng, bạn nên uống nước từ từ từng ngụm để cơ thể dần thích nghi với việc được cung cấp nước sau thời gian đổ mồ hôi

Ngoài ra, việc chia thời gian uống nước trong ngày cũng là thói quen tốt nên hình thành và thực hiện. Chúng ta nên uống 1 ly nước sau 2 tiếng đồng hồ, cách này sẽ giúp cơ thể luôn được bổ sung nước một cách khoa học

Đặc biệt, chúng ta phải uống nước vào 3 khung giờ "vàng" là sau khi ngủ dậy, sau khi ăn trưa và trước khi đi ngủ

Bởi, sau khi thức dậy vì đây là thời điểm cơ thể hấp thu nước một cách dễ dàng nhất để bổ sung lượng nước bị mất trong đêm, giúp cơ thể lọc sạch thận và cảm thấy sảng khoái sau giấc ngủ

Uống nước sau bữa trưa không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối

Uống nước nửa giờ đến một giờ trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể phòng chống nguy cơ máu đông

Mặt khác, chúng ta không nên uống nước ngay trong bữa ăn, điều này sẽ khiến nước pha loãng dịch vị tiêu hóa của dạ dày, gây cản trở tiêu hóa

Do thời tiết nắng nóng mọi người thường thích uống nước lạnh, thậm chí là nước đá. Dù sẽ khiến cơ thể có cảm giác sảng khoái và được làm mát nhưng đây là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe

Cụ thể, việc uống nước lạnh, nước đá không chỉ làm được ruột của bạn bị ảnh hưởng mà còn sẽ khiến bạn mắc các bệnh như viêm họng, ho gây khó chịu đường tiêu hóa

Do đó, khi uống nước, bạn cũng cần chú ý đến nhiệt độ nước, nước không nên quá nóng cũng không quá lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất là 10-30 độ C

Ngoài ra, chúng ta cũng phải chú ý không nên uống nước khi đun đi đun lại nhiều lần do trong nước có một hàm lượng nhỏ các kim loại nặng không tốt cho sức khỏe như chì, cadimium, nitrat...

Khi nước đun đi đun lại nhiều lần, hơi nước bốc hơi nhiều lần dẫn tới hàm lượng các chất kể trên tăng lên, nếu uống phải thì đồng nghĩa với việc hấp thu vào cơ thể những chất có hại

Bạn nên uống một chút nước trước khi đi ngủ, bởi nếu uống nhiều nước trong khoảng thời gian này bạn sẽ phải đi tiểu, hệ bài tiết sẽ phải làm việc mệt mỏi và điều tất nhiên bạn sẽ ngủ không ngon

Chúng ta cũng không nên uống nước ngọt có ga thay nước lọc vì trong nước có ga có nhiều chất gây hại cho sức khỏe nếu bạn uống quá nhiều và nó còn làm bạn mập lên

Thay vào đó, bạn nên uống các loại nước trái cây để bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể

Ngay sau khi vận động nặng hay tập thể dục chúng ta cũng không nên uống quá nhiều nước vì như vậy sẽ tạo áp lực cho tim và tác động tới tim. Tốt nhất, bạn nên uống chậm và uống thành ngụm nhỏ

Bên cạnh đó, đối với nước đung sôi, chúng ta nên chứa trong bình lọc đảm bảo chất lượng và uống hết trong ngày, tránh tình trạnh để nguội sang ngày hôm sau

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ít nhất 60% trọng lượng cơ thể của chúng ta là nước, bởi vậy khi cơ thể thiếu 10% nước bạn sẽ thấy đau đầu, mệt mỏi, phản ứng chậm. Nếu cơ thể mất tới 20% lượng nước, sẽ dẫn tới tử vong

Do đó, nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng thì việc bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể là một điều cực kỳ quan trọng

Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày bạn cần cung cấp 40ml nước cho mỗi kg cơ thể, trung bình là từ 1,5 -2 lít nước uống mỗi ngày

Tuy nhiên, trên thực tế, lượng nước thực tế một người cần uống phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như cân nặng, cường độ vận động, môi trường làm việc, khí hậu sinh sống

Nếu cơ thể của bạn bị thiếu nước, bạn sẽ có những biểu hiện như da sẽ khô, tóc giòn dễ gẫy, các bệnh như táo bón, sỏi thận cũng sẽ lần lượt ghé thăm…

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng chỉ cần uống đủ nước trong một ngày là sẽ tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nhận định này không hoàn toàn chính xác. Bên cạnh đó, việc uống nước đúng thời điểm cũng là một trong những điều cần phải chú ý

Do phản xạ đổ mồ hôi nên chúng ta thường sẽ cảm thấy rất khát khi đi dưới trời nắng nóng, hoặc khi vừa mới từ ngoài vào nhà, lúc này để đạt được cảm giác sảng khoái mọi người thường uống nhanh một ly nước thật đầy

Tuy nhiên, đây lại là cách uống nước gây nguy hiểm cho cơ thể. Bởi, khi chúng ta uống nhiều nước trong một thời gian ngắn vô tình sẽ làm cho máu bị loãng và tăng gánh nặng cho tim

Do đó, ngay sau khi đi dưới thời tiết nắng nóng, bạn nên uống nước từ từ từng ngụm để cơ thể dần thích nghi với việc được cung cấp nước sau thời gian đổ mồ hôi

Ngoài ra, việc chia thời gian uống nước trong ngày cũng là thói quen tốt nên hình thành và thực hiện. Chúng ta nên uống 1 ly nước sau 2 tiếng đồng hồ, cách này sẽ giúp cơ thể luôn được bổ sung nước một cách khoa học

Đặc biệt, chúng ta phải uống nước vào 3 khung giờ "vàng" là sau khi ngủ dậy, sau khi ăn trưa và trước khi đi ngủ

Bởi, sau khi thức dậy vì đây là thời điểm cơ thể hấp thu nước một cách dễ dàng nhất để bổ sung lượng nước bị mất trong đêm, giúp cơ thể lọc sạch thận và cảm thấy sảng khoái sau giấc ngủ

Uống nước sau bữa trưa không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối

Uống nước nửa giờ đến một giờ trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể phòng chống nguy cơ máu đông

Mặt khác, chúng ta không nên uống nước ngay trong bữa ăn, điều này sẽ khiến nước pha loãng dịch vị tiêu hóa của dạ dày, gây cản trở tiêu hóa

Do thời tiết nắng nóng mọi người thường thích uống nước lạnh, thậm chí là nước đá. Dù sẽ khiến cơ thể có cảm giác sảng khoái và được làm mát nhưng đây là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe

Cụ thể, việc uống nước lạnh, nước đá không chỉ làm được ruột của bạn bị ảnh hưởng mà còn sẽ khiến bạn mắc các bệnh như viêm họng, ho gây khó chịu đường tiêu hóa

Do đó, khi uống nước, bạn cũng cần chú ý đến nhiệt độ nước, nước không nên quá nóng cũng không quá lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất là 10-30 độ C

Ngoài ra, chúng ta cũng phải chú ý không nên uống nước khi đun đi đun lại nhiều lần do trong nước có một hàm lượng nhỏ các kim loại nặng không tốt cho sức khỏe như chì, cadimium, nitrat...

Khi nước đun đi đun lại nhiều lần, hơi nước bốc hơi nhiều lần dẫn tới hàm lượng các chất kể trên tăng lên, nếu uống phải thì đồng nghĩa với việc hấp thu vào cơ thể những chất có hại

Bạn nên uống một chút nước trước khi đi ngủ, bởi nếu uống nhiều nước trong khoảng thời gian này bạn sẽ phải đi tiểu, hệ bài tiết sẽ phải làm việc mệt mỏi và điều tất nhiên bạn sẽ ngủ không ngon

Chúng ta cũng không nên uống nước ngọt có ga thay nước lọc vì trong nước có ga có nhiều chất gây hại cho sức khỏe nếu bạn uống quá nhiều và nó còn làm bạn mập lên

Thay vào đó, bạn nên uống các loại nước trái cây để bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể

Ngay sau khi vận động nặng hay tập thể dục chúng ta cũng không nên uống quá nhiều nước vì như vậy sẽ tạo áp lực cho tim và tác động tới tim. Tốt nhất, bạn nên uống chậm và uống thành ngụm nhỏ

Bên cạnh đó, đối với nước đung sôi, chúng ta nên chứa trong bình lọc đảm bảo chất lượng và uống hết trong ngày, tránh tình trạnh để nguội sang ngày hôm sau